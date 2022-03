Bertín Osborne, el gran aliado de sus tres hijas: así impulsa sus negocios y carreras

El pasado 21 de febrero, Bertín Osborne (67 años) arrancó una nueva temporada de Mi casa es la tuya, uno de sus tantos proyectos y al que ahora se ha incorporado su hija Claudia (33). La más joven de sus 'niñas' con la fallecida Sandra Domecq es life coach y escritora, pero ha dado el salto a la televisión, de la mano de su padre, para entrevistar a algunos de los familiares y amigos del personaje invitado al programa. Una acertada iniciativa para obtener mayor proyección que también han seguido sus hermanas Alejandra (43) y Eugenia (36).

Y es que esta no es la primera vez que Bertín Osborne trabaja con una de sus hijas. De hecho, en los últimos meses se ha mostrado como un gran aliado para ellas, impulsando sus negocios y carreras cada vez que puede.

A finales de 2021, el presentador llevó a cabo un evento que denominó 'Catas en casa de Bertín' y que aprovechó para dar a conocer el proyecto textil de su hija Eugenia, en el mercado desde hace casi un año. La segunda de las tres hermanas, tal y como mostró en su momento en su perfil de Instagram, apoyó a su padre en esta iniciativa con la decoración de la mesa. El televisivo, en concreto, eligió los manteles de Home Clock, la marca de la empresaria, para adornar el espacio.

Poco después de presentar aquel proyecto, Bertín Osborne abrió un restaurante en Sevilla en el que también ha trabajado su primogénita. Así lo desveló él mismo con una publicación en su cuenta de Instagram, en la que promocionó la labor de la interiorista. "Vuestro nuevo restaurante y lugar de encuentro para copas, reuniones y lo que haga falta para sentiros a gusto. Proyectado y decorado por mi hija Alejandra. Os va a encantar", escribió el cantante el pasado 21 de diciembre junto a una imagen que dejó al descubierto parte del local.

Pero esta no era la primera vez que el Bertín trabajaba con su hija mayor. Durante cinco años, Alejandra estuvo al lado de su padre como productora y directora de arte en Mi casa es la tuya, primero emitido en TVE y después en Telecinco. Además, por un tiempo, lo ayudó en su empresa de productos de alimentación.

Ahora es la menor de las tres hijas de Sandra Domecq quien trabaja al lado de su padre en la pequeña pantalla y ejerciendo una función que antes de desempeñaba su exmujer, Fabiola Martínez (49). "Me ilusiona trabajar con mi hija Claudia, incluso me ha sorprendido lo bien que se desenvuelve delante de las cámaras", expresó el presentador antes del inicio de la temporada de Mi casa es la tuya.

De esta manera, el artista no solo ha impulsado los diferentes de proyectos y talentos de sus hijas, sino también ha demostrado la buena relación que mantiene con ellas. Aunque en una conversación con Toñi Moreno (48) que salió a la luz el pasado diciembre y bajo el nombre Su casa es la suya, Bertín confesó que en el pasado cometió errores en su rol de padre, hoy la situación es diferente.

"Lo único que no se puede recuperar es el tiempo y yo he perdido el tiempo con mis hijas y es lo que estoy procurando que no me ocurra con mis hijos. Con mis hijas claro que lo perdí, me arrepiento. No he sido un padre duro, he sido un padre ausente y me pesa una barbaridad", expresó entonces Bertín Osborne, quien ahora no solo está presente en lado personal de Alejandra, Eugenia y Claudia, sino también en muchos de sus proyectos profesionales. Además de papá, es su gran aliado.

