Carmen Lomana tiene las botas de estilo 'cowboy' más favorecedoras y cómodas que puedas encontrar

Esta semana la siempre impecable Carmen Lomana (73 años) ha dejado boquiabiertos a sus 510.000 seguidores de Instagram. No hay día en que la socialité no muestre su look para afrontar la jornada y a menudo las escaleras del portal de su casa se convierten en la mejor pasarela improvisada para lucirlos en todo su esplendor. En sus propuestas estilísticas siempre sobresale la elegancia, que en un gran porcentaje de ocasiones va ligada a zapatos de tacón de aguja que ella maneja a la perfección pero que no siempre son la opción más cómoda. Por eso, cuando hace unos días posó con unas botas (casi) planas y derrochando su característica dosis de glamour, muchos de sus seguidores no daban crédito.

En efecto, Carmen ha demostrado que la sofisticación y el buen gusto nada tienen que ver con la altura del tacón o con el tipo de calzado. Y es que Lomana ha apostado por unas auténticas botas de estilo cowboy para uno de sus looks más recientes y no pudo pasar inadvertida.

La socialité ha caído rendida a una de las tendencias del 2022: el calzado western. Ha adquirido para su armario unas botas con este exótico diseño en piel de la firma Cuchy.

Se trata de una bota de media altura, combinada con cortes de piel en color negro y nude. Tiene una plantilla interior con un alza de dos centímetros para alargar centímetros de pierna sin que se note. Además, su tacón exterior es de solo cuatro centímetros, con lo cual estiliza muchísimo la figura al mismo tiempo que no se sacrifica la comodidad.

Otro de los puntos fuertes de las botas camperas es el tacto extrasuave que tienen, así como la combinación de colores escogida por Carmen Lomana, que es atemporal, elegante y no cansa a la vista. Sin embargo, para quienes no sean admiradoras de esta mezcla de tonalidades, tienen la opción de comprarlas en negro y coñac, en avellana o en camel y nude. Las botas tienen un precio de 249 euros, y es que están realizadas de forma totalmente artesanal en talleres de España y de Grecia.

Lomana potenció aún más la estética de sus botas combinándolas con una chaqueta de cuadros en blanco y negro de la firma Dolce&Gabbana, y con un bolso negro de Hermès -de la amplísima colección que posee-.

