Bertín Osborne y Fabiola Martínez firman el divorcio un año después de anunciar su separación

El 17 de enero de 2021 Bertín Osborne (67 años) y Fabiola Martínez (49) anunciaron su separación tras 20 años de relación y dos hijos en común. Sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando han firmado el divorcio.

Tal y como ha desvelado la venezolana en una entrevista con la revista ¡HOLA!, Bertín firmó el pasado 16 de febrero y ella un día después, el 17. Aunque debían hacerlo en la misma jornada, Fabiola sufrió un contratiempo que la obligó a posponer la fecha. "Ese miércoles tuve que acompañar a mi madre al hospital porque le dio un ataque de vértigo", ha explicado.

A raíz de su separación, la expareja ha llegado a un acuerdo en el que anteponen el bienestar de sus hijos, Kike (15) y Carlos (14). Según ha comentado Fabiola, el presentador se ocupa de los gastos de los niños y ella de sí misma con el sueldo de su trabajo. "Él quería darme una pensión y yo renuncié a ella", ha explicado la exmodelo, quien prefirió que ese dinero lo destinarán a sus vástagos.

"Necesitaba sentirme dueña de mí. Quiero recuperar mi independencia, mi autonomía, mi desarrollo profesional... Depender de él no me favorecía", ha expresado la venezolana, quien además de seguir con sus labores en la Fundación Bertín Osborne, se desempeña como Directora de Comunicación y Marketing de la empresa López Real Inversiónes 21.

Tras el divorcio, Fabiola Martínez se ha quedado con la custodia de sus hijos, con quienes vive en una nueva casa en Madrid, muy cerca del estadio Santiago Bernabéu. Sin embargo, cada vez que quiere y puede, Bertín, que reside en Sevilla, comparte y disfruta de ambos. Y es que desde el comienzo, la expareja dejó claro que se separaban de forma amistosa y que, por encima de todo, estaba la felicidad de Kike y Carlos.

Aunque confiesa que ha llorado "mucho" y ha tenido su proceso de duelo, Fabiola Martínez no definiría su divorcio como uno de los peores momentos de su vida. Sus situaciones más dolorosas, tal y como ha asegurado, fueron las circunstancias en las que nació su hijo Kike y la operación multinivel a la que se sometió después.

Hasta el momento ni Fabiola ni Bertín han rehecho su vida sentimental. Una situación por la que la venezolana no se preocupa. Al menos, de momento. "No quiero tener una relación. Ni siquiera me veo planteándome algo estable, serio ni nada. Soy feliz con mis hijos, mi casa...", ha expresado a la mencionada revista.

Fabiola Martínez y Bertín Osborne anunciaron su separación a través de un comunicado difundido en enero del año pasado, que se leyó en el programa de Telecinco Viva la vida. En este, el presentador explicaba que ponía fin a su matrimonio "por problemas de convivencia", pero dejaba claro que se mantendrían "unidos en la amistad".

