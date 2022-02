Tamara Falcó tiene los zapatos con el tacón más original que potencian cualquier 'look'

Tamara Falcó (40 años) no solo ha heredado de la belleza de su madre, Isabel Preysler (72), también una gran pasión por el mundo de la moda. Ya sea en sus apariciones públicas o través de sus redes sociales, la marquesa de Griñón hace gala de un estilo muy personal con el que no deja de crear tendencia.

Este pasado fin de semana, la diseñadora ha sorprendido a todo el mundo con una de las adquisiciones más originales de su armario: unos zapatos de tacón. Pero no unos cualesquiera, pues si bien Tamara tiene en su haber cientos de pares de este tipo calzado, los que lució este sábado 19 de febrero para acudir al LuLa Club -del que su novio, Íñigo Onieva (32) es socio- merecen una mención especial.

De hecho, consciente de que iba a causar sensación, Falcó no dudó en dedicarles unas Stories en sus redes sociales para que sus followers, más de 1,2 millones de personas, pudieran apreciarlos. Se trata del modelo Yes Darling de la firma Aquazzura, unos mules que potencian cualquier look y que están disponibles en cinco tonos que destacan por su tacón. Concretamente por la esfera plateada con cristales que decora la parte final.

Tamara Falcó ha sorprendido con estos tacones de Aquazzura. Instagram

Las correas de satén que sujetan el pie, en el caso de Tamara de un vibrante color verde, hacen resaltar aún más este calzado que como mejor queda es con unos pantalones con el dobladillo alto. Así es precisamente como los ha llevado la socialité, pues según se aprecia en el vídeo los combina con unos discretos pantalones oscuros para darles todo el protagonismo.

Los detalles no terminan en el tacón, aunque sea el protagonista, pues en la suela se puede apreciar el símbolo de una piña dorada, icono de la marca, que queda expuesta con cada paso.

Estos mules, además de ser elegantes, cuentan con el punto positivo de que realzan las piernas gracias a su altura de 9,5 centímetros. Además, al tener un punto de apoyo más amplio, pueden resultar más cómodos que los tacones tradicionales.

El precio de estos zapatos es de 750 euros en la página oficial de la firma, donde además de en verde se pueden comprar en negro, rosa, fucsia y azul, todos en tallas de la 34 a la 42, aunque en algunos números están agotados. Se nota especialmente en el tono verde, el de Falcó, que apenas se puede adquirir en algunas de las tallas más pequeñas mientras que de la 40 hacia arriba apenas quedan un par de zapatos disponibles.

Las sandalias son el modelo 'Yes Darling'. Aquazzura

[Más información: Carmen Lomana tiene las botas de estilo 'cowboy' más favorecedoras y cómodas que puedas encontrar]

Sigue los temas que te interesan