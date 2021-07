Kiko Rivera desvela en 'La Resistencia' cuánto dinero tiene: "Suficiente para el resto de mi vida"

Kiko Rivera ha reaparecido este miércoles en La Resistencia para promocionar su nuevo single, El conejo de la suerte. Pese a sus numerosas polémicas familiares, el cantante ha podido vivir un momento de diversión en el programa de David Broncano y, como no podía ser de otra manera, ha hecho numerosas confesiones entre broma y broma.

"Yo estoy acostumbrado a ir a todo tipo de programas, que no es que sean ni mejores ni peores, porque no voy a tirar piedras contra mi propio tejado, pero ojalá todos los programas fueran como este, que no le interesa mis problemas familiares", ha comentado el Dj, que bromea afirmando que tiene "más problemas que un cuadernillo Rubio". "Pero soy feliz", añade.

Un saludo a todos los compañeros de Telecinco que hoy tienen el volumen del programa a toda hostia. #LaResistencia @riverakiko pic.twitter.com/kGUPyHxqOs — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) July 7, 2021

Sin embargo, sí se ha referido a Anabel Pantoja para mandarle un contundente mensaje que no va a gustar a la colaboradora de Sálvame. "Del 1 al 10 ahora mismo un 10 porque me he quitado un gran peso de encima. A mi prima, por ejemplo".

Finalmente, llegaba el momento más temido por los entrevistados y esperado por los espectadores del programa de Movistar Plus. Y es que Kiko ha tenido que responder a las dos clásicas preguntas sobre sexo y dinero.

El artista ha asegurado que sus hijas, Ana y Carlota, son "lo más maravilloso" que tiene, pero muchas veces le impiden "hacer muchas cosas, como salir a las discotecas, ir a cenar con tu mujer o echar un polvo en el salón". "Follo poco", ha confesado. "Te explico el motivo, tengo tres hijos. Además, a mí me gusta follar en la cocina para tener la nevera al lado cuando acabo", ha explicado entre risas.

Kiko lleva tiempo sin tener que cambiar las fundas de los cojines, que mire el lado bueno. #LaResistencia @riverakiko pic.twitter.com/HGy3wDTGLP — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) July 7, 2021

Kiko asegura que tener relaciones con su mujer, Irene Rosales, "es complicado". "Cuando mi mujer tiene ganas, yo no puedo. Cuando las tengo yo, ella no puede y cuando los dos tenemos ganas a la vez la niña está por medio y no se puede". Además, ha desvelado que muchas de las veces que a su pareja le apetece hacerlo, él está en directo en Twitch y no puede.

"Falta que me digas cuánto dinero tienes en el banco", comentaba finalmente Broncano. El invitado no ha tenido reparos a la hora de responder a esta cuestión, dando una cifra que sorprende tras los supuestos problemas económicos a los que se ha tenido que enfrentar últimamente: "Tengo dinero suficiente para que tanto mis hijos como yo vivamos el resto de mi vida, si me muero esta noche, claro", ha bromeado. "Sin contar patrimonio, porque no me lo han dado, como un millón y medio de euros. Un poquito arriba, un poquito abajo...", ha asegurado el Dj.