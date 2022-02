Ana Pérez-Lorente, la mujer de Antonio Resines, desvela cómo se encuentra el actor tras recibir el alta

El pasado jueves 10 de febrero de 2022, Antonio Resines (67 años) recibió el alta hospitalaria tras permanecer 36 días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y 12 días en planta. Así lo desveló el Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid, donde estuvo ingresado, a través de un comunicado en el que también desvelaron que, a pesar de su salida del centro, el actor deberá seguir bajo cuidados médicos.

"Antonio Resines se incorpora ahora al programa ambulatorio de Atención Post UCI-Covid del Hospital Gregorio Marañón, que ofrece una atención multidisciplinar integral a los pacientes que han permanecido ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos durante periodos prolongados y que cuenta con especialistas de Medicina Interna, Neumología, Enfermedades Infecciosas, Psiquiatría, Rehabilitación y Nutrición", explicaron entonces.

Ahora, ha sido su mujer, Ana Pérez-Lorente (56), quien ha dado mayores detalles sobre la evolución del actor. "A ver, no te puedo decir fechas porque no lo sé, pero yo creo que sí que va más rápido de lo que él piensa y lo que pesaban los médicos. Una vez ha salido de la UCI, porque ya está en casa 10 días, pensamos que va a ser más de tres semanas. Yo creo que sí que va muy bien", expresó este sábado 12 febrero antes los micrófonos de Europa Press.

Antonio Resines en los Premios Forqué, una de sus últimas apariciones públicas antes de ser ingresado. Gtres

La mujer de Antonio Resines, además, aprovechó para agradecer el apoyo recibido y el trato que la prensa ha tenido con el actor y su familia, quien en todo momento pidió discreción. "Bueno ya lo dijo él, nos han apoyado muchísimo, y luego también vosotros habéis ido bastante pues muy respetuosos la verdad, porque me he encontrado varios cámaras, pero ha sido bastante. En momentos así se agradece, porque cuando estás pasando mal, que no tienes, no te apetece. La verdad es que se lo agradezco mucho también. Y en nada ya verás como le sale ya y os atiende".

Parte de las palabras de Ana Pérez-Lorente hacen referencia a la emotiva carta que envió el actor tras salir del hospital. "Quería dar las gracias al equipo de la UCI Biblioteca, y del pabellón de COVID 4/100, a TODOS (médicos, enfermeras, auxiliares, celadores, limpiadoras,…) porque aparte de habernos tratado a mi familia y a mí con un cariño enorme, me han salvado literalmente la vida, porque he pasado momentos más que complicados", aseguró Antonio Resines en la misiva que fue difundida un día después de salir del hospital.

Antonio Resines en una imagen de archivo. Gtres

El actor también aprovechó su carta para agradecer por todo el apoyo recibido. Tanto de su entorno, como de sus seguidores y los medios de comunicación. "A todos mis amigos y colegas de profesión, que han estado puntualmente informados por Ana Pérez-Lorente y por mi hijo Ricardo". Sé lo pendientes que han estado de los partes y que los han contestado todos los días. Ha sido un soporte fundamental para ellos", añadió Resines, quien ahora se recupera desde su domicilio.

Tal y como anunció en su misiva y siguiendo la misma línea del comunicado médico, el actor comentó que le queda "un tiempo de recuperación en casa", para que le puedan dar el alta definitiva.

[Más información: La emotiva carta de Antonio Resines tras su salida del hospital: "Me han salvado literalmente la vida"]

Sigue los temas que te interesan