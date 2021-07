La otra 'nómina' de Irene Rosales: el elevado caché que podría cobrar por sus publicaciones en Instagram

El 2020 no fue un año fácil para Irene Rosales (30 años). A la pandemia a la que todos tuvimos que hacer frente se unieron, en su caso, las complicadas circunstancias personales que atravesó la sevillana: con la escasa diferencia de unos meses perdió a sus padres y a esta tragedia se unió la batalla abierta que su marido, Kiko Rivera (37), mantiene con su madre.

Irene ha dicho basta y ha elegido el programa en el que colabora cada fin de semana, Viva la vida, para anunciar la drástica decisión que cambiará su vida: "He decidido que me voy a apartar de la televisión", confesaba entre lágrimas, al mismo tiempo que revelaba que no se encontraba bien.

Dejando vacía la silla del programa de televisión dirigido por Emma García (48), Irene pierde esta fuente de ingresos. Sin embargo, tiene otro recurso mediante el que podría estar obteniendo suculentas cantidades. Se trata de su perfil de Instagram una plataforma en la que Irene ha aprendido a moverse como una auténtica experta en marketing.

Kiko Rivera e Irene Rosales durante festejo taurino perteneciente a la Feria de Abril de Sevilla en 2019. Gtres

JALEOS ha querido consultar con una experta qué cantidades podría ingresar la mujer de Kiko Rivera por este tipo de trabajos en su perfil de Instagram: "Sus colaboraciones tienen que funcionar sí o sí", asegura Alejandra Rodríguez, CEO de Only the Juice, una agencia especializada en Marketing de Influencia. La experta ha sometido al análisis cuantitativo el perfil de Irene Rosales y cuenta que tiene un engagement rate -la métrica mediante la cual se cuantifica cómo puede resultar de atractivo un perfil para las marcas- muy superior a la media de influencers. "Irene tiene un promedio de 4,48 cuando lo normal es que se sitúe entre 1,50 y 2".

Otro de los rasgos que ha analizado la experta y denota la gran atracción que provoca el perfil de la excolaboradora de Viva la vida, tanto para marcas, como entre sus seguidores, es la gran tasa de interacción que tienen sus posts: "Esto lo valoran mucho la marcas porque significa que el contenido que publica interesa entre su audiencia".

"Tiene una media de 551 comentarios por post", apunta la CEO, a lo que añade una elevada tasa de visualizaciones en su contenido audiovisual. Según cuenta Alejandra, ellos aconsejan a las marcas que a la hora de contratar a un influencer, se fijen en los aspectos comentados, más que en los me gusta, porque ofrece una visión mucho más real del interés que despierta un perfil entre su audiencia. Esto deja en muy buen lugar el trabajo de la mujer de Kiko Rivera en redes sociales, ya que cuanto más interés despierte, más elevado puede ser su caché a la hora de negociar con una marca.

Teniendo en cuenta estos datos, Alejandra estima que Irene podría estar recibiendo un mínimo de 2.000 euros por cada post patrocinado que cuelga en su perfil. Sin embargo, la experta puntualiza que no es fácil hacer una estimación global, ya que en el caso de una macroinfluencer como la andaluza las negociaciones para cada colaboración se cierran de manera individual en cada una de las campañas. La legislación vigente no ayuda a dilucidar por qué parte de su contenido podría estar la prescriptora percibiendo una retribución económica, puesto que la ley española no les obliga a marcarlo. La única normativa que existe al respecto es un código puesto en marcha a principios de año por dos asociaciones del sector: Autocontrol de la Publicidad y la Asociación Española de Anunciantes. En todo caso, es una norma a la que solo se tienen que adscribir los anunciantes que formen parte de estas entidades.

Por tanto es difícil determinar qué ganancia mensual podría estar percibiendo, pero con una sola publicación al mes, ya se embolsaría una cantidad que supone el doble del Salario Mínimo Interprofesional en España, que en 2021 se sitúa en los 950 euros.

Y es que las posibilidades de ganar dinero se multiplican para Irene, ya que según lo ve la experta, esta cuenta resulta atractiva para varios sectores: "Beauty y moda, ya que Irene aparece siempre muy pulida", señala Alejandra. Prueba del interés que despierta en estos sectores es que en cualquiera de sus fotografías se pueden encontrara comentarios de seguidores preguntando cómo conseguir las prendas que luce. Además de estos sectores, la cuenta de Irene también podría estar solicitada en otros sectores, como el estilo de vida y la industria de los healthy.

Sin problemas económicos

El matrimonio pasa por un buen momento económico. Kiko Rivera acudió el pasado miércoles 7 de julio al programa La resistencia y reveló a David Broncano (35), sin reparos, el dinero que acumula en su cuenta bancaria: "Tengo dinero suficiente para que tanto mis hijos como yo vivamos el resto de mi vida, si me muero esta noche, claro", ha bromeado. "Sin contar patrimonio, porque no me lo han dado, como un millón y medio de euros. Un poquito arriba, un poquito abajo...", aseguraba el dj.

Estas palabras, contrastaban con las declaraciones que daba hace un año en las que aseguraba que se había visto obligado a solicitar la ayuda que el gobierno español puso en marcha para los autónomos que se habían visto afectados por los estragos de la pandemia. "No tengo problema en decirlo, solo estoy ingresando 700 euros al mes, que es lo que me da el Estado, pero sigo teniendo los mismos gastos de siempre. Es una locura, no hay derecho", puntualizó entonces.

Irene Rosales disfrutando de unas vacaciones en Cádiz. Gtres

