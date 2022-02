Antonio Resines reaparece con muletas, y acompañado por su mujer, tras superar la Covid-19

El pasado 10 de febrero de 2022, Antonio Resines (67 años) recibió el alta hospitalaria tras permanecer 36 días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y 12 días en planta.

Durante semanas, la preocupación por el estado de Antonio Resines inundaba las redes sociales. También fueron muchos los rostros conocidos que colgaban en sus respectivos perfiles de Instagram mensajes cargados de cariño y ánimo en sus peores momentos.

Hace 15 días que recibió el alta hospitalaria tras superar la Covid, y Antonio sigue con su rehabilitación para recuperarse al cien por cien. En su reaparición, ha sorprendido sobremanera su gran vitalidad. "¿Qué hacéis, hombre?", ha asegurado, desenfadado y con una gran sonrisa, Resines cuando se ha encontrado este jueves 24 de febrero de 2022 con los medios de comunicación a las puertas de su casa.

Antonio Resines en su primera salida pública tras recibir el alta. Gtres

Tras haber estado durante dos meses ingresado en la UCI tras contagiarse de la Covid, lo cierto es que el actor presenta muy buen aspecto físico, a pesar de llevar muletas. "Voy al médico, a una revisión", ha confesado Resines. De momento, no ha vuelto a la normalidad total en su vida, pero avanza a pequeños pasos: "De rutina, nada". Sí desvela el también director que "está todo bien, poco a poco".

Minutos más tarde, el intérprete de Los Serrano ha acudido a una clínica dental, acompañado por su mujer, Ana Pérez-Lorente (56). A la luz de las imágenes, y de su actitud, no cabe duda de que Antonio Resines está poniéndose al día en todos los ámbitos de la salud, y nada le impide hacer las visitas rutinarias a los profesionales.

A la salida del dentista, Antonio no ha tenido inconveniente en confesar su debilidad: "Estoy cansado, pero bien, bien de ánimo". En cuanto a todos los mensajes que ha recibido en estos tiempos, aseguraba: "Magnífico, ha sido una maravilla, no me he enterado muy bien, pero sé que la gente ha estado pendiente y eso es una alegría".

Resines durante su reaparición en Madrid este jueves 24 de febrero. Gtres

También se le ha preguntado por la suplantación de identidad que ha sufrido en redes sociales, a lo que no ha querido dar más relevancia: "No tiene ninguna importancia". El actor se ha mostrado muy orgulloso de su mujer e hijo, quienes no se han separado de su lado: "Si no los mato, fíjate. Todo estupendamente".

En cuanto a cómo va la rehabilitación, Antonio pide cautela y paciencia: "Queda aún, porque todavía no puedo andar bien, pero en un par de meses ya estaré dando guerra. Es tiempo y ganas". Sostiene que cuando se encuentre bien del todo, volverá al trabajo con más ganas que nunca: "Volveré, pero con tiempo".

Su mujer, Ana Pérez-Lorente, no se separa ni un solo momento de él. Ha estado muy preocupada durante estos meses, y siempre que una cámara de prensa le preguntaba por la salud de su marido confesaba, con naturalidad y generosidad, cómo se encontraba y las ganas que tenía de que volviese a casa. Ahora, los dos juntos siguen con su día a día, pero, sobre todo, demostrando el amor tan grande que les une.

Sus secuelas

Antonio Resines durante su intervención en 'El Hormiguero'.

Hace unos días, el actor eligió el programa El Hormiguero para conceder sus primeras declaraciones. "Al principio me sentía mal. Tenía fiebre. Luego me llevaron al hospital y ya no recuerdo nada. Pensaba que había estado allí 5 días, y no los 38 que pasé ingresado, en los que no me he enterado de nada", comenzó explicando a través de una videollamada en la que se le podía ver algo más delgado.

"En los días que estuve allí, vivía como en un mundo paralelo que tenían puntos en común con la realidad, pero no controlas. Se lo he comentado a más gente que ha pasado la enfermedad, y les sucedió lo mismo", añadió, aprovechando su intervención para agradecer al personal sanitario que cuidó de él durante los 48 días que permaneció ingresado. "Nos salvamos 80 de los 97 que estábamos en la UCI, ¡me he librado de una!", dijo.

Antonio Resines también habló sobre las secuelas que le ha dejado la enfermedad como, por ejemplo, una fatiga que hace que se canse mucho al hablar. Aunque lo más grave son, sin duda, los problemas musculares: "Tengo una atrofia del 80 por ciento y voy con andador, la recuperación es lenta, complicada, y requiere mucho esfuerzo. "Que la gente sepa que esto es una cosa muy seria. Así que, por favor, que toda la gente se vacune y se tome en serio la Covid-19", concluyó el actor.

Larga recuperación

Pese a que ya se encuentra en casa con los suyos, Antonio Resines tiene un largo camino por delante y, tal y como se informó tras su alta, seguirá bajo cuidados médicos.

"Antonio Resines se incorpora ahora al programa ambulatorio de Atención Post UCI-Covid del Hospital Gregorio Marañón, que ofrece una atención multidisciplinar integral a los pacientes que han permanecido ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos durante periodos prolongados y que cuenta con especialistas de Medicina Interna, Neumología, Enfermedades Infecciosas, Psiquiatría, Rehabilitación y Nutrición", recogía el comunicado que transmitió el centro médico.

Antonio Resines junto a su mujer, Ana Pérez-Lorente, en una imagen de archivo. Gtres

Muy protegido por los suyos hasta que salió de la Unidad de Cuidados Intesivos y, por tanto, de la zona de peligro, su entorno se limitó a indicar que se encontraba "estable", sin añadir más información. De hecho, no fue hasta el pasado 12 de febrero, un día después de su alta médica, cuando su mujer y principal apoyo, Ana Pérez -Lorente (56), reconocía que "ha sido un poquito más grave y complicado de lo que dijimos nosotros".

