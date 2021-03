¿Cómo se lleva María José Campanario con la pareja de su hija Julia Janeiro?

A medida que se acerca la fecha del cumpleaños que permitirá despixelar a Julia Janeiro (17 años), se suceden las informaciones y las curiosidades sobre todo lo que rodea a la mayor de los hijos que tienen en común Jesulín de Ubrique (47) y María José Campanario (41). Su actividad en las redes sociales, donde está muy cerca de los 45.000 followers, es, por el momento, la mejor fuente para conocerla un poco más, en vísperas de que celebre esa mayoría de edad.

El pasado 14 de febrero, Julia posteaba unas imágenes al lado de Brayan Mejía (20), el futbolista que le ha robado el corazón y con el que llevaría saliendo, al menos, desde el pasado otoño. Tres meses antes de esas imágenes que sirvieron para que JALEOS sacara a la luz la identidad de la pareja de la joven, su suegra ya le dedicaba piropos en las redes sociales.

Junto a una de esas fotos en las que el deportista (que llegó a realizar entrenamientos con el primer equipo del Leganés hace un par de temporadas) muestra uno de los puntos en común que tiene con su novia, la de posar en las redes a modo de influencer, se observa cómo Campanario (desde esa cuenta a la que solo tiene acceso su círculo más privado), le colocaba un corazón. Él, le devolvía el cumplido: "Mi suegra guapa". Ella, le daba réplica, esta vez utilizando palabras y no emoticonos: "Mi niño precioso".

Así se intercambiaron piropos en Instagram el pasado 14 de noviembre.

Por supuesto, los de Campanario no son los únicos piropos que se lleva el defensa que esta temporada milita en las filas del Aranjuez, en Tercera División (club al que llegó desde el Móstoles URJC B). Su pareja, también le ha dedicado palabras de amor al lado de algunas de las pocas instantáneas que aparecen como post fijos en el perfil de Brayan. Los mismos, aparecen acompañados del emoticono de un anillo y de una especie de koala.

Estos son los comentarios que le dedica Julio Janeiro a su pareja en Instagram.

La duda que asalta es si, de verdad, María José y Jesulín están tan encantados como parece con la pareja de Julia. Este periódico ha contactado con una fuente cercana a la odontóloga que manifiesta: "Sus padres no conocen toda la verdad ni de la niña ni del niño. Ella está en Madrid, viviendo con la madre del novio, pero María José y Jesús saben muy poco. Ellos se piensan que su hija está estudiando". El mismo confidente sostiene que, si bien es cierto que a simple vista parecen estar encantados con el romance, no menos lo es que no conocen toda la realidad de la relación... y de él.

A principios de esta semana, el periodista Jesús Manuel Ruiz (42) advertía, tras haber contactado con antiguos compañeros de vestuario de Mejía, que a este le gusta más la fiesta que los entrenamientos. Motivo por el que el que no ha progresado más en su carrera deportiva y ha aceptado ir bajando de categoría en vez de apostar por el esfuerzo. Algo que hace augurar que, siempre y cuando Julia dé el salto a los medios como personaje, él también tendrá un hueco en el espectro de la prensa rosa.

Lo que dice su Instagram

Brayan tiene tan solo 13 publicaciones fijas en su feed. En cuatro de ellas, se muestra sobre el césped, desempeñando su labor como futbolista. En el resto, se puede advertir esa evidencia de que le gusta la buena vida, exprimir su tiempo de ocio y la moda. En esto último, coincide con su pareja. Si bien a ella parecen perderle las zapatillas deportivas de Nike, él apuesta por la sofisticación de Moschino (la camiseta que luce en una de sus publicaciones tiene un precio de 60 euros) y Kenzo (320 euros es lo que cuesta la sudadera que lleva puesta en otra de las imágenes).

Brayan con la sudadera de Kenzo de 320 euros.

Además de estas fotos fijas, en el perfil de Mejía se observan tres carpetas en las que recoge sus stories más destacadas (o las que lo son para él): una bajo el título de Food, donde muestra los platos que degusta cada vez que sale de casa a comer fuera; otra llamada Me, donde enseña más looks y su pasión por posar como modelo; y una tercera, Leganés, donde aglutina sus highligts de cuando vestía la camiseta del conjunto pepinero.

