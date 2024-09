Actualidad política, en directo | Pedro Sánchez participará este domingo en la Festa de la Rosa del PSC en Gavà

"El presidente sabe que no puede hacerlo solo". Son las palabras de un destacado miembro del Gobierno para referirse al papel minoritario, pero clave, que tiene que jugar Sumar para el futuro de la coalición progresista. En otras palabras, que Pedro Sánchez no puede asegurar la Moncloa por sí mismo, sin un aliado fuerte que reúna todo el espacio político a su izquierda.

En este contexto, el análisis que hacen desde los despachos de Moncloa es que Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y líder de facto de Sumar, no aguantará como tal durante los tres largos años que quedan de legislatura. Si no lo hace, la lógica invita a pensar que la coalición de izquierdas no podrá repetir resultados electorales, mucho menos mejorarlos, y ayudar al PSOE a revalidar el Gobierno.