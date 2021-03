María José Campanario recibe la vacuna contra la Covid: la sorprendente imagen con la que lo anuncia

María José Campanario (41 años) ha sido vacunada contra la Covid-19. La mujer de Jesulín de Ubrique (47) recibió su dosis correspondiente el pasado jueves, tal y como anunció ella misma en sus redes sociales. Para celebrar este camino a la inmunidad, Campanario colgó dos imágenes en sus redes en las que se la veía sonriendo, con un outfit informal en tejanos y luciendo una camiseta blanca muy original en la que se podía leer "Vacunada viva. Sí, lo digo". Todo hace indicar que María José, persona de riesgo por la fibromialgia que padece, ha recibido la vacunación por su profesión de odontóloga.

Siguiendo con la estrategia de vacunación decretada por el Gobierno, Campanario pertenece al grupo 3A, en el que están incluidos los dentistas, "personal de Odontología, higiene dental y otro personal sanitario que atiende a pacientes sin mascarilla y durante un tiempo superior a 15 minutos". Hasta el momento, se desconoce qué tipo de vacunación ha recibido la mujer de Jesús Janeiro, pero según la Comisión de Salud Pública, a los odontólogos le corresponden las de Pfizer y Moderna.

Lo cierto es que estas últimas semanas María José Campanario ha visto cómo su hija, Julia Janeiro (17), ha ocupado titulares en los medios de comunicación, a las puertas de cumplir su mayoría de edad. El pasado 14 de febrero, Julia posteaba unas imágenes al lado de Brayan Mejía (20), el futbolista que le ha robado el corazón y con el que llevaría saliendo, al menos, desde el pasado otoño. Tres meses antes de esas imágenes que sirvieron para que JALEOS sacara a la luz la identidad de la pareja de la joven, su suegra ya le dedicaba piropos en las redes sociales.

Junto a una de esas fotos en las que el deportista (que llegó a realizar entrenamientos con el primer equipo del Leganés hace un par de temporadas) muestra uno de los puntos en común que tiene con su novia, la de posar en las redes a modo de influencer, se observa cómo Campanario (desde esa cuenta a la que solo tiene acceso su círculo más privado), le colocaba un corazón. Él, le devolvía el cumplido: "Mi suegra guapa". Ella, le daba réplica, esta vez utilizando palabras y no emoticonos: "Mi niño precioso".

Así se intercambiaron piropos en Instagram el pasado 14 de noviembre.

Por supuesto, los de Campanario no son los únicos piropos que se lleva el defensa que esta temporada milita en las filas del Aranjuez, en Tercera División (club al que llegó desde el Móstoles URJC B). Su pareja, también le ha dedicado palabras de amor al lado de algunas de las pocas instantáneas que aparecen como post fijos en el perfil de Brayan. Los mismos, aparecen acompañados del emoticono de un anillo y de una especie de koala.

La duda que asalta es si, de verdad, María José y Jesulín están tan encantados como parece con la pareja de Julia. Este periódico ha contactado con una fuente cercana a la odontóloga que manifiesta: "Sus padres no conocen toda la verdad ni de la niña ni del niño. Ella está en Madrid, viviendo con la madre del novio, pero María José y Jesús saben muy poco. Ellos se piensan que su hija está estudiando". El mismo confidente sostiene que, si bien es cierto que a simple vista parecen estar encantados con el romance, no menos lo es que no conocen toda la realidad de la relación... y de él.

Hace unos días, el periodista Jesús Manuel Ruiz (42) advertía, tras haber contactado con antiguos compañeros de vestuario de Mejía, que a este le gusta más la fiesta que los entrenamientos. Motivo por el que el que no ha progresado más en su carrera deportiva y ha aceptado ir bajando de categoría en vez de apostar por el esfuerzo. Algo que hace augurar que, siempre y cuando Julia dé el salto a los medios como personaje, él también tendrá un hueco en el espectro de la prensa rosa.

