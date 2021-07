Kiko Rivera, dispuesto a hacerse un test de drogas en directo en 'Sálvame'

Kiko Rivera está dispuesto a acabar con todas las especulaciones sobre una supuesta recaída en sus adicciones. El hijo de Isabel Pantoja ha sido uno de los protagonistas de este martes en Sálvame por el testimonio de un confidente anónimo que ha revelado que el cantante rechazó someterse al tratamiento al que se comprometió públicamente con Sofía Cristo.

La hija de Bárbara Rey confirmaba esa noticia a Lydia Lozano, asegurando que el DJ decidió no aceptar la terapia porque estaría obligado a renunciar a todos sus compromisos profesionales durante un tiempo.

Ante el revuelo generado por esta información, Anabel Pantoja comunicaba que se había puesto en contacto con su primo, con el que ha retomado la relación recientemente, y este le había confirmado que está "limpio" y que el hecho de que no iniciase el tratamiento con Sofía no significa que no esté llevando a rajatabla su recuperación.

Poco después era Kiko Hernández quien hablaba con el hijo de la tonadillera y anunciaba que el artista no está dispuesto a quedar en entredicho: "Lo más importante de su vida son sus hijos, es lo que más le duele, que sus hijas vayan a un campamento, al colegio y le digan tu papá tal o cual", explicaba el colaborador.

"Dice que está limpio del todo", proseguía Kiko, a quien el DJ le confirmaba que no se está sometiendo a ningún tratamiento específico para superar sus adicciones. Ante la pregunta de Hernández de cómo es posible recuperarse sin ayuda de un especialista, Kiko Rivera respondía lo siguiente: "Me está saliendo bien, tengo mucho trabajo pero ante todo está mi salud y mis hijos, si tengo que estar bien por mis hijos, voy a estar bien".

Pero, más allá de su palabra, Kiko Rivera estaría dispuesto a demostrar con pruebas que las drogas no forman parte de su vida. "Es capaz de venir a este programa y hacerse una analítica en directo", anunciaba el colaborador.

Finalmente, era Sofía Cristo quien intervenía en directo en el programa para mostrar su enfado por el testimonio del confidente que aseguró tener información de la reunión que tuvo lugar entre Kiko Rivera, Sofía y el terapeuta. "Estoy molesta porque se está sembrando la duda", expresaba la DJ, recalcando que ella sólo ha confirmado que Kiko no aceptó su terapia, sin que ello suponga que no esté siendo responsable en su recuperación.

