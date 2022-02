El gran homenaje a Michael Jackson en España por el aniversario de su muerte al que irá su familia

No hay otra cosa que Rafael Amargo (46 años) no haya querido hacer en todo este tiempo de tormenta que no fuera trabajar. El bailaor de Granada continúa creando sinergias con otros artistas para poner en pie obras de teatro y espectáculos con los que poder seguir engrosando su mito.

Según la información que maneja EL ESPAÑOL en primicia, el nuevo proyecto que Amargo tiene entre manos es algo todavía más impactante que su visión personal de Yerma -obra con la que triunfa por toda España desde diciembre de 2020 y para la que cuenta con actores como Carla Vigo (21), sobrina de la reina Letizia (49), Álex Reyes (21), hijo de Ivonne Reyes (54) y Pepe Navarro (70) o Ivonne Armant (48), la nieta del tenor Plácido Domingo (81)-.

Se trata del primer gran homenaje a Michael Jackson con el beneplácito de su familia que se haría en España, según indican fuentes internas del proyecto. Tal y como ha podido saber este periódico, el proyecto se encuentra en una fase muy primaria, pero cuenta con dos factores importantes a su favor: la aprobación de los Jackson y la voluntad del equipo de Amargo por empezar a trabajar ya para lograr hacer algo histórico.

Rafael Amargo en uno de los ensayos de 'Yerma'.

Michael Jackson murió el 25 de junio de 2009 a causa de una intoxicación aguda de propofol y benzodiazepina en su impresionante mansión de North Carolwood Drive, en el barrio de Holmby Hills de Bel-Air -Los Ángeles, California-. Y es precisamente en esa fecha, pero de este año, 2022, 13 años después, cuando el team de Rafael Amargo querría estrenar la obra en Alicante. No obstante, el emplazamiento aún está por ver.

El espectáculo no será un homenaje al uso, al igual que cuando Amargo interpreta una obra de Federico García Lorca tampoco se ciñe al guion exacto del poeta de Granada. De las canciones más conocidas de Jackson -Billie Jean, Thriller, Smooth criminal-, Amargo haría una revisión y una interpretación libre que combinaría con fragmentos de flamenco, por petición expresa de la familia Jackson, gran amante de este género musical propiamente español.

LaToya Jackson en una imagen de archivo. Gtres

Rafael quiere dar la oportunidad a la Joven Compañía Nacional de Flamenco para crear este show como tributo recordado al Rey del Pop. Además, también contaría con las que él mismo llama sus niñas, unas jóvenes, que tienen entre 10 y 15 años y que rompen el escenario al compás de las palmas de su maestro. Antes eran cuatro y ahora hay seis más. En total, diez. Ellas son la Cartujana, la Castellana, Daniela de Lucía, la Pura, la Vieja, Shakira la Chatilla, la Polaca, la Talega, la Polvorilla y Atenea.

No es la primera vez que Rafael Amargo tiene contacto directo con el universo de los Jackson. El artista fue pareja sentimental de la bailarina japoamericana Yuko Sumida Jackson, mano derecha del malogrado músico y que formó parte de su elenco participando en giras mundiales o videoclips como Dangerous o Will you be there?

Rafael Amargo junto a la que fue su pareja, Yuko Sumida Jackson.

La familia de Michael Jackson -Janet, LaToya y sus hermanos- está muy ilusionada con que en España se le vaya a realizar un homenaje de esta magnitud y si nada lo impide -la salud de su madre, Katherine Jackson, de 91 años, es algo delicada y la pandemia lo complica todo mucho más- estarán el próximo verano en nuestro país para el gran estreno.

[Más información: Habla el abogado de Rafael Amargo: "Jamás pensó que le pudiera caer una petición de cárcel tan exagerada"]

Sigue los temas que te interesan