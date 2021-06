María José Campanario, ingresada de nuevo tras sufrir una recaída por la fibromialgia que padece

Nuevo revés de salud para María José Campanario (42 años). Recientemente, previo al día de su cumpleaños, la mujer de Jesulín de Ubrique (47) ingresó en el hospital tras sufrir una recaída por la fibromialgia que padece desde hace más de una década.

Fue el pasado 24 de mayo cuando la odontóloga recibió el alta para continuar con su recuperación desde su casa y en compañía de sus seres queridos. Así lo ha informado la revista Semana tras haberla captado con el rostro serio a su salida del hospital. En todo momento, María José Campanario ha estado acompañada por Jesulín de Ubrique, quien se ha convertido en su principal apoyo desde que le diagnosticaron esta enfermedad que provoca dolores en todo el cuerpo, en los llamados puntos de sensibilidad, y que le ha llevado a estar bajo observación médica en varias ocasiones.

Portada de la revista 'Semana'.

En 2017, de hecho, la esposa del torero pasó uno de las peores situaciones de esta dolencia, cuando tuvo que ingresar en un hospital psiquiátrico en Cádiz. Fue, en su momento, un caso muy seguido por los medios de comunicación.

Un año después de aquel fatídico episodio, María José Campanario, que lleva 14 años luchando contra la fibromialgia, se pronunció en un evento solidario para visibilizar esta dolencia y para frenar las críticas de quienes ponían en entredicho que su salud estuviese mermada por esta enfermedad silenciosa. "Los que la padecemos más días malos que buenos, es una lástima. Ya va siendo hora de que las administraciones y la sanidad nos planteen alguna solución a nivel multidisciplinar. Los enfermos de fibromialgia no estamos locos, el dolor que se padece es real, aunque no se ve. Desgraciadamente no hay una radiografía o prueba diagnóstica todavía que pueda descartar quien la padece y quien no", explicó.

Hace un año, esta dolencia la obligó a tomar medidas más extremas con respecto a la Covid-19. Según pudo saber JALEOS, María José decidió vivir más apartada, aunque en la misma casa. Había miedo de que se la contagiase, así como una gran preocupación en el entorno. Las acciones que tomó su familia fueron mucho más estrictas y sus salidas muy contadas. Finalmente, recibió la vacuna el pasado mes de marzo, debido a su profesión y no al riesgo que representa por su enfermedad.

María José Campanario y Jesulín de Ubrique en las calles de Madrid. Gtres

Su otra preocupación

Pocos días antes de su último ingreso, Campanario fue vista en los rodajes de El Desafío, el programa en el que participa su marido. Hasta allí se desplazó con su hija Julia Janeiro (18), quien revolucionó la prensa nacional tras alcanzar la mayoría de edad. Han sido días de mucha intensidad para la joven y para su madre, quien además de luchar contra su enfermedad ha vivido con preocupación el aumento de popularidad de la joven y el interés que ha generado en los medios.

Aun así, la mujer de Jesulín ha llegado a asegurar que Julia "lleva con naturalidad" el hecho de que la prensa quiera captar cada uno de sus movimientos. "Es lo que le hemos inculcado desde muy pequeña. Ella es una chica muy educada", decía la odontóloga en medio de la gran expectación que generaba su hija por cumplir 18 años.

[Más información: María José Campanario, sobre su hija, Julia Janeiro: "Tiene mucho carácter, como yo"]