De la 'condena' eterna de Pepe Navarro a la lucha de la hija de Francisco: los 5 famosos con un papel de padre en entredicho

Este 19 de marzo de 2025 está marcado en rojo en el calendario de todos los padres de España. Este día está dedicado a ellos, y son sus hijos los que han de felicitarlos por su labor y colmarlos de cariño y parabienes. Eso sí, algunos padres famosos no recibirán regalos este 19 de marzo.

La definición de padre hace referencia a ese hombre que, independientemente de engendrar a su retoño biológicamente, cuida y se preocupa de las atenciones que requiera su hijo. El dudoso honor de no ser precisamente los 'padres del año' es el que tienen algunos de los rostros más conocidos del panorama nacional.

EL ESPAÑOL ha rescatado de la hemeroteca las relaciones más polémicas en el ámbito paternofilial que se vivieron en el pasado y viven en la actualidad entre los famosos y sus vástagos. Recientemente, ha habido un caso que ha cobrado especial vigor y vigencia, pese a que viene de muy lejos.

Ivonne Reyes junto a su hijo, Alejandro, en un acto público, hace unos días. Gtres

Hablamos de la paternidad que corresponde al comunicador Pepe Navarro (73 años) y su hijo legal y biológico, Álex Reyes (24). De este contencioso de todo se ha dicho y especulado. Pero el presentador de televisión no es el único que se ha enfrentado a un difícil trance.

Resulta imposible olvidar la denuncia que hizo, años atrás, Naomi González, supuesta hija del cantante Francisco (66). La joven solicitó una prueba de ADN, y sostuvo en el extinto Sálvame lo que sigue: "Tengo 20 años y no sé quién es mi padre".

Por otro lado, no se debe olvidar la victoria en el Supremo que recibió el cantante Julio Iglesias (81) en relación al reclamo filial que le hizo su hijo Javier Santos. Iglesias insiste en que ese hombre no es su hijo.

Éstos son los casos más recientes y con la justicia de por medio, pero existen otros que también han dado de qué hablar pese al paso del tiempo. Estos son los padres para olvidar que viven este 19 de marzo como una suerte de 'condena'. A veces, eterna.

1. Pepe Navarro y su hijo Alejandro

Pepe Navarro en una imagen de archivo. Gtres

En el año 2012, la justicia le dio la razón a Ivonne Reyes y notificó a Pepe Navarro como padre legal y biológico de Alejandro. Ante la negativa de Navarro a someterse a la prueba, el juez le adjudicó la paternidad. En todos estos años, Pepe ha mostrado su arrepentimiento por aquel acto y también ha insistido en que Álex no es su hijo.

"Estaba convencido de que no me iban a colocar el niño. Ella jamás presentó una prueba y en el juicio cambió el motivo de su demanda. En aquella época no existía relación. Y es verdad que me confié porque era imposible que hubiera una sola prueba de que yo fuera el padre. Fue un error, pero ya está hecho", aseguró hace un tiempo.

De la misma manera, Ivonne decidió denunciar, a su vez, a la hija de Navarro y a su exmujer por haber sustraído material genético de su hijo de un tenedor sin su consentimiento, pues en ese momento Alejandro era menor de edad. "Yo tengo cuatro hijos y no me hubiera importado tener un quinto. Ella sabe que no es mi hijo y el niño también, no sé dónde tiene la dignidad", ha llegado a decir Pepe.

Ante tamañas aseveraciones, Ivonne Reyes respondía reafirmándose en lo que lleva dos décadas defendiendo: "El padre de Alejandro es Pepe Navarro, lo pregunta él, será que tiene alzhéimer". Este mes de marzo de 2025, Ivonne ha regresado a la primera línea después de admitir que está arruinada y pasando por una grave depresión.

Ivonne Reyes y su hijo, Alejandro, en un acto público. Gtres

En medio de este trance, Esdiario se ha hecho eco de una información relevante. Según relata el periodista Jesús Manuel Ruiz, "todo puede cambiar en los próximos meses. ESdiario tiene conocimiento de la existencia de una señora que conoce al padre biológico del hijo de Pepe Navarro".

Y añade el citado profesional: "Y asegura que los sobrinos de este señor estarían dispuestos a ayudar al comunicador para cotejar el ADN. Y al menos públicamente que se conozca esta verdad que desmontaría la historia de Ivonne Reyes. La legal ya no es posible. La real y biológica es posible".

"Ivonne Reyes conoce a la perfección quién es el padre biológico de su hijo. Y lo mantiene en silencio aunque otros muchos somos sabedores de por dónde deambulan los tiros de aquellas noches de hace veinticinco años. Esto no contradice a que el padre legal del hijo de Ivonne Reyes sea Pepe Navarro. Fue adjudicada la paternidad por negación de hacerse la prueba de ADN. Su soberbia de aquellos días le impidió someterse a la justicia", agrega Jesús Manuel.

2. El cantante Francisco

El cantante Francisco en montaje de JALEOS junto a Denia y Naomi Apolinar en imagen de archivo. Gtres

"Francisco: su hija extramatrimonial se plantea demandarlo". Ese era el titular de una revista del corazón hace un tiempo. En dicho semanario, vía exclusiva, rompía su silencio Naomi González Apolinar, quien en 2008 fue reconocida como hija legítima del cantante.

En la entrevista, la joven se asomaba al couché para reclamar la atención del que considera su padre. Tras años de "dudas, mentiras y nulas respuestas de su madre", como apunta la publicación, Naomi se plantó y puso en orden su vida.

Afincada en Menorca, alejada de su madre Denia, sólo tenía un deseo: recuperar el tiempo perdido con su padre, Francisco. Eso sí, no dibujó un retrato demasiado halagüeño de él; lo acusó de "insultarla": "Le escribí y me respondió insultándome, me llamó analfabeta, me dijo que no sabía escribir y que no lo molestase nunca más".

Estaba decidida a llevar a su padre a los tribunales porque, según ella, no le abonaba los pagos de la pensión. En 2019, Denia Apolinar, la bailarina dominicana madre de Naomi, aseguraba en la revista Corazón que el cantante no estaba cumpliendo con las medidas económicas que un juez decretó, por lo que decidió ponerle una demanda.

El cantante no piensa del mismo modo. Sostiene que se ha hecho cargo, pero que tanto Naomi como su madre son unas aprovechadas que sólo quieren dinero y fama a su costa.

3. Julio Iglesias y Javier Santos

Julio Iglesias junto a su hijo ilegítimo Javier y la madre de este, María Edite. Gtres

Javier Santos, el que decía ser el hijo de Julio Iglesias, volvía a perder ante el Supremo en 2021 tras desestimarse su recurso contra el cantante. Aquel no fue el único escollo que se encontró el joven, pues la Audiencia Provincial de Valencia también rechazó la demanda de paternidad presentada por él.

Javier llevaba décadas luchando por ser reconocido como hijo del intérprete de Me va, me va. En 2021, la justicia le dio la razón a Julio Iglesias, reafirmando que entre el demandante y el artista no existía ningún vínculo. El caso llegó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El abogado Fernando Osuna, quien defendía los derechos de Santos, explicó en más de una ocasión lo que sigue: "La justicia no puede contradecir a la ciencia. La ciencia y la justicia tienen que ir de la mano, genéticamente se ha demostrado que Javier es hijo de Julio Iglesias".

4. Edmundo Arrocet y Alexis

Alexis Ledgard y el que creía su padre biológico, Edmundo Bigote Arrocet.

Alexis Ledgard llevaba años luchando para ser reconocido legalmente como hijo del cómico Edmundo Bigote Arrocet (75). Este nunca ocultó públicamentre que Ledgard era su hijo -de hecho, sufragó bastantes gastos de su vástago durante un tiempo-, pero se resistió a dar un paso más formal.

En julio de 2020 todo dio un viraje de 180 grados. Los resultados de la prueba de ADN a la que se sometieron ambos a principios de ese año arrojaron la bomba que ni los propios protagonistas se esperaban: no son padre e hijo.

Durante años Alexis ha mantenido que él es fruto de una relación extramatrimonial que a comienzos de los ochenta mantuvieron Edmundo Arrocet, casado en aquel entonces Rocío Corral, y Annette Ledgrand, hija de Kiko Ledgard, presentador de Un, dos, tres. Teoría que la susodicha respaldaba y que nunca fue negada por el humorista.

En diciembre del 2019 Alexis, cansado de que su supuesto padre sólo le reconociera públicamente, interpuso una demanda de paternidad para que le fueran otorgados los derechos legales que le correspondían como hijo. Un juicio que deterioró la buena sintonía que llegó a existir entre ambos. Desde que el ADN dictó sentencia, nada más se supo de Alexis y su lucha.

5. Jesulín de Ubrique y Andrea

Jesulín de Ubrique, en una plaza de toros. Gtres

Se han llenado miles de horas de televisión de Belén Esteban (51) quejándose de lo poco que ha visto Jesulín a su hija Andrea desde que su historia de amor terminó y ella salió de Ambiciones. Han pasado los años y Andrea ha demostrado no querer saber nada del mundo de la televisión, aunque su madre sí ha dejado constancia de que el padre continúa sin ejercer como tal.

La niña siempre se ha mostrado del lado de su madre, aunque también ha disfrutado de las contadas estancias junto al torero en las que también compartió momentos con Julia Janeiro (21), la hija de Jesulín con María José Campanario (45).