Anabel Pantoja revela el consejo que le ha dado a su tía en estos duros momentos

Anabel Pantoja (33 años) está viviendo en una montaña rusa. La sobrina de Isabel Pantoja (63) tenía previsto pasar tres meses en la casa de Gran Hermano VIP 7, pero ha resultado ser la primera expulsada de la edición. Tras su abrupta e inesperada salida de la casa más famosa de Guadalix de la Sierra, la influencer se ha encontrado con una situación más que delicada en el núcleo duro de su familia: su prima Isa Pantoja (24) vive en guerra contra su madre, su hermano, Kiko Rivera (35) y su cuñada Irene Rosales (28).

Anabel Pantoja revela el consejo que le da a su tía Isabel

En esta amalgama de sentimientos y pugnas internas de Cantora, Anabel Pantoja tiene muy claro de qué lado está. La joven también ha desvelado el momento en el que se encuentra su tía y el consejo que le ha dado para que intente preocuparse lo menos posibles: "Mi tía ahora mismo está ahora grabando su programa, también se merece disfrutar de su momento profesional y es el consejo que le doy. Entiendo que son sus hijos pero que tiene que disfrutar también de ella, bastante ha pasado, ahora tiene que disfrutarlo".

Ver esta publicación en Instagram ✨Simplemente eres ÚNICA ✨ . . @isabel_pantoja_martin Una publicación compartida de Anabel Pantoja (@anabelpantoja00) el 14 Jul, 2019 a las 2:18 PDT

La familia Pantoja lleva toda la vida en el punto de mira de la actualidad informativa pero en estas últimas semanas mucho más. La noticia más reciente y que afecta directamente al matrimonio de Kiko Rivera e Irene Rosales es que el DJ le habría sido infiel con una compañera de Gran Hermano DÚO, Sofía Suescun (23), según ha desvelado esta semana la revista Corazón.

No obstante, Anabel Pantoja ha confesado cómo está el matrimonio ante estas informaciones que podrían hacer tambalear los cimientos de la pareja: "Bien, ellos están al margen, no van a tomar cartas en el asunto en esta historia y están felices, tienen su familia, su hogar y van a seguir adelante a pesar de lo que hablen".

Sofía Suescun, Kiko Rivera e Irene Rosales en 'GH DÚO'.

En cuanto a cómo se encuentra su prima Isa Pantoja, la colaboradora de Sálvame ha confirmado que está bien: "Isa tiene sus días pero yo creo que ella está acostumbrada y va a seguir adelante. Tiene su single Ahora estoy mejor, la canción está pegando un pelotazo y tiene que reforzarse con esas cosas, las cosas se solucionarán o no, cada uno es libre".

Anabel Pantoja ya no está en la casa de Guadalix de la Sierra pero sigue colaborando para el programa y yendo a los platós de televisión como comentarista. Ahora no ha dudado en explicar quién cree que debe salir este jueves: "Entiendo que Adara no va a salir, me está gustando la actitud que está teniendo con Mila, cómo la ha defendido y por supuesto quiero que salga Dinio porque es el que queda por descarte. Mila tiene que quedarse, lo va a dar todo ahora, ahora que ha abierto los ojos, que han picado su orgullo, su dignidad, ahora tiene que echarle un par y seguir".

[Más información: Imágenes del día: el semidesnudo de Anabel Pantoja en redes tras su expulsión de 'GH VIP 7']