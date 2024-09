María Casado se estrena en 'Informativos Telecinco': "Soy cabezota y muy competitiva. Yo voy a la pelea, claro"

La nueva Mediaset sabe que la reconstrucción de Telecinco pasa por hacer unos informativos potentes. Carlos Franganillo puso la primera piedra del proyecto que lidera Francisco Moreno, y ahora se suma otro rostro ligado a la televisión pública: María Casado.

La periodista se encargará de presentar la edición del Fin de Semana junto a David Cantero, con el que se reencuentra en pantalla después de haber presentado juntos el Telediario de TVE. Casado, además, asumirá labores de edición. "No tengo ansia de tele, me chifla también la trastienda", asegura a BLUPER.

Consciente del laborioso trabajo que tiene por delante, María Casado saldrá a por todas desde el primer día. "Vamos a pelearlo todo. Puede que no ganemos alguno, pero no vamos a perder", avisa la periodista, que ahora vivirá a caballo entre Madrid y Málaga.

¿Qué sensaciones tienes ante tu debut?

Siento ilusión y responsabilidad. Estoy feliz. No lo puede esconder. No recuerdo de alguien que haya estado en informativos, después haya hecho programas y luego haya regresado. Así que estoy con esa alegría de hacer lo que a mí me gusta.

¿Cómo te estás preparando?

Tengo que hacer la inmersión, ¿no? Al final es aterrizar. Tengo la inmensa suerte de estar con David [Cantero], con el que ya he trabajado. Sé que va a ser darle la mano, y yo cruzo con los ojos cerrados donde haga falta.

¿Le llamaste tú misma para comunicarle la noticia de tu fichaje?

No. La noticia se la da Paco [el director de los Informativos de Mediaset] y me manda un audio diciendo que estaba en shock. Lo repetía una y otra vez. '¿Pero qué ha pasado aquí? Estoy muy contento'. Llevamos días mandándonos fotos. Siempre nos hemos llamado los Alcántara. Merche y Antonio. No hemos perdido nunca el contacto.

La periodista María Casado. null

¿Qué tiene este proyecto que no tengan los que te han llegado en estos meses?

Tiene un reto por delante precioso que me llega en un momento profesional y personal en el que, con humildad, creo que puedo sumar. Sobre todo, la parte profesional de una cadena como esta. Son muchas piececitas. A la parte del oficio se le une la parte personal, y yo, en todos los proyectos procuro que esta parte tenga un peso importante.

Que estén Paco [Moreno], David [Cantero] y Carlos [Franganillo] a mí me suma mucho. Tengo amigos que han trabajado y que trabajan en esta casa, y que siempre me han hablado bien de esa libertad con la que trabajar. Y a esa bandera me voy a agarrar: la de trabajar con libertad, con tranquilidad y con esa naturalidad con la que he intentado llevar mi carrera.

¿Cuánto ha pesado la decisión de querer seguir tu vida en Málaga?

Es que eso es básico para mí, porque teniendo una bebé [su hija Daniela tiene un año], todo gira 'en torno a'. Ahora todo lo que no puede encajar con ella no me interesa. Lo de la conciliación es imposible. Es mentira. Lo haremos de la manera que mejor podamos y sepamos, porque trabajar tenemos que trabajar.

¿Cómo fue la conversación que tuviste con Antonio Banderas? ¿Vas a seguir teniendo el mismo peso en su productora?

Al final voy a tener que rebajar un poquito los pistones. La conversación fue en su casa, y Antonio fue Antonio en su respuesta, como ha sido siempre durante todo este tiempo que he estado con él. Me decía 'si es que yo sabía que esto te iba a pasar'. Él estaba feliz de que yo volviera a informativos.

Ha sido muy generoso y me dijo 'quiero que seas feliz, y sé que ahí lo vas a ser, pero yo no te quiero solar la mano'. Ahora tenemos que buscar ese encaje, pero vamos a seguir haciendo cosas juntos porque hay muchos proyectos encima de la mesa.

Antonio Banderas fichó a María Casado para su productora Soho en 2020. null

¿Qué valoración haces del proceso de transformación que está viviendo Telecinco?

Lo estoy viviendo como espectadora. Afortunadamente, todas las televisiones están vivas y todo es ciclico. Yo lo viví en TVE. Cuando llegué, los informativos no eran líderes, pero ni de lejos. Ni estaban ni se les esperaba. Yo viví toda la transformación hasta que, al final, resurgieron y quedaron para el recuerdo.

Ahora han seguido una estela. Antena 3 también pasó por esa travesía por el desierto. Lo que no me asusta son los retos, y en esta casa, en Telecinco, tenemos por delante un reto difícil pero apasionante. Soy cabezota y muy competitiva. Yo voy a la pelea, claro.

¿Cómo vas a llevar las audiencias?

Fenomenal. Soy la gran impostora. Está claro que volveré a desayunar con ellas, pero sé relativizarlo muy bien. No me pone nerviosa. He hecho desde un 40% de share hasta un 6%, y la vida sigue. Nadie se muere por eso.

¿Sientes la misma responsabilidad que tenías en Las tres puertas, donde estabas sola ante el invitado?

Insisto: soy una tía muy competitiva y voy a la pelea, pero soy muy consciente de que esto es una carrera de fondo.

¿Cómo te han recibido los compañeros de las otras cadenas?

Me han recibido con mucho cariño porque son muchos años ya. Más allá de la pugna entre cadenas, entre nosotros hay un compañerismo estupendo, sobre todo porque nos movemos en el mismo jardín. Tenemos los mismos miedos y las mismas satisfacciones. A mí me encanta volver y ver que ellos están otra vez allí. Venimos con ganas y yo me quiero enfrentar a los mejores. Vamos a pelearlo todo. Puede que no ganemos alguno, pero no vamos a perder. Eso es trabajo. Creo que con esa filosofía es con la que tenemos que ponernos ahí delante.

¿Hasta qué punto crees que influye en un informativo quién lo presenta?

Yo no sé el porcentaje, y voy a tirar tierra sobre mi tejado, pero creo que cuando el producto, el informativo o el programa está bien hecho, el presentador, el porcentaje baja. Todo suma, pero yo confío más en el producto que en la puesta en venta. Al final, uno acaba aprendiendo el oficio.

¿No hubo nada que te inquietara del proyecto?

No soy una persona que tome decisiones precipitadas, pero es que lo tenía muy claro. No quiero que pasen los años y pensar 'qué hubiera pasado si…'.

Cuando hacías informativos no había tanta polarización en la política como ahora. ¿Cómo vas a hacer para alejarte de ese ruido?

Es que eso no va conmigo. Hay cosas que ya vienen de casa. Creo que Paco [Moreno], Carlos [Franganillo] y yo tenemos la misma filosofía y manera de entender el oficio. Es algo más natural de lo que parece.

¿Y qué opinas de esa polarización?

Ha ido a más. Pero no vamos a echar más leña. Vengo con esa tranquilidad. Nosotros no llevamos la política, son los políticos los que deciden que ese asunto está en ese escalón. Vamos a dedicarnos a contarlo, pero no a añadirle leña.

Carlos Franganillo y Francisco Moreno arropan al nuevo fichaje de Mediaset, María Casado. Mediaset España null

¿En otras etapas de tu carrera has sentido falta de libertad para hacer tu trabajo?

He tenido mucha suerte porque sé que me han valorado siempre por mi trabajo. Presiones hay en todos sitios y hay momentos con más nervios. Pasa en cualquier televisión. Donde yo tengo experiencia, que es en Televisión Española, ha habido momentos puntuales difíciles.

La última. De todas las propuestas que te han llegado, ¿cuál ha sido la que más te ha sorprendido?

Me sorprendió y me gustó mucho una que me llegó hace un año, un año y pico… Era de una radio y me sorprendió porque hacía 1.000 años que no hacía radio. Y en aquel me momento pregunté si podía hacer el programa desde Málaga y me dijeron que no.