La lucha y discreta vida de María Ángeles Benítez, la primera hija 'bastarda' de El Cordobés

El diestro Manuel Díaz 'El Cordobés' (54 años) es un hombre feliz, pleno y realizado después de hacer realidad el gran sueño de su vida: reconciliarse con su padre, Manuel Benítez 'El Cordobés' (86). La Justicia ya dictó sentencia -haciendo historia- hace años, y ratificó que ambos eran padre e hijo a todos los efectos, pero el afecto y el trato paternofilial no han llegado hasta la actualidad.

Por fin, en este 2023 se ha obrado el milagro y ambos están dispuestos a recuperar el tiempo perdido, y a no renunciar nunca más a lo que la vida les depare. "Nos queda mucho camino, mucha vida por delante para dialogar, para navegar, pasar buenos ratos juntos. Disfrutaremos mucho de aquí para adelante", manifestó, nervioso, el quinto califa del torero el pasado 14 de febrero en su gran día.

Fueron años difíciles, de renuncias, de feos públicos para Manuel Díaz El Cordobés, quien se vio obligado a crecer sin esa figura paterna que ha recuperado a sus 54 años. No obstante, no es el único hijo del legendario Manuel Benítez que se ha visto abocado a ir a la Justicia para que se le reconozcan sus derechos biológicos. Existe un séptimo descendiente del andaluz, con la ley en la mano: se trata de una hija, llamada María Ángeles Raigón Carreras (53).

La vida de esta mujer, natural de Córdoba y nacida en 1969, es la de una lucha constante. También hay mucho dolor en su trayectoria vital. Al igual que Manuel Díaz, María Ángeles -hoy, María Ángeles Benítez Raigón, tras la sentencia del año 2000-, siempre creyó que Manuel Benítez era su padre. Nunca albergó duda alguna.

Por eso puso su situación en manos de los Tribunales, y en mayo de 2000 la Audiencia Provincial de Córdoba la ratificó como hija del diestro. La Sala consideró que había quedado perfectamente probada la relación filial entre ambos. Gracias a las pruebas que aportó esta mujer; entre ellas, cartas y fotografías del torero con su madre. El juez estableció el derecho a usar los apellidos y una pensión alimenticia de 50.000 pesetas mensuales.

Por aquel entonces, en el año 2000, María Ángeles ya tenía 31 años y residía en Barcelona cuando la justicia habló. Vivió muchos años -infancia y adolescencia- sin el afecto de su padre. Manuel Benítez nunca quiso someterse a las pruebas de ADN, si bien no negó haber mantenido relaciones sexuales con la madre de María Ángeles.

Ante su cerrazón, la Justicia dictó sentencia y desde el año 2000 María Ángeles es su hija. Así como para Manuel Díaz tuvo que llegar el año 2023 para que su padre le diera un abrazo, en el caso de María Ángeles fue en 2017. Padre e hija se vieron en persona. "Siempre supe que, algún día, pasaría esto. Mi corazón me decía que, a su manera, mi padre me quería", aseguró ella para ABC.

Eso sí, antes de ese encuentro que lo cambió todo, María Ángeles clamó las injusticias de su padre y se mostró muy dura con su actitud como progenitor.

Cuando en el año 2016 Manuel Benítez se divorció de Martina Fraysse, su mujer durante 52 años y madre de sus cinco hijos, María Ángeles utilizó sus redes sociales para volcar sus sentimientos: "La noticia que dieron ayer respecto a la separación de mi padre me volvió a abrir otra vez la puerta de la esperanza. Lo primero que pensé es ¡a ver si ahora reacciona! Ya no tiene a nadie que lo retenga (en el caso de que haya sido así) para venir a verme, para hablar conmigo, para que podamos cerrar un capítulo y abrir otro".

Esta mujer hace referencia a ese rumor o leyenda que apuntaba entonces a que era Martina quien impedía, o desaconsejaba, a Manuel que admitiera y tuviera relación con sus otros hijos fuera del matrimonio. "No sé si esto es bueno o malo para mí, puesto que mi mente ya lo había bloqueado y ahora, tonta de mí, me encuentro ilusionada nuevamente. Sólo decirte que aquí me tienes, sin odios, sin reproches, sin rencor. Todavía a mis 47 años te sigo añorando", añadió a golpe de post.

También reconoció para La Razón: "A mí siempre me pasaba dinero bajo cuerda, sin que lo supiese su esposa, hasta que le interpuse la demanda para que me reconociese como hija legítima que soy". Todo eso quedó atrás, olvidado, cuando en 2017 se obró otro milagro, el primero en realidad, y Manuel Benítez dio el paso de conocer a su hija, María Ángeles.

Preguntada, en 2016, sobre cómo se conocieron su madre y Manuel, María Ángeles recordaba: "Mi madre era muy joven y él venía a comer a un restaurante de Córdoba. Mi padre venía con un sombrero tirolés. Mi madre, jugando, se lo quitó, un gesto que a él le hizo gracia. A partir de ahí comenzó su historia de amor".

Un romance que terminó por decisión de la madre de María Ángeles, en sus propias palabras. "Mi padre no estaba solo con ella. Seguramente, ella dijo 'hasta aquí' y se acabó. Desde que tengo uso de razón he vivido sabiendo quién era mi padre. Mi casa estaba llena de sus fotos y me pasaba un dinero todos los meses. Siempre supe que mi padre era Manuel Benítez", reveló para ¡HOLA!

En conversación con ese medio, Benítez Raigón desveló la primera vez que se lo encontró en plena calle, antes de su reconciliación oficial: "Estaba con una amiga cerca de su casa y le dije a una amiga: '¿Te imaginas que salga mi padre?'. Fue decirlo y verle salir por el portal. Me fui corriendo hacia él. De pronto vi que me abrazaba y me sonreía. Creo que le sonaba mi cara, pero no sabía quién era... Hasta que le dije: '¿Qué pasa, papá?'".

Y añadió: "Entonces cambió su gesto a un poco más serio, pero, para mi asombro, aguantó la conversación y eso me descolocó. Me echaba en cara que lo hubiera hecho público y que hubiese salido en televisión. Entonces le dije: '¿Sabes lo que te digo? Que me voy'. Y me fui".

En cuanto a su vida personal, María Ángeles ha trabajado, como reza su red Facebook, en Emergencias 112 de Andalucía, y en 2017 perdió su puesto en un bar céntrico de Córdoba, La Placita del Músico.

