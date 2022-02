Dulceida, la primera 'influencer' de España, alcanza un nuevo récord: los motivos reales de su ascenso

Ha pasado más de una década desde que Dulceida (32 años) colgó su primer post en Instagram, la plataforma que se ha convertido en su herramienta de trabajo y que le ha permitido alcanzar grandes éxitos. Fue la pionera del mundo influencer en España y hoy ostenta el título de la más seguida del sector con tres millones de followers.

Aida Doménech -nombre real de Dulceida- ha alcanzado esta impresionante cifra en los últimos días y ha querido celebrarlo con una emotiva publicación donde ha expresado su agradecimiento a quienes la han apoyado.

"No sabéis lo afortunada que me siento de poder crecer a vuestro lado, siento que ya llevo media vida por aquí. En todo este tiempo he crecido personal y profesionalmente, he cumplido muchos de mis sueños. Me habéis visto intensamente feliz y me habéis visto rota y siempre habéis estado ahí", escribió este domingo 30 de enero la catalana, quien desde sus inicios se ha mostrado muy cercana y natural, dos características que le han permitido triunfar tanto en Instagram como en otras plataformas. Así lo ha explicado a EL ESPAÑOL Arantxa Pérez, de la agencia PR & MANAG.

"Dulceida es la primera influencer española reconocida en todas las redes sociales, en todos los aspectos. Desde FotoLog y Blogger hasta Instagram", explica a este periódico la experta. Allí, precisamente, radica parte de su éxito. Además de mostrarse con naturalidad, la catalana ha contado con un factor suerte que ha sido determinante en su carrera y con una excelente estrategia para mantener su popularidad en el tiempo.

"Se le ha visto desde muy joven superarse y luchar por sus sueños, pero ha sabido estar en el momento adecuado, en el que no tenía competencia alguna. Y eso es lo que la ha hecho crecer", asegura Arantxa Pérez, quien destaca que uno de los aspectos más positivos en la carrera de Dulceida ha sido aliarse con quienes se han convertido en su competencia. Tal es el caso de Madame de Rosa (40), con la que además, comparte una bonita amistad. "Han crecido de forma simultánea y se han nutrido mutuamente", explica la experta.

Su familia, también ha sido un factor determinante en su imparable crecimiento. Dulceida ha formado su equipo con su propio entorno, en quienes ha podido delegar ciertas labores y con quienes ha trabajado "mano a mano". Así ha diversificado su negocio y ha encontrado un equilibrio para mantenerse en las redes por más de un década. "Se junta una estabilidad emocional con una estabilidad a nivel de gestión de tiempo", asegura Pérez.

Dulceida en los Premios a la creación digital 2021. Gtres

A lo largo de estos años, la exitosa influencer ha trabajado con reconocidas marcas que también le han dado visibilidad y con las que podría cerrar contratos de 7.500 euros por publicación en el feed. De acuerdo con el análisis de la profesional consultada por este medio, solo con Instagram, Dulceida podría obtener unos 200.000 euros al mes.

Pero la catalana, más allá de destacar por sus prestigiosas colaboraciones, se ha convertido en la influencer más seguida de España por el interés que despierta su vida personal. "Es como un reality y la gente quiere saber qué hace", comenta Arantxa Pérez, quien añade que los mayores picos de crecimiento de Dulceida han estado relacionados con momentos álgidos de su intimidad: el inicio de su relación con Alba Paul (34), su supuesto matrimonio y su posterior separación. La experta confirma que algunas de sus polémicas también han tenido que ver con su incremento de followers. "Aunque la han perjudicado a nivel personal, le han beneficiado en cuanto a engagement se refiere", comenta.

