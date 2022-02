Julián Contreras Jr. hace su confesión más personal sobre su relación con sus hermanos, Fran y Cayetano

Julián Contreras Jr. (36 años) reaparecía en sus redes sociales el pasado 25 de enero para anunciar el fin de su etapa en el bingo Copacabana en el que trabajaba desde noviembre de 2018. La noticia sobresaltó a sus seguidores, pues el hijo de Carmen Ordóñez había conseguido cierta estabilidad gracias a su puesto laboral. Sin embargo, el joven se mostraba sereno y desvelaba que ya estaba escribiendo la segunda parte de su novela erótica.

A pesar de que Julián usa las redes sociales cuando quiere dar a conocer algún asunto importante de su vida, hacía muchos meses que vivía alejado del foco mediático hasta hace unas noches. Contreras respondió a los medios de comunicación que quisieron conocer cómo era su día a día y su relación con sus hermanos. Él, más sincero que nunca, confesaba que echa de menos a Francisco (48) y a Cayetano Rivera (45), con los que lleva años sin mantener ningún tipo de relación: "Yo amo a mis hermanos, son mis hermanos y los voy a querer siempre".

Julián Contreras Jr. ha admitido que echa de menos a sus hermanos. Redes sociales

"Aunque no tenemos esa parte ya tan familiar, evidentemente, los echo de menos y me gustaría pensar que ellos a mí también", apuntaba, admitiendo que la ruptura con sus hermanos le sigue doliendo y dejando entrever que no le importaría tener un acercamiento con ellos. Ante esta confesión tan personal de Julián, los reporteros han buscado la reacción de los hermanos y tanto Francisco como Cayetano han reaccionado. Lo han hecho el mismo día pero en diferentes ciudades, con la misma indiferencia, evitando coger la mano que Julián les ha tendido públicamente.

Francisco se encuentra en Madrid por motivos profesionales ya que continúa con su sección 'Rivera y amigos' en el programa Espejo público. Además, todavía arrastra molestias por el esguince de rodilla que se hizo hace unas semanas y precisamente sobre su lesión ha querido hablar. Ha reaccionado con semblante muy serio, cuando los medios le han preguntado por su hermano pequeño, fruto de la relación de Carmen Ordóñez y Julián Contreras: "La rodilla la tengo mejor, gracias", ha sido su única respuesta al escuchar que Julián ha confesado que le echa de menos. Este gesto de Fran ha revelado que no va a hablar de su familia ni de sus situaciones más personales.

De forma casi idéntica ha reaccionado Cayetano Rivera. El torero está en Sevilla donde no se ha perdido una charla sobre periodismo y tauromaquia que su apoderado, Curro Vázquez, ha ofrecido en la capital hispalense. Tan discreto como de costumbre y apurando los días para volver a los ruedos tras superar su lesión de clavícula, el diestro ha contado que se encuentra "mejor" y que comenzará la temporada "lo antes que pueda". Sin embargo, Cayetano da la callada por respuesta cuando se le comenta que Julián ha confesado que echa de menos tanto la relación que tenía con él como con Francisco: "Hasta luego, gracias".

[Más información: Julián Contreras Jr. anuncia el fin de su etapa en el bingo y desvela los motivos]

