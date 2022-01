1 de 10

Si existe alguien en el mundo de la televisión y las 'influencers' que se siente orgullosa de su cuerpo, esa es Anabel Pantoja. La sobrina de la cantante luce en bikini, o semidesnuda, cuando le apetece y en su última publicación lo ha vuelto a hacer. Sin embargo, tanta fotografía mostrando sus curvas parece molestar y, sobre todo, cansar a los que la siguen. Esta vez, se han enfadado sobremanera: "¿Es que no sabes poner otras fotos nada más que en cueros?", "Siempre enseñando", "Lo bueno y breve, dos veces bueno. Lo bueno en exceso, empacha", "Si no enseña, no está contenta", "Vale que no tengas complejos, pero me parece excesivo ya".