Kiko Rivera manda un preocupante mensaje desde el hospital: "Al quirófano. Deseadme suerte"

La mañana de este jueves 5 de agosto, Kiko Rivera (37 años) ha vuelto a ser noticia. El músico sorprendía a sus seguidores de Instagram anunciando que estaba a punto de someterse a una intervención quirúrgica.

Ya desde el hospital y sin que hubiera comunicado nada previamente a su público, el hijo de Isabel Pantoja (65) ha decidido compartir esta noticia con su comunidad digital. A tráves de un story en el que se veía al DJ preparado escribía: "Pues nada, vía ya. Quirófano", una imagen en la que también pedía sus seguidores que le desearan suerte.

Poco después volvía a utilizar este canal para aparecer con la bata del hospital puesta, los puños hacia arriba y la sonrisa marcada, en señal de que se encontraba animado -pero "nervioso y sin dormir"- ante el inminente procedimiento médico. Sobre esta imagen, el DJ redactaba: "Vamos al lío".

En las primera horas no ha trascendido ningún detalle sobre la intervención, y es que el artista en estas misteriosas y sorprendentes publicaciones no aclaraba si se trataba de una operación por motivos de salud o era una intervención de carácter estético. Sin embargo, el programa Sálvame ha revelado que el marido de Irene Rosales (30) ha entrado en quirófano para ajustar su banda gástrica, por lo que no sería una operación seria ni de gravedad.

Lo cierto es que el hijo de la tonadillera parecía bastante tranquilo a pesar de lo inminente del procedimiento médico. El músico ha aprovechado la espera, a las puertas de quirófano, para gestionar sus listas de canciones en Spotify. Y es que el DJ se encuentra inmerso en la promoción de una nueva de estas recopilaciones, la llamada Vámonos de fiesta, y entraba en quirófano con un deseo: "A ver si cuando me despierte somos 20.000", escribía sobre una captura de Spotify.

A pesar de los estragos sufridos a efectos de la pandemia, parece que el trabajo de Kiko en la música empieza a remontar el vuelo. El cantante llegó a confesar que se había visto obligado a solicitar la ayuda que el Gobierno de España ofreció a los autónomos para poder hacer frente a las adversidades derivadas de la crisis de la Covid. Sin embargo, hace unas semanas, sorprendía con su visita a La Resistencia, donde hizo gala de una amplia solvencia económica. En esta intervención el hijo de Isabel Pantoja reveló que sus cuentas estaban saneadas: "En el banco tendré como un millón y medio de euros".

