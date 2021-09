Kiko Rivera, sobre el estado de salud de su abuela: "Me tiene angustiado. No sé cómo actuar"

Este viernes 17 de septiembre, Kiko Hernández (45 años) desveló en Sálvame Diario que la madre de Isabel Pantoja (65), Ana Martín (90), está ingresada en el hospital. Su salud se ha visto resentida en los últimos años en muchas ocasiones, pero según contó el colaborador, el parte médico actual es muy negativo. La noticia ha dejado preocupada a la audiencia, a los medios de comunicación y a muchos familiares de la matriarca que se enteraron de su estado por medio de terceras personas. Tal es el caso de Kiko Rivera (37), quien se ha pronunciado al respecto la mañana de este domingo.

"Sois muchos los que me estáis preguntando por el estado de salud de mi abuela, pero yo no lo sé, ya sabéis que yo no me hablo con mi familia", ha comenzado diciendo el Dj en sus stories de Instagram. "Tanto mi prima (Anabel Pantoja) como yo nos hemos enterado como todos vosotros, ayer lo estuve hablando con ella", ha continuado Kiko Rivera, dando a entender que la relación con su madre sigue siendo tensa. Sus malentendidos, sin embargo, no han hecho desaparecer la preocupación que siente por Ana Martín.

Ana Martín, Kiko Rivera, Isabel Pantoja e Isa P. en una imagen de archivo. Gtres

"Me tiene un poco angustiado, ya fuera de tonterías. No sé muy bien cómo actuar", ha reconocido Kiko en la serie de vídeos compartidos con sus seguidores de Instagram. "Vamos a ver si nos podemos enterar de alguna manera más certera, aunque parece ser que la cosa está como está… No sé qué deciros chicos, es una situación muy extraña", ha reconocido el Dj, que conoció la noticia gracias a una llamada del colaborador de Sálvame.

Durante la emisión del programa del pasado viernes, Kiko Hernández confesó que fue él quien informó a Rivera y a su prima Anabel (35) sobre el estado de salud de su abuela. Según la información que maneja el colaborador, Ana Martín está atravesando un complicado momento. A día de hoy se encuentra completamente atendida por los sanitarios, pero con un parte médico muy preocupante.

La salud de Ana Martín

No es la primer vez que Ana Martín preocupa por su estado de salud. Hace dos años, la madre de Isabel Pantoja fue víctima de un revés muy preocupante que, afortunadamente, solo terminó siendo un susto. Sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) o ictus, que horas después se le repitió, según la información a la que tuvo acceso JALEOS a través de fuentes cercanas a la familia.

Isabel Pantoja junto a su madre, Ana Martín, en una imagen de archivo. Gtres

Fue en una madrugada de octubre cuando Agustín Pantoja llamó de urgencia a una ambulancia para que trasladase a Ana Martín hasta el hospital más cercano: el Hospital Universitario de Puerto Real. La intérprete de Se me enamora el alma se enteró de la inesperada noticia mientras se encontraba en las grabaciones del talent-show infantil Idol Kids. En cuanto conoció el estado de gravedad de su madre, Isabel Pantoja viajó hasta Cádiz para estar junto a Ana Martín, quien un día después fue trasladada del Hospital de Puerto Real hasta una clínica privada.

Ahora, dos años después, la preocupación vuelve a instaurarse en la tonadillera y su hijo, Kiko Rivera, quien se encuentra en la espera de nuevas noticias sobre su abuela.

