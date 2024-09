Carmen Calvo es una mujer poderosísima: se nota su presencia cuando asoma en la sala del Consejo de Estado que ahora preside, allá en la Calle Mayor 79, con techos altos como la democracia y tapices hermosos y cuadros prestados de El Prado.

Entramos en un palacio de escaleras eternas, una joya fascinante y en obras… como nuestra propia España, reformada o rota, ya no sabemos. Sorprenden de él su belleza y sus viejas taras. Aquí todo parece una gran metáfora, de lo arquitectónico a lo político.

Calvo llega fiera y resuelta. Tiene gracia, empaque y un pizpiretismo colosal, ¿te lo dice o te lo cuenta? Digamos que ella es torera y conoce a muchos miuras: los mira al fondo del ojo y saca directamente el capote y la espada.

Es doctora en Derecho Constitucional, es una feminista histórica, fue vicepresidenta primera de Sánchez y ahora habla como líder del principal órgano consultivo del Gobierno. Es decir, nos toca hoy un tono un poquito más templado, más institucional… todo lo que ella puede serlo sin renunciar a ser quien es, un nervio andaluz sin domesticar.

También me enseña unas picaduras en los brazos y me dice que se ha cebado con ella un mosquito, sólo con ella, con su familia no. "Pues ahí tienes un pretendiente", le digo, y se ríe.

Le pregunto qué sintoniza ella a eso de las nueve y media de la noche en televisión, si a Broncano o a Pablo Motos, las nuevas (y testosterónicas) dos Españas. "Yo a esa hora no veo la televisión nunca, estoy tan saturada… los talk shows estos los he visto a retazos alguna vez, pero a partir de las diez de la noche yo lo que quiero es ficción porque ya no puedo más, ya necesito algo que me saque de esto y me lleve a cualquier lugar que no sea la realidad", sonríe.

El informativo lo ve sólo al mediodía. Dice que al caer la noche busca descontaminarse y "pensar que hay muchas cosas en la vida que no son la política ni el Consejo de Estado ni nada de eso".

"Durante el día me voy saturando de ver teletipos, redes, informativos… así que a las diez de la noche digo ¡ya! Antes no podía. Cuando era vicepresidenta no podía. Me iba a la cama a la una de la madrugada viendo el último teletipo. Ahora me lo puedo permitir y ya no quiero saber nada, ya está, yo lo que quiero es ver una serie o un peliculón", añade.

En julio se volvió a leer La Regenta. Adora las relecturas. "Eso te quita rigideces, porque al releer un libro… lees otro libro, y te dices ¡pero si hace cinco años yo leí otra cosa…!".

"Ya no eres la misma mujer que hace cinco años", le digo. "Exactamente. Es como lo de Heráclito de que nadie se baña dos veces en el mismo río. Lo único permanente en la vida es el cambio. Cuando lo recuerdo, me digo 'menos lobos, Carmen'. Eso te da medida de tu pequeñez y de tu parcialidad. Nadie lleva tanto la razón. Yo tampoco".

Le gusta la poesía. Lee a Peri Rossi. Escucha a Maruja Torres en la radio hablar de la desmemoria. Le fascinan los libros de historia y piensa a veces en esa Marcela de El Quijote, tan insólitamente feminista, que decidió vivir libre, y para poder ser libre tuvo que escoger la soledad de los campos…

"Todo ha pasado ya, todo se repite. Mira Carlos V, cuando dijo que necesitaba ayuda para la gobernanza. Pues fue lo mismo que dijo la Constitución: el Gobierno necesita un órgano de consulta… y eso somos nosotros. Quinientos años después estamos en lo mismo". La verdad es que tiene razón. Dan ganas de llamarla a deshora para comentar una película… o para enmendar un país.

Feminismo y ley Trans

Hablemos de un tema, para empezar, que nos irrita a ambas. El caso Pélicot. Hay una frase que ahora mismo molesta mucho y es "todos los hombres son potenciales violadores". Lo que está claro es que todos los violadores son hombres. ¿Qué le parece esa polémica sentencia?

Esa frase la ha dicho él mismo. Él lo dijo esta semana en la comparecencia. A mí de este caso lo que me interesa es la frase que ha dicho ella, la víctima: "La vergüenza tiene que cambiar de bando".

A esa frase hay que darle muchas vueltas y hay que apoyarla muchísimo, porque el origen de la victimización de las mujeres es justamente que asumen esa situación con vergüenza. Ella es valiente y brillante, y con esa frase han salido muchos franceses a la calle. Le vamos a tener que agradecer siempre que en esa situación tan terrible haya querido que la audiencia sea pública.

¿Qué podemos esperar, Carmen, de los hombres que tenemos a nuestro alrededor? ¿Qué deben hacer para involucrarse contra esta lacra? ¿Desconfía del llamado "aliado", que parece consistir a veces en un hombre que se pinta las uñas y se hace el bohemio para tener sexo?

Yo creo que llevamos toda la historia de la humanidad leyendo libros de hombres. Toda la historia de la humanidad bajo su poder político, jurídico…

"Sabíamos que había situaciones de fraude en la ley Trans por otros países. Afectan a las mujeres, pero los jueces están reaccionando"

Omnímodo.

Sí. Omnímodo. Así que el momento precisa que los hombres escuchen a las mujeres, porque hay muchos que nos siguen interpretando y nosotras no necesitamos intérpretes. Hay muchos que siguen trabajando con la vieja idea de que entendernos es sustituirnos. No: se trata de nosotras. Somos protagonistas de nuestras vidas.

La mitad del protagonismo de cualquier sociedad del mundo somos nosotras. El gran paso lo darían los hombres si nos escucharan. Decimos cosas diferentes y nuevas desde posiciones e historias distintas, desde genealogías de mujeres.

Pero cómo les cuesta reconocer lo que no saben.

Sí, pues yo les llevo escuchando a ellos toda la vida. A ti, a tu abuelo, a tu bisabuelo, a tu tatarabuelo… hasta al emperador romano de turno.

Carmen Calvo. Sara Fernández.

Carmen, ¿qué hacemos con los beneficios penitenciarios que reciben hombres que se autodenominan mujeres bajo el amparo de la ley Trans, condenados por violación?

Las leyes a veces tienen situaciones de fraude, ¿eh? Ya sabíamos que había situaciones de fraude porque se habían producido en otros países y era de esperar que en nuestro país también pasara. Lo que hay que hacer es combatirlas con las armas del ordenamiento jurídico.

Parece difícil de combatir, si alguien se autodetermina…

¿Que nos afecta a las mujeres? Desde luego.

Yo soy la primera interesada en que esto no ocurra, pero insisto, es difícil de combatir cuando un hombre que se autodenomina mujer en una cárcel dice que está viviendo un delito de odio por incomprensión.

Bueno, yo creo que ahí ya las juezas y jueces están tomando decisiones desde mi punto de vista acertadas, porque de lo que se trata es de aplicar la ley en su contexto también, ¿no? Aquí está ocurriendo.

Desde luego, esto a las mujeres no nos beneficia, está claro, y las leyes de Igualdad que hemos hecho en este país, de manera bastante esforzada y pionera, nos tienen que seguir produciendo equilibrio en la desventaja histórica que tenemos en tantos terrenos. Pero los jueces están reaccionando.

"Las leyes ayudan a que la realidad cambie, pero la realidad va en paralelo y se toma más tiempo"

¿Qué hay de la última propuesta de Isabel Díaz Ayuso de crear el primer centro de atención especializado en España para hombres víctimas de violencia sexual, niños abusados y hombres gays en el chemsex? ¿Esto denigra a las mujeres violadas o es necesario?

La violencia contra los menores es un objetivo prioritario y nos debería preocupar a todos. Lo que pasa es que las propuestas que hace la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid van en paralelo a la falta de intensidad y de inversiones en las políticas de Igualdad que protegen y hacen justicia para las mujeres. Si no fuera así, se podría entender de otra manera, pero es que es así.

Nadie va a objetar nada para parar la violencia y la utilización sexual de las personas, mucho más de los menores, pero las estadísticas son las que son.

La violencia mayoritaria abrumadoramente se ejerce contra las mujeres, y las instituciones tienen que estar ahí. Cuando tú no haces eso y pones el foco en otra cuestión… estás delatando cuál es tu línea de trabajo. Se ve claramente cuando coges cada autonomía y ves la reducción del presupuesto. Ese es el contexto.

Las manos de Carmen Calvo. Sara Fernández.

De alguna manera, Ayuso reconoce con eso que los hombres son violados… por otros hombres. Quiero decir: la violencia sexual es patrimonio del hombre.

En política las estadísticas importan mucho porque te dan el diagnóstico. Son claras: la inmensa mayoría de la violencia sexual de los varones viene de otros varones. Se lo oía decir a una fiscal el otro día, y es una violencia diferente a la que se produce en la sociedad todavía patriarcal contra las mujeres. Está clara cuál es su línea de trabajo y no es nada feminista, claro.

El problema de la inmigración

Hablemos de inmigración. ¿Es España un país más racista que machista, o al revés?

El mundo no se ha librado todavía del racismo, ni España ni ningún país. Hemos madurado un poco la idea, para mí la más importante de la vida, que es que somos radicalmente iguales todos. Hombres y mujeres de toda raza, religión o cultura somos radicalmente iguales en la estructura de lo que queremos en la vida: queremos sobrevivir, tener seguridad, ser felices, como decían los padres fundadores de EEUU y como dice la Constitución de Cádiz.

Eso mueve a todos los seres humanos en cualquier lugar del planeta. Pero hay demasiada gente retrocediendo y no creyendo de verdad que somos iguales. Yo no soy pesimista porque creo que hemos salido del siglo XIX y XX, donde esto ni siquiera estaba en nuestras leyes. Las leyes ayudan a que la realidad cambie, pero la realidad va en paralelo y se toma más tiempo.

Carmen Calvo. Sara Fernández.

España tiene un pasado en el que mirarse. España es un gran pasillo de la humanidad, somos una península que une el mar Mediterráneo y todo Oriente con el otro lado, con el otro continente que es América, donde España está presente; y estamos a 14 kilómetros de África. La historia de España nos debería ayudar a entender que el mundo va a evolucionar hacia el mestizaje.

Dice que todos queremos lo mismo… pero parece que no, porque hay culturas aún más misóginas que la nuestra. Me preocupa que haya una guerra entre Oriente y Occidente acerca de la mirada hacia la mujer.

Bueno, es que el patriarcado está intacto.

Ya, pero, ¿cómo celebrar la convivencia con gente que va en contra de nuestros derechos como mujeres? Querrán hacer con nosotras lo que ya hacen con las mujeres de sus países.

Hay situaciones que son inevitables. Nosotros estamos en un momento cronológico de lo que es la historia, de lo que es Europa, de lo que es Occidente. Otras partes del mundo están en otro momento diferente al nuestro.

Cuando muchas veces vemos la mezcla de religión y política en muchos lugares del mundo, se nos olvida que nosotros la hemos tenido hasta antes de ayer. Franco iba bajo palio. En las monedas de Franco ponía "Caudillo por la gracia de Dios". Se nos olvidan las cosas. Cada zona del mundo está en un momento distinto de desarrollo.

"No podemos aceptar como 'comportamiento cultural' la ablación del clítoris o el sometimiento de las mujeres"

Eso nos ralentiza.

Los movimientos migratorios existen y se dan en situaciones distintas de desarrollo. Dicho esto: no podemos dar por "cultura" lo que no son derechos humanos, o sea, no podemos dar por comportamiento cultural la ablación del clítoris o que las mujeres estén sometidas, de ninguna de las maneras.

O el burka.

No podemos dar por comportamiento cultural lo que es patriarcado y sometimiento. Por eso creo que el feminismo es la apuesta más contundente que hay ahora mismo por los derechos humanos y cada vez afina más: considerando que la prostitución no puede ser un trabajo, que los vientres de alquiler son una extorsión sobre nuestros cuerpos…

Carmen Calvo. Sara Fernández.

La presidenta de la Comunidad de Madrid dice que si mañana tiene una hija quiere que siga pudiendo llevar falda corta si quiere.

Si hablas, tiene que ser para hacer una propuesta que integre, no que eche leña al fuego. El mundo va a ser mestizo. Vamos en esa dirección. Se mezclan razas y culturas distintas, la gente joven hoy en día, mira las parejas que tienen… a mí me fascina la naturalidad con que mucha gente joven mezcla razas, cultura en pareja y compromiso de vida. Todo lo que no sea eso será echar leña al fuego, aunque se haga con una frase ingeniosa.

¿Qué hacemos con las campañas de la ultraderecha hacia los menas? ¿Podría pasar aquí como en Reino Unido? A partir de unos bulos se organizan revueltas horribles…

Eso es maldad. Me niego a darle una respuesta política que pareciera que blanquea su propuesta. Cuando alguien no entiende lo que es un menor en cualquier lugar del mundo… eso es maldad, eso es ignorancia, eso es antidemocracia.

Cuando a España llega un menor llega un ser humano en condiciones particularmente frágiles, y es igual que un niño nuestro andando por la calle con siete años. Ahí no hay más respuesta que los derechos humanos, y está en nuestra Constitución y en los tratados internacionales.

Carmen Calvo. Sara Fernández.

Cataluña... y la ley de alquiler

Esta semana Junts tumbó el debate sobre la ley de alquiler vacacional. La vivienda es el tema que más preocupa a mi generación. ¿Qué le decimos a los jóvenes progresistas cuando ven que el Gobierno más a la izquierda de la historia de nuestra democracia no resuelve esto?

Esto es aritmética del trabajo político y está cada vez más fragmentada. No tiene nada que ver con lo que era hace 20 o 30 años, pero es una realidad con la que hay que convivir.

Deberíamos no alarmarnos, pero la política ya no es lo que era hace 30 años, donde había dos grandes bloques, básicamente. A esto hay que adaptarse y hay que trabajar con ello. ¿Qué requiere esta complejidad, desde mi punto de vista? Requiere un cambio en la prioridad de los objetivos de la política. Un giro metodológico.

Hay que anteponer algunas cuestiones que son de interés general y que van más allá de tu interés electoral y partidario. Esto es una novedad en el staff político. La regla de oro de la democracia es que la mayoría gobierna con respeto a la minoría. Lo que no puede ser es que las minorías gobiernen a las mayorías. La vivienda es uno de esos temas en los que hay que tener altura de miras.

"Las minorías deberían entender cuál es la fuerza que le han dado las urnas y respetarla. Esto es ética política"

Quién es la minoría aquí, a quién se refiere. ¿A Junts? ¿Al PP frente al Gobierno?

El PP no es una minoría. Las minorías deberían entender cuál es la fuerza que le han dado las urnas y respetarla. No me refiero a ninguna en concreto. Esto es ética política. En esto han derivado todas las democracias del siglo XXI, todas se han fragmentado. Requiere de una reflexión de teoría política profunda que no se está dando.

El tema de la vivienda es troncal y si no son capaces de sentar a todo el mundo y que todo el mundo ceda algo de lo que le conviene en favor de miles y miles de mujeres y hombres jóvenes en este país, pues está fallando la idea de la política, de que la política es algo necesario y bueno para el interés común.

El Gobierno dice que las competencias son de las autonomías, las autonomías le echan el balón al Gobierno…

Cuando la política cambia, tiene que cambiar la fórmula. Hay más veces que decir, 'oye, si no somos capaces de arreglar lo de la vivienda es que estamos fallando, en general estamos fallando, todos estamos fallando'.

Carmen Calvo. Sara Fernández.

¿Qué le diría usted a Puigdemont si tuviera la ocasión de tomarse un café diez minutos con él?

Yo creo que lo peor de este caso ha sido intentar decir que el Estado de derecho español y la democracia española no es una democracia. Es inentendible pretender decir que no estamos en una de las mejores 20 democracias del mundo, que tenemos un Estado de derecho solvente, que España ha hecho un trabajo histórico para salir de la dictadura a la democracia, que somos admirados y reconocidos en muchos lugares del mundo.

Tú tienes derecho a defender tus posiciones políticas, eso no se lo negaría a nadie, pero no digas que España no es una gran democracia porque no es verdad.

¿No le parece que este señor nos ha sacado un poco los colores con el espectáculo grotesco de la escapadita?

De estas cosas ahora no me pronuncio ni me puedo pronunciar porque son el fragor de la batalla política. Aquí lo destacable desde el punto de vista constitucional es que en poco más de diez años hemos tenido que vivir una situación muy complicada para todos los españoles… y que ahora, en este momento, quien está a la cabeza de la Generalitat es un político que no es independentista.

"La monarquía española tiene su legitimidad en la soberanía del pueblo español, que la votó en la Constitución"

Eso es un triunfo indiscutible.

Eso da medida de que el sistema funciona en el sentido de que la gente cambia de posición y que la política busca realidades prácticas. La realidad práctica es que España no se podía romper y no se ha roto.

Como mujer progresista, ¿le preocupa que el concierto catalán rompa la solidaridad entre los españoles?

Vamos a ver, la historia de la estructura territorial de nuestro país la ha marcado el Tribunal Constitucional a golpe de sentencia. Quiero decir: este era un país centralista y lo tienes que descentralizar hacia abajo. Lo que hemos ido viviendo en estos cerca de 50 años han sido los territorios negociando con el gobierno de turno. Con los Estatutos o sus modificaciones. En fin, yo creo que hace ya muchos años que no se afronta la fórmula de financiación de los territorios.

Me imagino que lo que desea cualquier gobierno es afrontarla. Lo afrontará el Gobierno o lo afrontarán las comunidades autónomas cuando vean que hay condiciones para ello, y para eso hace falta la voluntad de los dos grandes partidos. Ahí sí que hay una mirada de lo que es España y su estructura territorial. Esto lleva pendiente tantos años…

Uno de los cuadros que preside el despacho de Calvo. Sara Fernández.

La nueva "regeneración"

Me parece curioso que el Gobierno quiera eliminar el delito de ofensas religiosas pero que discuta todavía sobre las injurias al Rey. ¿Por que con Dios sí y con el rey no? Quiero decir: si su raíz es la misma, si la monarquía es una herencia medieval que viene por derecho divino.

(Ríe) Bueno, la monarquía española es una monarquía parlamentaria que tiene su legitimidad en la soberanía del pueblo español, que la votó en la Constitución. Quiero decir que la fórmula de la monarquía es histórica, evidentemente, aquí y en cualquier lugar del mundo, pero…

Es una cuestión sanguínea.

Pero jurídicamente hablando, lo que nos importa es que hunde sus raíces en la soberanía popular que la aceptó. Luego puedes estar a favor o en contra de la fórmula… pero tiene legitimidad.

Habemos de la ley de regeneración democrática, que está trayendo algunos quebraderos de cabeza, ¿no? El otro día me decía Julia Navarro que la mejor ley de prensa es la que no existe. ¿Qué piensa usted?

La democracia es un sistema suficientemente sofisticado y reciente en la historia de la humanidad como para que tengamos que estar siempre ojo avizor de cómo va evolucionando. Para sostenerla y protegerla a veces hay que tomar decisiones innovadoras. "La mejor ley de prensa es la que no existe"… está bien para un contexto anterior.

En las sociedades donde la gente ya leía, ya sabía leer, aparecen los medios de comunicación audiovisual. Todo esto tiene una historia. Ahora estamos en otra cosa: el derecho a la información es una pieza capital del sistema político, pero también la Constitución exige el derecho a ser informado con veracidad, que es un derecho que tienen los ciudadanos.

"Cualquier Estado se tiene que plantear cómo proteger el derecho de los ciudadanos a estar informados verazmente"

Pero si no es así, ya tenemos herramientas para defendernos.

Yo me imagino que cualquier Estado se tiene que plantear cómo proteger ese derecho a estar informado verazmente para que yo me forme mi opinión, mi apoyo, mi voto. Esto se plantea conforme evoluciona la propia democracia.

Ocurre igual en otros campos donde vamos avanzando: acabamos de regular en este país la eutanasia, si esto se lo dices a alguien hace 60 años le da algo, o al inicio de la democracia habría sido imposible de entender. La realidad nos está diciendo que hay desinformación, que hay mentiras… y algo más inquietante: hay gente a la que no le interesa la verdad.

Tú no puedes discutir que es de día en Madrid, puedes discutir que Madrid no te gusta o que hubiera sido mejor quedar por la noche. Hace 30 y 40 años no teníamos la sobreabundancia de información que tenemos ahora ni tantas tecnologías por las que nos llegaba la información. Ahora todo es más complejo, pero en esa complejidad el Gobierno tiene un solo objetivo importante que es cumplir la Constitución y el derecho a que los ciudadanos se informen.

Esto merece una reflexión. Que se produzca el debate con las decisiones que haya que tomar, y que luego algunas de ellas serán leyes o modificaciones de leyes, eso ya le corresponderá a la pluralidad política de nuestro país. Yo ahí no entro.

Las nuevas tecnologías lo han cambiado todo… y si ya hablamos del ataque de los grupos organizados… entramos en un mundo delictivo que antes no teníamos y ahora tenemos. Nuestra situación es nueva. Y esto no afecta solo a una institución ni a un partido, nos afecta a todos.