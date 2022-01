Anabel Pantoja confirma su ruptura con Omar Sánchez: "Hay cariño y afecto pero nada más"

Anabel Pantoja (35 años) ha confirmado la noticia: ha roto con Omar Sánchez (31). Apenas unas horas después de que el programa Socialité adelantara durante el domingo que la influencer había decidido poner punto final a su historia de amor con el canario, la sevillana ha decidido ponerse frente a las cámaras de Sálvame para explicar qué es lo que ha sucedido. Tras negar la existencia de "tercenas personas" por ninguna de las partes, se ha referido a un "desgaste" de la pareja como principal causa.

Visiblemente afectada y sin poder contener las lágrimas, Pantoja ha empezado su intervención agradeciendo el respeto que ha recibido tras conocerse su ruptura. "Soy yo quien toma la decisión. Nosotros tenemos crisis y enfados de pareja, que no voy a entrar en ello. Voy a hablar de lo que me ha pasado a mí. Hay un momento que veo que no avanzo, que es cuando él vuelve de Supervivientes. No es que él se me quede pequeño, es un gran hombre, quizá la que no ha estado a la altura soy yo, pero veía todo muy dormido...", ha comenzado narrando a Jorge Javier Vázquez (51).

Fue Anabel Pantoja quien decidió poner punto final a la relación. Gtres

De hecho, según ha contado, ya antes de darse el 'sí, quiero', el pasado mes de octubre, la relación no estaba bien. "Omar y yo no llegamos en plenitud a la boda, yo estaba a un 60%", ha dicho, añadiendo que una semana después del enlace "me pasa algo personal, independientemente de lo de mi abuela, que me marca. Lo vivo y lo paso yo sola. Y entonces seguimos adelante y ahí es cuando me noto rara". Fue entonces cuando Anabel, según su relato, decide pasar una semana en Cantora junto a su familia. "Al volver vi por su parte una relajación plena, una relajación al 100% y yo tenía que tener algo más... No era solo la fiesta de la boda, tenía que seguir la vida. Entre nosotros había distancia, lo hablamos e intentamos arreglarlo...", ha afirmado.

Sin embargo, según ha narrado, no consiguieron llegar a un acuerdo y fue entonces cuando optó por dar un "toque de atención" a su marido. "Pusimos una tirita. Le dije que qué pasaba, que no íbamos a ningún sitio, no hacíamos ningún plan...". A pesar de sus buenas intenciones, no consiguieron remontar la relación y, tras pasar la Nochevieja separados debido a una "disputa", Anabel Pantoja decidió terminar con Omar. "Le dije que ya no era un tiempo. Que ya no me notaba igual. Me preguntó si había conocido a alguien y no. Hay amor, cariño y afecto, pero nada más", ha dicho muy emocionada.

Anabel Pantoja y Omar, primeras palabras tras su separación JALEOS | AGENCIAS

Pese a todo, Anabel Pantoja ha dejado claro que quiere seguir estando en contacto con su todavía marido y, de hecho, su intención es seguir viviendo en la isla canaria, en la que ha sido tan feliz.

[Más información: Anabel Pantoja y Omar Sánchez se separan tan sólo cuatro meses después de su boda]

Sigue los temas que te interesan