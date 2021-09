Muere Ana Martín, la madre de Isabel Pantoja, a los 90 años tras una larga enfermedad

Triste pérdida en la familia Pantoja: Ana María Martín, la madre de Isabel Pantoja (65 años), ha fallecido, según ha podido saber EL ESPAÑOL en primicia por fuentes familiares. La matriarca ha dicho adiós a los 90 años de edad en la privacidad de la finca Cantora. Está previsto que este miércoles se celebre una incineración en la más estricta intimidad.

Un duro desenlace para los Pantoja que se produce días después de ingresar de urgencia con un diagnóstico delicado en el Hospital Universitario de Puerto Real, en Cádiz, centro que abandonó hace una semana para poder despedirse junto a los suyos en su hogar.

Lo cierto es que Ana Martín llevaba años luchando contra una delicada enfermedad que, en el último tramo de su vida, la mantuvo alejada de los medios de comunicación y que sufrió importantes recaídas. De hecho, Isabel Pantoja reconocía durante su participación en Supervivientes 2019 su inquietud por el estado de su madre. No obstante, el momento más crítico para Ana María vendría más tarde. En concreto, en octubre de 2019 cuando sufrió un ictus, que, horas después, se le repetía en el Hospital Universitario de Puerto Real, donde se la ingresó de urgencia.

Ana Martín, la madre de Isabel Pantoja, en una imagen de archivo. Gtres

Entonces, su hijo Agustín Pantoja (57), que ha cuidado de su progenitora hasta el último momento en la gaditana finca de Cantora junto a su hermana Isabel, llamó de urgencia a una ambulancia. Fueron 11 días de honda preocupación que, finalmente, quedaron en un susto y Ana María volvía a casa tras recibir el alta hospitalaria. Cabe recordar que en ese momento todos se volcaron en su cuidado. La prioridad era Ana María. Su hija, Isabel Pantoja, cancelaba las grabaciones del programa Idol Kids para reunirse con su madre.

No obstante, esa no fue la única vez que su salud se veía resentida. A principios de 2019, la madre de la tonadillera también tuvo que ser ingresada por un problema de gastroenteritis que se manifestó con un dolor estomacal. El bajón de salud de Ana tuvo lugar mientras Isabel Pantoja se encontraba participando en el programa Supervivientes 2019. En aquel momento, la organización del reality decidió no informar a la artista de los problemas de su madre. Era tal la preocupación por Ana Martín que incluso se llegó a especular con el hecho de que la cantante pudiera abandonar el programa, algo que finalmente no ocurrió.

"Cuando dejé a mi madre estaba bastante malita, cuando he vuelto he visto a mi madre que me reconoció perfectamente. Para ella yo estaba cantando en América", aseguró la cantante tras su regreso de Supervivientes. En ese regreso hondureño, Pantoja ponía de manifiesto, una vez más, lo importante que ha sido su madre en su vida personal y profesional. Ha sido su guía y su consejera. "Le dije al verla que era su Maribel y que no me iba a ir más, ella me abrazó diciendo: 'Mi Maribel, mi Maribel'", relató, visiblemente emocionada. Pese a que su renqueante salud pudo sortear el bache de octubre 2019, en esta ocasión no ha podido ser y Ana María Martín ha fallecido rodeada de sus seres queridos.

La última dedicatoria de su hija

Isabel Pantoja durante su reciente visita al plató de 'Volverte a ver'. Mediaset

En 2019, Isabel Pantoja acudía como invitada estrella al programa de Volverte a ver, donde, emocionada, relataba lo importante que ha sido su madre en su vida y cómo se encontraba a nivel de salud, sin poder evitar la emoción: "Mi mamá está estable. Estoy tranquila, he hablado con casa y está todo bien. Lo más importante que ha hecho mi madre por mí es darme la vida. Por mucho que haya hecho por ella, nunca será bastante. La amo".

Además, Pantoja hacía referencia al sacrificado segundo plano que siempre ocupó su madre, alejada de los focos: "Siempre ha estado cuatro pasos por detrás y me ha cuidado. Y no soy una reina, pero siempre ha estado detrás. Nunca delante, nadie la conoce salvo alguna cámara. Es una madre de cuatro hijos".

Y cuando vio una imagen de Ana María en la pantalla de plató, se rompía: "Qué carita la tuya, te quiero, eso es lo único que podéis ver de mi madre". Sea como fuere, una triste pérdida que ha zarandeado de nuevo a la familia Pantoja en un momento en que la estabilidad entre sus miembros comenzaba a materializarse con la reconciliación entre Kiko Rivera e Isa Pantoja, y justo días antes del regreso a los escenarios de la tonadillera.

[Más información: El estado de gravedad de Ana Martín, la madre de Isabel Pantoja, tras sufrir un ictus]

Sigue los temas que te interesan