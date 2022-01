Rihanna, embarazada de su primer hijo junto al rapero ASAP Rocky

Eran muchas las voces que apuntaban a que Rihanna (33 años) y el rapero ASAP Rocky estaban a punto de dar un paso importante en su relación. Mientras que algunos aseguraban a que este sería el año en el que pasarían por el altar, otros tantos estaban convencidos de que estaban esperando un hijo. Tras varias semanas de silencio, ha sido la cantante quien ha confirmado la gran novedad: está embarazada de su primer hijo. Una feliz noticia que la de Barbados ha compartido durante un paseo por las calles de Nueva York.

Ha sido el diario Daily Mail el que ha publicado las imágenes que no dejan lugar a dudas. Rihanna aparece enfundada en un abrigo de color rosa que lleva abierto justo encima de la tripa, mostrado así su avanzado estado de gestación. A pesar de que las temperaturas no acompañaban, no tuvo reparos en dejar esta parte de su anatomía al aire para dejar claro que sí, que está embarazada y por lo que se ve de bastantes meses.

Rihanna y A$ap Rocky en la gala MET de 2021. Gtres

