José María, nieto de Teresa Campos, dice "no la vi en su final por su gran deterioro": la severa reacción de Terelu

Si de algo presumía María Teresa Campos en vida era de su primer nieto, del "hombre de su vida", como ella lo definió en más de una ocasión: José María Almoguera (34 años), el hijo mayor de Carmen Borrego (58). Se deshacía en halagos hacia todos sus nietos, pero con José María era algo especial, puede que por ser el primero y único varón.

No obstante, en el final de María Teresa, en sus últimos meses, su nieto no estuvo muy presente. Así lo deslizó, hace unas semanas, su tía, Terelu Campos (59), en el espacio ¡De Viernes!, con un elocuente silencio, y ahora lo ha corroborado el propio José María. Muy sincero, admite: "Es verdad. Yo no estuve porque no la podía ver así".

Y agrega, en su charla con Santi Acosta (56): "Porque mi abuela para mí ha sido lo más grande y estaba muy deteriorada. Era muy duro. Iba, pero no podía pasar tiempo con ella. Era un sufrimiento que no era necesario. Mi abuela ya no estaba bien, entonces yo sé que ella no me lo tendría en cuenta jamás. Pero es verdad que en la última época me era muy duro verla".

José María Almoguera durante su primera entrevista, en 'scoop', en '¡De Viernes!'.

Acto seguido, recuerda José María cómo fue y vivió el entierro de su abuela: "Como algo muy duro. Me hubiera gustado que todo el amor que se le mostró el día de su muerte, se le hubiera mostrado antes. (...) Para ella el trabajo era su vida, lo que mejor sabía hacer y lo disfrutaba".

En el plató del programa, Terelu no ha podido evitar reaccionar a las palabras de su sobrino. Severa, mirando a cámara, ha asegurado: "Yo me callo en esa entrevista cuando me preguntan por José María. Lo único que hago es callarme. Él dice que no ha estado con su abuela porque estaba muy deteriorada y sufría...".

Y remacha: "Y mi pregunta es, le moleste o no le moleste: ¿Has pensado en lo que necesitaba tu abuela en vez de pensar en ti? ¿Hubiera yo dejado a mi madre porque estaba muy deteriorada y sufro de verla? Pues yo, claro, he pensado siempre en mi madre".

El comentario de Paola

En otro orden de cosas, sólo hubo un momento de la noche en el que Carmen Borrego se derrumbó escuchando a su hijo en ¡De viernes!: cuando el joven hablaba de la buena relación que mantiene con su prima, Alejandra Rubio (24). La colaboradora de televisión ha expresado su tristeza al ver que "todo el mundo es bueno menos yo".

Carmen Borrego, sentada en el plató de '¡De Viernes!'.

Sin embargo, la hermana de Terelu Campos ha hecho una confesión que nadie esperaba y que arroja luz a lo que podría haber sido uno de los motivos por el que su hijo haya querido distanciarse de ella: Paola Olmedo, la exmujer de José María.

Aunque en un primer momento no estaba decidida a contarlo, Carmen ha desvelado que una semana antes de marcharse a Supervivientes, su hijo y Paola le dejaron al bebé, Marc, en casa para que ellos pudieran disfrutar de una cena.

Una vez de vuelta en casa de Borrego de esa velada para dos, hablando de su marcha al reality, Paola le dijo a José María que el que tendría que haber decidido irse a Honduras era él "porque necesitaban dinero para comprarse una casa". Un comentario que desencajó completamente a Carmen y por el que no entendió, semanas más tarde, que anunciaran su separación.

Además, durante los cortes emitidos de la entrevista de José María, éste asegura que el anuncio de la separación lo hicieron de forma conjunta porque Paola le dijo: "Esto se va a hacer contigo o sin ti", y por eso decidió salir con ella.

Un reflejo del interés económico que tendría Olmedo de irrumpir en los medios de comunicación, y que Carmen empezó a intuir desde que aquella noche hiciera Paola ese comentario en su domicilio.