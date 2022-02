Bertín Osborne alquila un 'piso de soltero' en Madrid cerca de Fabiola Martínez: la exclusiva zona y los detalles

El pasado miércoles 23 de febrero, Fabiola Martínez (49 años), la exmujer del presentador Bertín Osborne (67), se asomaba a las almidonadas páginas del papel couché, vía exclusiva, para anunciar que, por fin, es una mujer soltera. "Bertín y yo acabamos de firmar el divorcio", sostiene la venezolana desde la portada.

Hace unos meses que Fabiola estrenó nueva residencia junto a sus hijos, Carlos (13) y Kike (15), en la acomodada zona paseo de la Castellana, en Madrid.

Un luminoso apartamento, cercano al estadio Santiago Bernabéu, de casi 400 metros cuadrados. "Bertín está siendo generoso con nuestros hijos. Él se ocupa de los gastos de los niños y yo de mí misma con el sueldo de mi trabajo", añade Fabiola para ¡HOLA! desde su flamante residencia.

No obstante, no es la única que comienza una nueva etapa en su vida. Bertín Osborne, también, como ha podido conocer en exclusiva EL ESPAÑOL. Desde que se anunció la separación matrimonial, el cantante fijó su casa en su finca sevillana y tan sólo se desplazaba a Madrid por trabajo y para ver a sus hijos menores.

El presentador Bertín Osborne en una imagen de archivo durante la presentación de su disco, '40 años son pocos'. Gtres

Cuando viajaba a la capital el presentador se quedaba en un hotel, ya que no tenía una casa a su disposición. Hasta ahora. Según la información que llega a este periódico de fuentes absolutamente contrastadas, Osborne ha alquilado un 'apartamento de soltero', muy próximo a la nueva casa de su exmujer y madre de sus hijos, Fabiola. En concreto, la casa del cantante de rancheras se encuentra en paseo de la Habana.

Vive en el mismo régimen de alquiler que Fabiola. Bertín tomó la decisión de asentarse en Madrid hace un tiempo, motivado tanto por la distancia con sus hijos -en Sevilla los echaba "insoportablemente de menos. La finca se le quedaba enorme"-, como por razones profesionales. Quien bien conoce a Osborne sostiene que fue tras su contrato con Telemadrid para presentar El show de Bertín -espacio que triunfa en la actualidad en Canal Sur- cuando empezó a madurar la idea de ir, paulatinamente, volviendo a la capital de España.

El presentador es consciente que el tiempo pasa y no se quiere perder el día a día con sus hijos. Deslizan a este medio que los metros cuadrados del 'piso de soltero' de Bertín son "algo menos" que los de Fabiola, que alcanzan los 350. En lo concerniente al hogar de Fabiola, se pensó en la comodidad de Kike, pero Bertín ha mirado un piso "práctico y a mano", aunque, aún así, "bastante amplio y luminoso".

Sobre lo que paga Bertín por su alquiler, este medio no ha conseguido fijar la cantidad. Lo que sí ha podido desmentir este periódico, de forma tajante, es que Fabiola Martínez esté pagando 7.000 euros de alquiler a su propietario, Carlos Sobera (61).

El exmatrimonio en una de sus últimas imágenes juntos antes de anunciarse su separación. Gtres

"El precio es mucho menor del que se ha contado. Creo que no llega a los 4.000", se apostilla. Este alquiler de la venezolana y sus hijos corre a cargo de Bertín Osborne. Así se acordó entre el exmatrimonio. Si bien ella ha renunciado a la pensión que quiso transferirle el cantante, éste ha querido sufragar los gastos corrientes y escolares de sus hijos, Carlos y Kike. "Le dije: 'Si tú estás dispuesta a entregarme ese dinero, ¿por qué no lo hacemos de otra manera? Que sea para los niños", explica Fabiola en la entrevista para la citada publicación.

"Necesitaba sentirme dueña de mí. Quiero recuperar mi independencia, mi autonomía, mi desarrollo profesional... Depender de él no me favorecía", ha expresado la venezolana, quien además de seguir con sus labores en la Fundación Bertín Osborne, se desempeña como Directora de Comunicación y Marketing de la empresa López Real Inversiones 21.

Tras el divorcio, Fabiola Martínez se ha quedado con la custodia de sus hijos. Sin embargo, cada vez que quiere y puede, Bertín comparte y disfruta de ambos. Y es que desde el comienzo, la expareja dejó claro que se separaban de forma amistosa y que, por encima de todo, estaba la felicidad de Kike y Carlos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Fabiola Martínez Benavides (@fabiolamartinezb_)

Aunque confiesa que ha llorado "mucho" y ha tenido su proceso de duelo, Fabiola Martínez no definiría su divorcio como uno de los peores momentos de su vida. Sus situaciones más dolorosas, tal y como ha asegurado, fueron las circunstancias en las que nació su hijo Kike y la operación multinivel a la que se sometió después.

Hasta el momento ni Fabiola ni Bertín han rehecho su vida sentimental. Una situación por la que la venezolana no se preocupa. Al menos, de momento. "No quiero tener una relación. Ni siquiera me veo planteándome algo estable, serio ni nada. Soy feliz con mis hijos, mi casa...", ha expresado a la mencionada revista.

Fabiola Martínez y Bertín Osborne anunciaron su separación a través de un comunicado difundido en enero del año pasado, que se leyó en el programa de Telecinco Viva la vida. En este, el presentador explicaba que ponía fin a su matrimonio "por problemas de convivencia", pero dejaba claro que se mantendrían "unidos en la amistad".

[Más información: Bertín Osborne y Fabiola Martínez firman el divorcio un año después de anunciar su separación]

Sigue los temas que te interesan