Qué fue de David Cereceda, el que fue novio del fallecido Juanma García en 'La casa de tu vida' y desapareció de la tele

El pasado 12 de septiembre de 2024, el inesperado fallecimiento de Juanma García, el ganador de la primera edición de La casa de tu vida, a los 44 años, a causa de una neumonía que le afectó al corazón y al pulmón, dejó en shock a todos los admiradores del formato de Mediaset España.

Claro está, y de forma casi inevitable, tras este tristísimo deceso el interés se centró en la figura del que fue su pareja sentimental dentro del concurso, David Cereceda. ¿Qué fue de él? Ambos hicieron historia y de qué manera. Telecinco fue la cadena que apostó por un formato novedoso en nuestro país.

En abril de 2004, la productora Endemol ponía en el mapa un nuevo reality show que iba a romper moldes. Nada menos que ocho parejas llegadas desde diferentes puntos de España se enfrentaban a un doble reto, el de construir una casa espectacular y, al mismo tiempo, demostrar que eran capaces de convivir entre sí.

David Cereceda junto a Juanma García, en una fotografía de archivo. null

Al frente de este interesante experimento se situaba Jordi González (61 años) como presentador. Si en enero de 2022, EL ESPAÑOL destacaba la figura de Mónica La Virgen -también concursante del mencionado espacio-, ahora le toca el turno a David Cereceda, el 50 por ciento de la pareja de andaluces más singular del reality, ganadora, además, de la primera edición de La casa de tu vida.

El destino, tristemente, ha querido que en estos días David Cereceda esté de actualidad. Juanma y David se presentaron como una pareja enamorada en busca de un sueño y un futuro. Los dos, como todos, ansiaban el premio y su vivienda, valorada en 179.000 euros. Sin saber, eso sí, cómo les iba a cambiar la vida en tan poco tiempo.

Nada más comenzar el concurso, la pareja impactó a la audiencia y se convirtió, por méritos propios, en la protagonista absoluta y en un referente LGTBIQ+, pues hasta entonces muy pocos concursantes de realities habían participado en televisión reconociendo abiertamente su tendencia sexual.

Toda una señal de arrojo y valentía, pues hace 18 años todavía no se había aprobado el matrimonio igualitario. Los dos demostraron, pues, muchas cosas dentro de la casa, el público los apoyó y llegaron a la final. Y ganaron. Fuera de los muros del concurso, les esperaba la vida y, con ella, una cruda realidad.

David Cereceda y Juanma García en una imagen tomada en el concurso. null

Ambos se fueron a vivir juntos, construyeron su hogar con amor y dedicación. También comenzaron, de la mano, a ir por los platós de televisión. Vivieron su momento álgido de fama. Lamentablemente, el amor se les terminó, puede que de tanto usarlo. La realidad y las deudas, se impusieron. Se vieron obligados a vender su casa para pagar cuantiosos adeudos. Su historia naufragó.

Todo ello se unió a los graves problemas de salud de Juanma, el cual en 2006 llegó a pesar 150 kilos. Se sometió a una reducción de estómago y su vida cambió a mejor. No obstante, los problemas con David, su ex, continuaban complicándole la existencia, según su propio testimonio.

Así lo confesó en 2011, en El Confesionario de Kiko Hernández. Allí se abrió en canal tras su paso por Gran Hermano: El Reencuentro. Sostuvo Juanma que vivió un "infierno" al lado de David.

Estos son algunos de sus titulares más duros que vertió: "David me amenazaba con que tuviera cuidado con la carretera, no fuera a tener un accidente con el coche", "David me confesó que nunca me había querido, que sólo aguantó conmigo por conveniencia, por una casa", "Lo más bonito que me dijo David es que yo estaba esquizofrénico y que lo que necesitaba era un buen polvo, que si quería me prestaba a su novio".

David Cereceda en una imagen reciente. null

En aquella entrevista, Juanma aseguró que su ex lo llamaba "el gordito": "Me hace mucha gracia porque nadie sabe lo que David me ha hecho sufrir… Con eso se referirá a que ahora no soy como antes. Hoy en día no me dejaría amenazar, ni insultar, ni maltratar psicológicamente".

Desveló, por fin, el motivo por el que abandonó su casa, dejando en ella a David: "Yo dejé mi casa de Chiclana porque David metió allí al novio que se echó, aunque ya habíamos pactado no meter allí a ninguna pareja. Pero aún así yo seguí pagando todos los gastos aunque yo no estuviera".

Juanma desveló lo mal que lo pasó en aquella casa, viendo cómo su ex hacía vida normal y en pareja estando él en casa, siempre según el testimonio del malogrado Juanma: "David y su novio eran los dueños de la casa y yo como el invitado, es más, me tocaba dormir en la habitación de invitados mientras escuchaba los chillidos que pegaban desde mi propia cama".

Cuando lo dejaron, Juanma se enteró de la doble vida que llevaba David en relación: "Según me he enterado después de dejarle, David se iba a hacer cruising, que son esos lugares donde se juntan los tíos para echar un polvo y luego si te he visto no me acuerdo".

Fueron tiempos oscuros y complicados, donde Juanma apenas si vio salida. De hecho, confesó que en un momento dado se llegó a plantear acabar con su vida. Siempre según su testimonio, su ex se llegó a mofar de este intento autolítico: "Lo que él ha hecho es lo peor que puede hacer una persona, mofarse del mal ajeno. Yo pasé por un momento muy malo y no ha sido fácil contarlo. Pero tengo mi familia a mi lado y dos cojones para tirar para delante".

David Cereceda junto a un loro en una imagen antigua de sus redes sociales.

Para terminar, Juanma explicó sólo le unían deudas a David Cereceda: "Lo único que tengo con él es la deuda del préstamo que pedí con David para la casa, que por desgracia aún no lo he podido pagar, porque cuando me fui a Madrid pensé que me iba a comer el mundo, y al final el mundo me comió a mí por querer vivir con un nivel de vida que no me pertenecía".

En lo que respecta a David, al romper con todo lo relacionado con el concurso, apareció en algunos programas como el extinto AR, y también estuvo trabajando en diferentes discotecas como imagen. Según han ido pasando los años, Cereceda ha ido rehaciendo su vida alejado de la fama. Volvió a casarse y ha trabajado en un centro de recuperación de especies amenazadas. También ejerce como decorador de interiores.

"No teníamos relación"

Pese a que Juanma y David llevaban tiempo sin tener relación, lo cierto es que para Cereceda ha sido un mazazo conocer la noticia del deceso de Juanma. Hace unos días, David ha hablado en exclusiva para Socialité, y ha contado cómo fueron los últimos meses de convivencia junto a su expareja.

"Bueno, la verdad es que en ese sentido pues... una pena, la verdad. Estuvimos juntos dos años y la verdad es que ya no teníamos relación. Él me dejó a mí por el simple hecho de lo de la operación. Él quería operarse y yo le decía que no, que se pusiera a régimen. Él insistió en la operación y su familia le apoyaba, lógicamente le animaron".

Y añade Cereceda en Mediaset: "Yo no estaba a favor de eso. Sí que es verdad que desde que se operó no quedó bien, a raíz de eso que se hizo él no reaccionó bien, yo no sé, no sé... En aquella época éramos personas de la calle, nunca habíamos pisado la televisión y el concurso, pues, era una ilusión para nosotros. No es como ahora. Nosotros realmente éramos dos personas de calle".