El demoledor mensaje de Kiko Rivera tras la muerte de su abuela: "Tus hijos no me dejan despedirme de ti"

Kiko Rivera (37 años) ha querido compartir un emotivo y directo mensaje en sus redes sociales tras la muerte de su abuela, Ana Martín, madre de Isabel Pantoja (65). El Dj ha reconocido que ha tenido que enterarse del fallecimiento de su "yaya" -como cariñosamente se refiere a ella- por la prensa y confirma que la tonadillera y su tío no le permiten acudir a Cantora para despedirse.

"Hoy te has ido y contigo se ha ido parte de mi vida. No sé qué hacer estoy perdido y en La Graciosa. Tuve mis dudas de venir, pero al final arriesgué y perdí. Yaya de mi alma tantos meses sin verte y ahora ya no te veré nunca más. Mi abuela, a la que no dejan que vaya a despedirme por mierdas de problemas familiares. Órdenes expresas desde Cantora... 'No queremos que venga nadie'. No sé nada, sólo sé por la tele porque nadie me ha llamado para decirme nada. No sé qué se va hacer ni dónde, ni horarios ni absolutamente nada. Solo quiero que me dejen despedirme de mi abuela. No quiero saber de nadie más, todos los demás me importan una mierda porque son unos indeseables todos. Me quedaré esperando y rezándote. Me quedaré quieto y callado pensándote. Lo siento mucho, yaya. Pero tus hijos no me dejan despedirme, ni siquiera me han informado de tu estado. Me siento roto, solo y desolado. Tu alma vive en mí y aunque no me pueda despedir de ti (lo hice en su momento) pero ahora lo necesito otra vez, siempre te llevaré en mí. Descansa en Paz Yaya. Por siempre tu nieto favorito", ha redactado Kiko en su perfil de Instagram.

Junto a sus demoledoras palabras ha compartido cuatro fotografías en las que se puede comprobar la complicidad que tenía con su abuela. Tres instantáneas de su infancia, en la que se le ve abrazado a ella o cogido de su mano, y la última más actual en la que derrochan simpatía.

Con estas rotundas líneas, Kiko revela los sentimientos encontrados que tiene en estos momentos. Por un lado, la tristeza y devastación por haber perdido a un ser querido tan importante en su familia y por no poder haber estado a su lado en el último aliento; y por otro lado, la rabia y gran enfado que siente contra su madre y su tío Agustín que ni siquiera le han informado estos días atrás sobre el estado de su abuela.

A pesar de que el Dj ya aseguró en noviembre de 2020, en el programa especial de La herencia envenenada, que él ya se había despedido de su abuela -quien era incapaz de reconocerle debido a su avanzado alzheimer-, este miércoles se ha apenado por no poderle haber dicho adiós.

Ana Martín ha fallecido en la absoluta intimidad de la finca Cantora, tal y como ha adelantado EL ESPAÑOL. La madre de Isabel Pantoja fue trasladada al hogar familiar hace una semana tras abandonar el hospital en el que llevaba varios días ingresada con un diagnóstico muy delicado. Finalmente su desenlace se ha producido y será incinerada este miércoles en la más estricta intimidad.

