Terelu Campos saca pecho por haber trabajado en 'Sálvame' sin mencionar al programa: "Que quede bien claro"

La esperada entrevista del hijo de Carmen Borrego, José María Almoguera, dejó varios titulares y reacciones en la emisión de anoche de ¡De viernes!. En la primera aparición de Almoguera en la pequeña pantalla, se pudo ver como atacó duramente a su madre en una entrevista emitida en formato Scoop, es decir, grabada y editada después.

En el plató varios colaboradores iban a ser los encargados de comentar las primeras palabras de José María Almoguera, pero también lo iban a hacer Carmen Borrego y Terelu Campos. En un primer momento, Borrego no quería acudir al espacio pero como explicó en Vamos a Ver, tenía obligación de acudir al espacio del viernes noche de Telecinco, presentado por Santi Acosta y Bea Archidona.

Entre varias cuestiones, el hijo de Borrego respondió a temas sobre su infancia y sobre cómo fue el ascenso de su madre en televisión. Borrego pasó de ser una profesional detrás de las cámaras (trabajó como directora del exitoso Día a Día) a una estrella de los platós y de las exclusivas de la prensa del corazón.

De esta manera, Almoguera criticó las actitudes de varias personas de la televisión hacia su madre: "Hay cosas en televisión que no tenía que haber permitido. Ha permitido vejaciones y humillaciones. El juego es divertido, pero hay cosas que se pasan de la raya. Ese es el momento en el que gana el personaje y se come a la madre”, explicó visiblemente afectado el hijo de Carmen Borrego.

Evidentemente, es inevitable hablar de Carmen Borrego sin mencionar al extinto Sálvame, del cual fue colaboradora entre 2017 y 2019, con un paréntesis de dos años, y retomó el espacio de Jorge Javier Vázquez, desde 2021 hasta 2023.

El pasado de las Campos en Sálvame

Varias de las imágenes de la entrevista a José María Almoguera mostraban los divertidos momentos, para la audiencia, de Carmen Borrego durante sus apariciones en Sálvame y Sálvame Deluxe. Aun así, tanto ella y su hija Terelu evitaron a toda costa mencionar a sus excompañeros de la familia Sálvame.

Para ello, utilizaron fórmulas como "ese programa" para hacer referencia al programa donde ambas, tanto Carmen y Terelu, pasaron muchas tardes y noches de buenos momentos televisivos y exclusivas por parte de la familia Campos.

Ante el pasado, puedes sentir orgullo o vergüenza. Valorarlo y comprender que forma parte de tu identidad es más fructífero que renegar de ello.



Chapó Terelu, aquí. Esta noche hemos visto las dos caras en #DeViernes. pic.twitter.com/PVn4qY94I8 — El Chico Comenta (@ElChicoComenta) September 20, 2024

Aun así, en un momento del programa Terelu Campos hizo un alegato sobre su pasado en Sálvame. Santi Acosta hacía referencia que José María le había pedido a su madre que no participase más en el formato liderado por Jorge Javier Vázquez.

"Nunca me he arrepentido de trabajar en ese programa. Que quede bien claro. Me siento orgullosa de haber pertenecido a un proyecto que fue de una manera revolucionaria", afirmó con contundencia la colaboradora.

El desprecio con el que hablan Terelu y Carmen de Sálvame “ESE PROGRAMA” (No lo nombran)



Mordiendo la mano de quienes le dieron de comer. Vosotras participasteis de Sálvame y su juego muy conscientemente



No vengáis ahora de dignas #DeViernes pic.twitter.com/EWEm27tXXB — Barbie B (@Darkname300) September 20, 2024

Fue de las únicas referencias positivas que se hicieron en ¡De viernes! sobre el ya desaparecido Sálvame, ya que todos los colaboradores e incluso el presentador Santi Acosta evitaron pronunciar la marca del formato, aunque eso sí, fueron numerosos los vídeos de diferentes momentos del programa que fueron emitidos anoche para ambientar la entrevista del hijo de Carmen Borrego.