El rentable resurgir de Bárbara Rey: de sus colaboraciones 'silenciosas' a su documental

Bárbara Rey (73 años) nunca ha titubeado cuando le han preguntado por sus orígenes y ha relatado, sin complejos, que nació en el seno de una familia acomodada. Pero no era su sino quedarse en su pueblo, Totana, Murcia, y siendo todavía una niña menor de edad decidió abandonar el hogar para labrarse un futuro en su ámbito soñado: la interpretación.

Para llegar hasta ahí tuvo que sortear decenas de obstáculos, cortar cientos de espinos y en un sentido algo más literal, lo pasó mal hasta el punto de llegar a dormir en la calle. "Pasé más hambre que el perro de un barbero. Hambre de hambre", relataba Bárbara Rey en una sincera entrevista con Bertín Osborne (68) a principios del año pasado.

Su vida siempre ha sido una montaña rusa, especialmente en lo emocional y en lo económico. Ahogada por las deudas, en el año 2019 se publicaba que la vedette se veía obligada a vender su casa de Boadilla del Monte y su impresionante chalé de Marbella para poder hacer frente a sus pufos financieros. Después, llegó la pandemia, momento en que, económicamente, la mayoría de personas en el mundo se vio afectada.

Y, con el ocaso del coronavirus y el paso natural del tiempo, Bárbara Rey ha vivido -está viviendo, de hecho- su propio resurgir. No sólo personal, sino también económico, pues en silencio ha estado trabajando en diferentes proyectos que han visto la luz, pero también en algunos que todavía están cociéndose a fuego lento y que prometen impactar sobremanera, como su documental: Una vida Bárbara.

1. Salvar al Rey

En septiembre del año pasado se estrenó uno de los documentos audiovisuales más brillantes jamás emitidos sobre la histórica figura del rey Juan Carlos I (85). Según HBO Max, la plataforma en la que aún pueden verse los tres capítulos, se trata de "una fascinante historia de espías, conspiraciones y pactos de silencio contada en primera persona por testigos y expertos, en la que toda la maquinaria del Estado se afana por proteger a Juan Carlos I de sus propios actos y ocultar sus escándalos".

EL ESPAÑOL puede confirmar que Bárbara Rey colaboró activamente con la producción y la dirección del documental aunque en la sombra. Se emiten audios inéditos en los que se escuchan conversaciones suyas con el Emérito mientras eran pareja -o al menos mientras mantenían una relación furtiva a espaldas de la reina Sofía (84)-.

En ellos se oye cómo la vedette le pregunta, insistentemente, al entonces jefe del Estado por el resultado de las elecciones de 1996 donde podían salir presidente del Gobierno José María Aznar (69) o Felipe González (80). Bárbara quería saber su opinión, una información poderosísima habida cuenta de que no es ningún secreto que el Rey debe mantener neutralidad en el plano político.

2. Cristo y Rey

Bárbara Rey junto a su hija y los protagonistas de la serie. Gtres

A principios de enero de este año se emitían los dos primeros capítulos de Cristo y Rey, la serie de Atresplayer Premium protagonizada por Jaime Lorente (31) y Belén Cuesta (39) que recoge parte de la vida de Bárbara Rey y el que fuera su marido, el fallecido domador Ángel Cristo.

Sorprendió que en la première de la serie apareciera Rey flanqueada por sus hijos, Ángel (41) y Sofía (39), y por una de sus grandes amigas, la periodista Chelo García-Cortés (71), que juega un papel fundamental en la serie.

3. Entrevistas en periódicos, revistas y televisión

Desde el estreno de Cristo y Rey, Bárbara ha sido entrevistada por periódicos como El País, revistas como Vanity Fair, con posado fotográfico incluido, y programas de televisión como Y ahora, Sonsoles o Viajando con Chester, en Cuatro. La reveladora conversación que la actriz mantuvo con el presentador, Risto Mejide (48), ha copado grandes titulares en los medios de comunicación, pues desveló pasajes de su vida tan desconocidos como espeluznantes. Uno de ellos, el día que Ángel Cristo le disparó.

"Me disparó una vez. Disparó a las piernas para destrozármelas, lo que pasa es que las doblé y se clavó el tiro en la cómoda… Me pasó por aquí… No sé si porque doblé las piernas o que él no apuntó bien… La pena es que no tengo esa cómoda. La vendí. Dije que se llevaran todo porque no quería tener nada de mi matrimonio", detalló.

4. Una vida Bárbara

El pasado 9 de febrero, Antena 3 publicó el teaser del que será el documental Una vida Bárbara, compuesto por tres capítulos en el que se recorrerán la vida personal de Bárbara Rey desde su infancia hasta la actualidad, contado en primera persona. Por el momento, no hay fecha de emisión aunque sean la nota de Antena 3 será "pronto en televisión". En los 10 primeros segundos de avance, la vedette lo tiene claro y afirma. "Todas las mujeres tenemos los mismos derechos que tiene un hombre a poder salir, entrar y tener las relaciones que queramos".

