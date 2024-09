‘Socialité destaca la poca espontaneidad de José María Almoguera en ‘¡De Viernes!’: “Lo llevaba preparado”

La entrevista de José María Almoguera en ¡De Viernes! ya ha generado este sábado comentarios de todo tipo. El hijo de Carmen Borrego habló por primera vez en televisión de la deteriorada relación entre ambos, pasando por episodios que son de sobra conocidos como la exclusiva que ella dio para anunciar que sería abuela. Una portada en la que iba a salir también José María y su expareja Paola Olmedo, que pero que acabó protagonizando Carmen a solas.

Unas horas más tarde, en Socialité, María Verdoy y Antonio Santana han recogido las mejores frases de la entrevista, y la presentadora ha ofrecido un interesante análisis. “A mí lo que más me asombró es que tanto el hijo como la madre dicen que están recibiendo tratamiento psicológico. Pero ninguno de los dos sabía sobre el otro, y fue al final es un poquito duro”, valoraba Antonio Santana, como introducción.

Tras esto, María Verdoy tomó el testigo. “Fíjate que puedo decir creo que conozco bien a Jose, y me sorprenden dos cosas. Me sorprende primero que haya dado un paso más en un terreno que criticaba y del que decía que no iba nunca a entrar. Y que lo haga, sobre todo, renegando precisamente de ese terreno”, exponía la presentadora.

Para ella, que José María lo haga “es lícito”, y puede vivir de ello y reconocerlo sin ningún problema, porque gracias a eso los periodistas de corazón tienen contenido. “Y me ha llamado también la atención la templanza y la firmeza. Jose estuvo muy tranquilo en todo momento, decía lo que pensaba y la verdad que no se le veía nervioso absolutamente”, añadía.

María daba paso a su compañero Edu García de la Puente, que estaba en la puerta de la casa de Carmen Borrego esperando alguna reacción. “Yo quiero decir que se le ve muy tranquilo. Igual es porque lo llevaba también muy bien preparado, a veces ese tipo de cosas pasan. Que no era muy espontánea la cosa”, deslizaba el reportero.

García de la Puente también explicó al público que José María le suplicó, “palabras textuales, a su madre que no vendieras exclusiva (del embarazo) y Carmen aun así lo hizo, es donde explota todo. Bueno, pues cuando se cobra es exclusiva y según José María Carmen no le da un duro. José María dice que por lo menos esto debería haber ido a una cuenta para el nieto de Carmen, para el hijo de José María y esto no fue así”. Tras esto, dio paso a un nuevo bloque de imágenes de ¡De Viernes!.