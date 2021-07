Julia Janeiro se desinfla y ¿fracasa como 'influencer'?: el declive de su cuenta de Instagram

La vida de Julia Janeiro (18 años) cambió para siempre el pasado mes de febrero, cuando María José Campanario (42) y Belén Esteban (47) protagonizaron una guerra mediática que salpicó a la joven. Aunque la hija de Jesulín de Ubrique (47) no estaba implicada en la disputa, su perfil se volvió atractivo para los usuarios de las redes. Todavía era menor de edad y su imagen discreta, pese al conocimiento público de sus padres, despertó el morbo de los más curiosos. Así, durante semanas, consiguió miles de seguidores y se posicionó como una perfecta candidata a influencer. El aumento imparable de sus followers y varios movimientos que no pasaron desapercibidos lo dejaban entrever.

Aunque en más de una ocasión se reiteró que no buscaba la fama, Julia Janeiro terminó por dar el salto como profesional de las redes, cuando a principios de junio compartió una publicación en su feed y colgó varios vídeos en sus stories, en los que invitaba a sus seguidores a adquirir un complemento de moda. "Hola amores, ¿qué tal? Me paso por aquí muy rápidamente para deciros que, aproximadamente en una hora vais a tener una pequeña sorpresa en mi perfil", decía entonces para generar intriga entre sus followers, a quienes invitaba a activar las notificaciones para no perderse la novedad.

Julia Janeiro con las gafas de sol que ha promocionado, en una imagen compartida en redes sociales. Instagram

Poco después, tanto en el post como en las grabaciones, Julia Janeiro compartió un código de descuento -con su nombre- para adquirir unas gafas de sol de una marca desconocida que, según explicó ella misma, acababa de empezar. "Estoy muy ilusionada por poderles ayudar", decía la joven en un story tras haber mostrado varios modelos y dejar un enlace a la página web de la firma, llamada Summer vibes. Se trataba de una práctica muy conocida entre las influencers de renombre y con amplía experiencia en las redes sociales que, a la hija de María José Campanario no le aportó mayor éxito. Al menos, en lo que a número de usuarios se refiere.

Según ha podido comprobar JALEOS con las cifras que aporta la herramienta Social Blade, especializada en rastrear estadísticas y análisis de redes sociales, tras haber hecho la mencionada publicación, su popularidad comenzó a decaer. En los últimos 30 días, de acuerdo con la plataforma, Julia Janeiro solo ha conseguido alrededor de 4.400 seguidores, un número muy bajo si se compara con los 133.837 que obtuvo entre abril y mayo, fecha en la que alcanzó la mayoría de edad. El descenso de su popularidad también se hace evidente en la pérdida de casi 900 followers durante los últimos días. Ambos datos confirmarían que el interés que genera es más por ser 'hija de' que por su trabajo en Instagram. De hecho, hasta el momento no ha vuelto a hacer colaboraciones con alguna marca.

Actualmente, Julia Janeiro tiene un perfil verificado por el equipo de Instagram, restringido a 184.000 usuarios y de corte más personal que profesional. Aunque se intuía que estaba trabajando para convertirse en una profesional de las redes, hasta el momento, la hija de Jesuín de Ubrique y María José Campanario se ha mantenido en la misma línea de publicaciones: posados sensuales y en solitario que dejan claro su gusto por la moda, el maquillaje y los contenidos de lifestyle.

Crecimiento en TikTok

Mientras pierde popularidad en Instagram, Julia Janeiro triunfa en TikTok, red social muy común entre los jóvenes de su edad y en la que debutó a finales de mayo, cuando apenas sumaba 3.791 seguidores. Ahora, cuando ya ha pasado poco más de un mes de aquel momento, supera los 15.000.

Aunque permanece inactiva desde el pasado 5 de junio, Julia Janeiro no ha dejado de generar interés entre los usuarios de TikTok. Su primer vídeo, en el que aparece junto a su gata imitando unas palabras que se escuchan de fondo, pasó de tener 4.448 reproducciones a 71.700 en un período de un mes. A esta publicación le siguieron nueve más en la que la hija de Campanario quiso mostrar su lado más divertido. Entre esos post, también se encuentra la promoción de las gafas de sol que la ayudaron a dar el salto como influencer, trabajo del que todavía no ha cosechado grandes éxitos.

[Más información: Julia Janeiro, reclamo de su primera marca publicitaria: la decisión que cambiará su vida mediática]