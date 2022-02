Antonio Resines se pronuncia por primera vez desde el hospital: su rotundo comunicado

El pasado viernes 28 de enero, Antonio Resines (67 años) salió de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) tras más de un mes ingresado por complicaciones derivadas de la Covid-19. Sin embargo, permanece bajo observación médica en el Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid, desde donde se ha pronunciado por primera vez tras su llegada al centro.

Según explica un comunicado difundido este jueves 3 de febrero por su oficina de prensa, Relabel Comunicación, y al que ha tenido acceso EFE, el actor ha tomado contacto de nuevo con el día a día y se ha encontrado con varios perfiles falsos en las redes sociales en los que, haciéndose pasar por él, han llegado a contestar a personas que creyendo que se trataba de sus cuentas, le habían enviado mensajes de ánimo.

La información de la suplantación de su identidad se dio a conocer a comienzos de esta semana, pero no ha sido hasta ahora cuando Resines ha hablado al respecto. El intérprete de Los Serrano ha querido aclarar que no tiene ningún perfil personal ni en Twitter ni en Instagram ni en ninguna otra red social. Además, ha lamentado que desde esas compañías no se hayan tomado medidas para evitar este inconveniente que ya ha sufrido en ocasiones anteriores.

Antonio Resines en los Premios Forqué 2021, una de sus últimas apariciones públicas. Gtres

Más allá de hacer esta importante denuncia, Antonio Resines ha aprovechado para agradecer a todos "el interés y cariño" que está recibiendo, pero pide continuar recuperándose "con tranquilidad y lejos del ruido mediático", según el comunicado. Desde que el pasado 23 de diciembre ingresó en el Hospital Gregorio Marañón por "una insuficiencia respiratoria aguda secundaria a neumonía COVID bilateral", de acuerdo con el parte médico, los detalles de su evolución se han llevado en la más estricta intimidad.

Hasta que salió de la UCI, su mujer y principal apoyo, Ana Pérez-Lorente (56), únicamente se había limitado a expresar que su marido se encontraba "estable". Tras su mejoría expresó que el actor estaba "fenomenal" y con "ánimo". En cualquier caso, en el último mes y medio se ha mantenido reservada y sin ofrecer mayor información. Mientras tanto, otras fuentes de su entorno pidieron a la prensa, a través de los reporteros de Europa Press, mucha calma. "Os rogamos comprendáis que en estos momentos la familia necesita tranquilidad y serenidad", expresaron.

Esta foto es para contaros que Resines sale mañana de la UCI donde ha permanecido mas de un mes luchando contra el Covid...Y ha ganado la batalla. Estoy muy contenta y queria compartirlo con vosotros pic.twitter.com/wyjIyOOjcJ — Fiorella Faltoyano (@FiofalFaltoyano) January 27, 2022

Quienes más se han pronunciado han sido los compañeros de profesión del intérprete. Aunque han atendido a las peticiones de su entorno y no han comunicado mayores detalles, sí han desvelado información sobre su evolución y han aprovechado para enviarle mensajes de apoyo y cariño. De hecho, fue la actriz Fiorella Faltoyano, quien hace una semana anunció que el actor abandonaría la UCI. "Esta foto es para contaros que Resines sale mañana de la UCI donde ha permanecido más de un mes luchando contra el Covid... Y ha ganado la batalla. Estoy muy contenta y quería compartirlo con vosotros", expresó a través de su cuenta de Twitter.

Días antes era Cayetana Guillén Cuervo (52) quien anunciaba su mejoría. "Está mejor", comentó la intérprete el pasado 23 de enero durante una conversación con Juan del Val (51) en La Roca, programa de laSexta. Respetuosa con la decisión del entorno del cántabro, que ha optado por llevar el tema con discreción, añadió: "Hasta ahí puedo leer porque es su familia quien tiene que decirlo, pero sé que está mejor, que son buenas noticias".

