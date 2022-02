Rafael Amargo carga duramente contra la Policía: "Que expliquen dónde está lo que decomisan"

Rafael Amargo (46 años) está viviendo un complicado momento judicial mientras ha solicitado que se reabra la investigación contra él para intentar desmontarla. Fue a finales del año 2020 cuando se conoció que la Fiscalía Madrid pedía una condena de nueve años de prisión para él. El Ministerio Público lo consideraba autor continuado de un delito contra la salud pública, en la modalidad de venta de estupefacientes. Sin embargo, el bailarín no está de acuerdo con la forma de operar de las autoridades y hace unos días presentó un recurso para defender su inocencia en un juicio abierto tras considerar que el trabajo policial tenía algunas lagunas, pero ha sido desestimado.

Tras conocer la noticia, Amargo se ha pronunciado en sus redes sociales para mostrar su decepción. "Han desestimado el recurso de mi abogado, pero ellos no terminan de darnos lo que se le pide para poder hacer la defensa y comprobación de lo que se dice", ha escrito en un post. En él, el de Granada, ha denunciado haber recibido un trato "dañino, abusivo e injusto", por lo cual se pregunta si es que acaso no puede defenderse "de esta barbarie. No me voy a callar", ha asegurado.

En su largo escrito, Amargo ha cargado contra la Policía al creer que el motivo por el que ni atienden sus llamadas ni le devuelven las pruebas que recogieron de su casa es porque "los de arriba saben todo y por no remover mierda entre el cuerpo lo que hacen es hacer la vista gorda". Unas graves acusaciones que no terminan ahí: "Que expliquen dónde está lo que decomisan, el dinero que ganan de vender lo que requisan de registros, a quién y cómo lo venden haciendo de esto un negocio corrupto y que solo hace alimentar su saco abusando así de su cargo". "Mi conciencia está muy tranquila", ha añadido, afirmando que lo que ha sucedido es que "se han cebado conmigo y con mi familia".

El bailaor fue detenido a finales de 2020 acusado de los delitos de tráfico de drogas y organización criminal, de la que se le señalaba como el cabecilla y apuntaban que para ello, utilizaba su propio domicilio, situado en el centro de la capital y distribuía de manera "persistente" el estupefaciente a cambio de dinero.

La noticia sorprendía entonces a Rafael Amargo, que en aquel momento hablaba con EL ESPAÑOL para asegurar que se encontraba "traquilo" y quiso mostrar su confianza "en la que la justicia sea justa". Sin embargo, en la actualidad, y tras la desestimación de su recurso todo ha cambiado para el andaluz.

