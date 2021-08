Julia Janeiro, en grave crisis con su novio, Brayan: lo que hay detrás de la decisión de eliminar sus fotos

Julia Janeiro (18 años) y su pareja sentimental, Brayan Mejía, estarían atravesando una grave crisis como pareja. De este modo, la hija de Jesulín de Ubrique (47) y María José Campanario (41) y el futbolista murciano estarían meditando tomar caminos separados. De momento, y a falta de una confirmación oficial por parte de los protagonistas, lo que es un hecho es que Julia ha eliminado de su Instagram todas las fotografías donde aparecía junto a su novio Mejía.

Eso sí, al menos hasta el cierre de este artículo, ambos continúan siguiéndose en la citada red. Tal y como ha avanzado Diez Minutos, ambos podrían estar cerca de la ruptura. En medio de esta noticia, lo cierto es que Julia en su última publicación, donde posa con un bikini negro, posteó lo que sigue: "You can't miss what you never had". Una frase que, traducida al castellano, significa: "No puedes echar de menos lo que nunca has tenido". Muchos lo han interpretado como una clara pulla hacia su pareja Brayan.

La pareja en una imagen tomada en marzo de 2021. Gtres

Si bien hace unas semanas se los podía ver disfrutando de unos días de playa, su presente sería muy distinto. La joven continúa con su vida de influencer en las redes y no cesa en colgar fotografías luciendo cuerpo en traje de baño. Según se ha publicado recientemente, esta exposición en Instagram no sería del agrado de su padre, Jesulín de Ubrique. No solamente el torero habría afeado el comportamiento de su hija, también la abuela Carmen Bazán no vería con buenos ojos esta forma de proceder. El amor de Julia hasta que se demuestre lo contrario, Brayan Mejía, tiene 20 años, es delantero del Real Aranjuez, es natural de Murcia -aunque su familia proviene de Colombia- y vive afincado en Madrid. De hecho, la pareja vive bajo el mismo techo y se deslizó a este periódico que la madre de Brayan está muy encima de ellos, muy pendiente de su día a día; pues la mujer es como una segunda madre para Julia Janeiro.

"A Brayan no le molesta ser famoso y conocido. Verse en revistas no es algo que le quite el sueño ni que le enfade. De hecho, vive con normalidad verse en algunos medios ya. Ellos no comentan con nosotros sus planes ni lo que vayan a hacer, pero no sería nada raro, conociéndolo, que se hiciera una portada con Julia", confió alguien cercano al joven el pasado mes de abril.

Julia pierde interés como 'influencer'

Pese a su ascenso meteórico en las redes sociales, incluso antes de alcanzar la mayoría de edad, Julia Janeiro no estaría atravesando su mejor momento como influencer. Según pudo comprobar JALEOS hace unas semanas con las cifras que aportó la herramienta Social Blade, especializada en rastrear estadísticas y análisis de redes sociales, tras haber hecho la mencionada publicación, su popularidad comenzó a decaer.

Julia Janeiro en imagen de archivo. Gtres

De acuerdo con la plataforma, en los días del pasado mes de julio, Janeiro solo consiguió alrededor de 4.400 seguidores, un número muy bajo si se compara con los 133.837 que obtuvo entre abril y mayo, fecha en la que alcanzó la mayoría de edad. El descenso de su popularidad también se hace evidente en la pérdida de casi 900 followers durante esos días del pasado mes. Ambos datos confirmarían que el interés que genera es más por ser 'hija de' que por su trabajo en Instagram. De hecho, hasta el momento no ha vuelto a hacer colaboraciones con alguna marca. Actualmente, Julia Janeiro tiene un perfil verificado por el equipo de Instagram, restringido a 186.000 usuarios y de corte más personal que profesional. Aunque se intuía que estaba trabajando para convertirse en una profesional de las redes, hasta el momento, la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario se ha mantenido en la misma línea de publicaciones: posados sensuales y en solitario que dejan claro su gusto por la moda, el maquillaje y los contenidos de lifestyle.

[Más información: Julia Janeiro, reclamo de su primera marca publicitaria: la decisión que cambiará su vida mediática]

Sigue los temas que te interesan