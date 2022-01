La Fiscalía retira las acusaciones contra Luciana, la mujer de Rafael Amargo: habla el abogado del bailaor

Hace una semana se conocía la noticia: la Fiscalía pide nueve años de prisión para Rafael Amargo (46 años) tras su detención en diciembre de 2020 por los presuntos delitos de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal. Un momento aciago para el bailaor, que siempre ha mantenido su inocencia.

Encerrado en su casa desde que se enteró de esta elevada pena de cárcel que se le pedirá en el juicio, Amargo acaba de cumplir 47 años y vive sus peores momentos. Así lo desvelaba hace unos días su mujer, Luciana Bongianino -quien informó, además, que tras su actuación de en Aranjuez el pasado 26 de diciembre Rafael sufrió un ataque de ansiedad-, y así lo confirma ahora uno de los abogados del artista, Jaime Caballero. Señala el letrado que ven ciertas cosas "raras" en la investigación y defiende que el bailaor no es culpable de los cargos que se le imputan.

¿Cómo se encuentra Rafael Amargo?

Hoy no se encuentra especialmente bien. Sabéis que es su cumpleaños y ni tan siquiera ha salido de casa. Lleva dos días pasándolo francamente mal, por lo que me ha dicho la familia.

Por lo que se ha dicho en otras entrevistas, las personas que subieron a su casa, no más de quince, eran profesionales que trabajaban en 'Yerma' para ensayar. ¿Por qué no se contacta con esas personas para que testifiquen a favor del Rafael Amargo?

Lo que ha pasado, no es que no se contacte, lo que ha pasado es que no ha habido instrucción. Cuando se abre una causa, esta en concreto ha sido relativamente corta, las causas suelen ser mucho más largas. Últimamente, los plazos que nos da la ley se van acortando. Esta, en concreto, no se ha practicado más que el informe policial, los informes de toxicología y nada más. No declaró nadie, no es que no se haya llamado a la gente, sino que no ha habido oportunidad de llamarla. Ahora, lo que estamos haciendo, es recabar información, no menos de cincuenta y dos personas de las que tenemos nombre, apellidos, teléfono. Son personas que han estado subiendo y bajando de la casa de Rafael durante este previo que la policía está, supuestamente, monitoreando su portal. En cambio, no han sido identificadas.

En diciembre de 2020, se comentó que la policía le había incautado ghb, ketamina y popper, entre otras sustancias. Ocho móviles y 6.000 mil euros. Ahora se dice que tiene 30 euros en efectivo en casa y 0,08 de metanfetamina para consumo propio. ¿Por qué esa diferencia?

Esa información es absolutamente falaz. Yo lo que tengo es el acta, que la puedo mostrar. No es el momento ahora de destapar documentos que ya saldrán, que están en las diligencias previas. Lo que textualmente aparece por 'la fedataria pública' son 0,087 miligramos, exclusivamente, y 30 euros. El popper creo que es una sustancia que se vende por internet, no creo que eso tenga una relevancia importante. La información que se pudiera haber dado, sesgada y maliciosa, habrá que ver de dónde partió y con qué motivo.

Había unas grabaciones telefónicas en las que se escuchaba a Rafael Amargo hablar de sustancias. Parece como si las vendiera. Esas grabaciones, a día de hoy, parece que ya no hay bombo. ¿Qué me puede decir de esas grabaciones?

Siempre que hay una investigación, y hay una intervención telefónica, como aquí ha habido, no solamente un teléfono sino varios de varias personas. Esas grabaciones tendrán una interpretación. Evidentemente, la policía cuando presenta un informe de imputación, lo que hace referencia son a determinados cortes de determinadas grabaciones. La defensa, lo que estamos obligados, es a pedir la totalidad de las grabaciones y analizarla en un contexto. No es fácil culpar a una persona, habrá que ver la conversación completa. Las tenemos pedidas, las vamos a recabar y las utilizaremos en la defensa.

¿No les han llegado?

No las tenemos porque hemos entrado en la defensa ahora. Pero le digo que han pasado tres compañeros, ninguno tuvo acceso a ellas. Han hecho su trabajo, han intentado echar una mano a Rafael, sobre todo su pasaporte, que es lo que más se le acuciaba para poder seguir trabajando. Estamos en trámite de pedir esas pruebas, preparar otras pruebas para demostrar su inocencia.

¿Piensa que hay una mano negra en contra de Rafael?

Mire, yo no soy quién para decir si hay una mano o no. Solamente puedo decir una cosa: la investigación que se ha hecho no ha sido una investigación al uso, es una investifación muy rara, muy pormenorizada en horas, días, detalles, pero hay otra cantidad de detalles que son tan importantes los unos con los otros y solamente se han puesto de manifiesto unos, los que interesaban y no son los mejores para mi cliente

¿El trabajo de los otros letrados ha sido malo para Rafael?

Lo que puedo decir es que no ha habido oportunidad para poder trabajar en condiciones en esta causa, no ha habido tiempo suficiente. No ha habido capacidad para reaccionar. No se ha podido probar nada porque no se ha practicado. Ahora es cuando vamos a intentar hacerlo en el tiempo, primero recurrir y luego plantear una defensa coherente.

Si se recurre y la defensa falla, ahora son 9 años de prisión. ¿Cuándo entraría Rafael Amargo? ¿Inmediatamente?

Espero que nunca, que no entre a prisión nunca. Primero, porque no hemos escrito defensa, solo hay una acusación que hace la fiscalía provincial. Contra eso tenemos dos recursos y un escrito de defensa. Posteriormente, habrá que señalas fecha para juicio, habrá que señalar la sentencia. Queda mucho por delante, gracias a dios queda mucho

Rafael es un artista nacional e internacional. ¿Cómo se ha visto su trabajo afectado?

A nivel internacional fue la primera afectación que tuvo este asunto. Él tenía dos o tres proyectos extraordinarios, uno era en Bollywood, la industria más importante del cine del mundo. Le han esperado hasta en dos o tres ocasiones durante las primeras noticias que saltaron de este anuncio para una película que iba a rodar como protagonista. Esto lo ha perdido. Posteriormente, fue en Turquía y varios países. A nivel internacional: destrozado. Ha perdido las mayores oportunidades, el cúlmen de su carrera que tenía para hacer cosas de verdad, de trascendencia internacional. Aunque ya tenía apuestas importantes. A nivel nacional, con la falsa y absoluta hipocresía, dicen 'no sabemos si te podemos contratar', esto es un poco ridículo. Creo que en este país, a día de hoy, existe una cosa llamada presunción de inocencia y que la gente debería tomarlo muy en serio. Presunción de inocencia, cuando tengamos una sentencia condenatoria, y que diga que no puede trabajar, mientras tanto vamos a respetar un poco.

La mujer de Rafael Amargo, ¿se verá muy salpicada por esto?

Luciana está fuera de este asunto, ha quedado fuera de la acusación del fiscal. Su caso ha sido sobreseído. Digo afortunadamente porque sea cierto o verdad, que no tiene nada que ver, sino porque la ayuda que puede brindar a su marido es fundamental. Lo primero que sale es la petición, antes de ver si hay pruebas. Directamente interesa que trascurra a la opinión pública si hay 9 años de prisión, este es el titular. Eso es muy duro para una familia. su mujer, sus padres, sus hijos. Están condenando a una persona, me gustaría que miraran su currículum; miren los años atrás de currículum.

