Violeta Mangriñán, embarazada de su primer hijo junto a Fabio Colloricchio

Violeta Mangriñán (27 años) y Fabio Colloricchio (31) se convertirán en padres de su primer hijo. Así lo han anunciado ambos a través de una publicación conjunta, compartida en sus respectivos perfiles de Instagram este domingo 13 de febrero de 2022.

"Vamos a ser padres", han escrito junto a un álbum de varias fotografías en las que dejan al descubierto la ecografía del bebé y el emotivo momento en el que se enteraron de la noticia. "De todas las aventuras que hemos vivido juntos (que no han sido pocas) esta sin duda va a ser la más increíble de nuestras vidas y nos hace muy felices haceros partícipes de ella", ha continuado la pareja.

"Por fin podemos contaros que en cinco meses seremos uno más", han expresado Violeta y Fabio sin desvelar el sexo del bebé. "No podemos explicaros con palabras la vorágine de sentimientos y momentos tan bonitos e intensos que hemos estado viviendo estos meses atrás, seguimos en una nube de felicidad, nos sentimos realmente bendecidos. Gracias por acompañarnos siempre en los momentos más importantes de nuestras vidas", ha añadido la pareja, confirmando los rumores que surgieron en los últimos días.

"Nos correspondía solo a nosotros como futuros padres decidir cuándo y cómo compartir la noticia más bonita de nuestras vidas. Si no lo hemos hecho hasta ahora ha sido únicamente por prudencia. Esperamos que lo entendáis", ha expresado Violeta Mangriñán en un story.

En pocos minutos, la publicación se ha llenado de un sinfín de 'me gusta' y comentarios por parte de sus seguidores, quienes se han alegrado por la noticia. Destacan los de algunos rostros conocidos, como Paula Echevarría (44), quien ya presentía que Violeta Mangriñán esperaba un bebé. "¿Sabes que me lo imaginé? Vuestra mejor foto no podía ser otra. Enhorabuena", ha escrito la actriz. Carla Barber (31), por su parte, ha dejado el siguiente mensaje: "Por fin podemos gritarlo a los cuatros vientos, ganas de ver a mi futuro sobrinito. Besos a los dos, parejaza". Dulceida (32), Laura Matamoros (28), Cristina Pedroche (33) o Laura Escanes (25), también han felicitado a la pareja.

Fabio Colloricchio y Violeta Mangriñan en el Festival de Cine de Venecia 2019. Gtres

Este sábado, Violeta Mangriñán ya advertía a sus seguidores, a través de sus stories, que en las próximas horas ella y Fabio compartirían la mejor foto que tienen juntos en casi tres años. Con una cuenta atrás, además, la influencer aseguraba que disfrutarían de un San Valentín que recordarán por el resto de sus vidas. El anuncio lo han hecho desde las Maldivas, hasta donde se desplazaron hace cinco días para disfrutar de una escapada inolvidable, de la que han desvelado algunos detalles en sus redes sociales.

Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio se conocieron durante su participación en Supervivientes 2019 y desde entonces no se han separado. Ambos han crecido como profesionales de las redes sociales y como pareja. En casi tres años han formado una bonita relación que ahora ha dado un importante paso.

