El guiño de una colaboradora de 'Y ahora, Sonsoles' al comentario soez de Ortega Cano en 'Ana Rosa'

Una de las fotos de la semana ha sido la del reencuentro de Manuel Díaz, el Cordobés con su padre, Manuel Benítez. Un sueño hecho realidad para el torero y marido de Virginia Troconis y que se convirtió en uno de los temas de conversación de Y ahora, Sonsoles y con el que una de las colaboradoras del magacín de Antena 3 hizo un guiño a uno de los momentos más bochornosos que se vivió en El programa de Ana Rosa, de la cadena rival: el de la famosa entrevista a Ortega Cano.

La imagen del reencuentro, que se produce siete años después de que Díaz lograse ser reconocido judicialmente como vástago del extorero, provocó un acalorado debate en la mesa. Beatriz Miranda, periodista de El Mundo y colaboradora del programa, se mostró crítica con la noticia, dado que la instantánea es un adelanto de la rueda de prensa que organizarán padre e hijo el martes 21 de febrero.

“Creo que es una persona bellísima, por lo que decís todos los que le conocéis, pero a mí esto de hacer una rueda de prensa [la prevista para el martes] y no hablar nada hasta esa fecha me mosquea bastante. Está dosificando los vídeos y las fotos en redes sociales”, exclamó, frente a una Sonsoles Ónega que le reclamó era “muy crítica” con el asunto.

[La lucha y discreta vida de María Ángeles Benítez, la primera hija ‘bastarda’ de El Cordobés]

“Con esta historia, sí, porque le ha estado haciendo feos durante 50 años y pico. No soy crítica con Manuel Díaz, que yo creo que el pobre está obsesionado con recuperar a su padre. Y no me extraña, pero es que ha sido muy feo”, se defendió Miranda, quien aprovechó para recordar a María Ángeles, la primera hija fuera del matrimonio que logró ser reconocida por orden judicial, algo que logró en mayo de 2000, 16 años antes de Manuel Díaz.

“Nadie se está acordando de otra hija no reconocida, de la que luego un juez le obligó a admitir la paternidad, que se llama María Ángeles. Ella está muerta en la guerra. Es una expresión. De ella nadie habla. El otro día dijo que ella no es tan cool como Manuel Díaz y que su padre no quiere saber nada de ella. Hace unos años se hicieron una foto para el Hola y ya”, añadió.

Fue tras la pausa publicitaria cuando surgió el guiño a la entrevista que Ana Rosa Quintana hizo en su programa a Ortega Cano. “Dicho esto, alucino con el semen de fuerza de este hombre. Perdonadme la expresión. Va dejando semillas por todo el planeta. Tiene cinco hijos por un lado, por otro... Más los que 'te rondaré, morena’”, declaró, provocando carcajadas en el plató. “Te ha entendido todo el mundo”, exclamó Ónega entre risas.

La inesperada alusión del programa de Sonsoles Ónega al momento más surrealista de Telecinco... "El semen de fuerza" pic.twitter.com/rb6NBxx8JA — Maspi (@Sebasmaspons) February 18, 2023

El guiño estuvo en la referencia al “semen de fuerza”, una expresión que soltó Ortega Cano en El programa de AR en una entrevista en octubre del año pasado, que iban dirigidas a Ana María Aldón, con la que aún estaba casado, aunque se encontraban en pleno proceso de separación. A pesar de ello, el extorero dejó unas declaraciones con las que buscaba una reconciliación.

“Todavía mi semen es de fuerza. Vamos a por la niña”, un comentario surrealista que se volvió en viral y que solo provocó la indignación de la diseñadora, con la que firmó el divorcio en enero de este año.

Sigue los temas que te interesan