El nuevo proyecto profesional de Íñigo Onieva que revolucionará las noches madrileñas

Tras unos días en los que ha repuesto fuerzas junto a su gran amor, Tamara Falcó (40), recorriendo Marbella, Íñigo Onieva (32) regresa al trabajo con energías renovadas para emprender su nuevo y emocionante proyecto. Este jueves 9 de diciembre, se inaugura por fin su última apuesta laboral, el LuLa cLub, un nuevo espacio de entretenimiento ubicado en pleno centro de la capital y del que es uno de los promotores. Gracias a su situación privilegiada, en la Gran Vía madrileña, una de las principales arterias de la ciudad, el club apunta a ser todo un referente nocturno.

Tal y como se puede ver en su página web, que el propio Íñigo enlaza a través de su perfil de Instagram, están previstas varias fechas para los próximos días, también de cara a Nochebuena, Navidad y Nochevieja, con un precio de 30 euros por persona con una bebida hasta 2 de la mañana. Todas las citas cuentan, por supuesto, con Djs de renombre como Íñigo Vontier o Birds of Mind.

Un nuevo reto con el que el yerno de Isabel Preysler (70) demuestra que es un hombre de recursos y sin miedo nada, pues sus estudios nada tienen que ver con este rumbo profesional que toma en su vida. Cabe recordar que el madrileño está graduado en Ingeniería Técnica en Diseño Industrial y cuenta con dos máster, uno en Diseño de Transportes del Instituto d‘Arte Applicata e Design y otro en Diseño de Automóvil del Royal College Of Art. Unos estudios gracias a los cuales se ha dedicado al diseño de coches y trabajado en empresas como Seat y la italiana Zagato.

El pasado mes de abril, fichaba como director de Mabel Hospitality, empresa que se encarga, entre otros negocios, de los conocidos restaurantes Tatel, de los que son socios cuenta con Rafa Nadal (35), Enrique Iglesias (46), Pau Gasol (41) y Cristiano Ronaldo (36). Un saber hacer en los negocios que le viene de familia pues su padre, con el que comparte nombre, es Director Global de E-Commerce del Grupo Barceló.

El éxito profesional de Íñigo Onieva va de la mano del que está consiguiendo su novia. Tras su paso por MasterChef Celebrity,Tamara Falcó no hace más que triunfar. No solo es una de las colaboradoras habituales del programa El Hormiguero, también cuenta con una firma de moda llamada TFP by Tamara Falcó,un libro culinario, Las recetas de casa de mi madre, con el que ha dado el salto a las cocinas españolas, así como una colección de joyas en colaboración con Tous.

