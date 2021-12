Jorge Javier Vázquez pierde popularidad en medio de su último declive profesional: las cifras que lo demuestran

Jorge Javier Vázquez (51 años) se ha bajado de los escenarios y no tiene previsto volver subirse hasta el próximo 12 de enero, cuando presente su obra, Desmontando a Séneca, en el Teatro Reina Victoria de Madrid. Desde entonces y hasta el 13 de marzo, el televisivo mostrará a la audiencia de la capital una comedia donde combina su personalidad con las enseñanzas morales de Lucio Anneo Séneca.

El presentador retomará su faceta como actor un mes después de terminar su gira en Valencia, marcada por la ausencia del público. En sus últimas funciones Jorge Javier no alcanzó la venta de entradas esperada y varios asientos del Teatro Olympia permanecieron vacíos, aun cuando se facilitó un descuento del 30% por estar en las fechas cercanas al Black Friday. Un desafortunado resultado que dejaba en evidencia el declive del catalán, mientras se enfrentaba a otra derrota que demuestra su pérdida de popularidad.

Según ha podido comprobar EL ESPAÑOL a través de Social Blade, herramienta especializada en las redes sociales, entre el 29 de noviembre y el 5 de diciembre -coincidiendo con sus presentaciones en Valencia- Jorge Javier Vázquez perdió 346 seguidores en Instagram, una merma que no se apreciaba desde el pasado mes de agosto cuando 1.031 usuarios dejaron de seguirle. A esta cifra hay que agregarle 47 personas más que perdieron el interés en su contenido. De acuerdo con el análisis que presenta la plataforma, la pérdida de followers del televisivo se traduce en un descenso del 90,5%.

Hasta ahora, su mayor caída en el último mes del año se produjo el 3 de diciembre, la fecha posterior a su última publicación en Instagram, en la que recibió un sinfín de críticas. Aunque Jorge Javier cuenta con el apoyo de muchos de sus seguidores, quienes siguen su trabajo en la pequeña pantalla y las tablas, también posee muchos detractores que no valoran su labor ni siguen su ideología y formas de pensar. "No lo puedo ver ni en pintura", "Que pena que no sepas vivir la vida con humildad, sencillez, corazón y siendo buena persona" o "No tienes casi subido el ego" son algunos de los mensajes que se leen en el más reciente post del televisivo.

Mientras recibe esta serie de críticas, la venta de entradas de su obra en Madrid permanece abierta para quienes sí apoyan su talento y contenido. De momento es pronto para saber si las funciones tendrán el mismo desenlace que en Valencia. Lo que sí ha podido comprobar este periódico es que a un mes de presentarse en la capital y con un descuento del 25% para las primeras 11 fechas, todavía queda más de la mitad de las butacas disponibles. Dependiendo de la zona que se escoja, el precio original oscila entre 22 y 30 euros.

Este último trimestre del año, la obra de Jorge Javier Vázquez no solo se ha visto empañada por el descenso de sus ventas, sino también por los problemas de salud del presentador, quien se ha visto en la obligación de cancelar algunas funciones para hacer frente a sus dolencias. A mediados de noviembre el catalán suspendió una presentación en el Teatro Guerra de Lorca en Murcia a causa de una laringitis aguda que lo mantuvo 10 días "fuera de servicio". Así lo desveló él mismo ante la preocupación que generó entre la audiencia. Lo mismo ocurrió en septiembre, cuando anuló su show en el Teatro Bretón de Logroño por una "indisposición".

Más allá de sus problemas de salud, su declive profesional y el descenso de su popularidad en redes, en los últimos meses Jorge Javier Vázquez ha tenido que sortear varias polémicas. La última, el pasado fin de semana cuando mantuvo con una conversación con Massiel (74) en Sábado Deluxe. Tras calificar de "maltratador" a Miguel Bosé (65), la cantautora le reprochó: "Tú has sido un gran maltratador de la gente. Tú también tienes lo tuyo". Una fuerte declaración en contra del presentador que dio que hablar entre los espectadoras.

Días antes, su nombre también copó los primeros lugares de las redes sociales por censurar a Paloma García-Pelayo (58) en medio de una entrevista a Pepe Navarro (70). La periodista se mostró con una actitud combativa y lanzó al aire una pregunta que dejaba caer que la relación del presentador con las mujeres había sido complicada. En ese momento, Jorge Javier Vázquez quiso intervenir.

"Paloma, creo que en este momento lo que estás haciendo nos deja en muy mal lugar a todos. Si tú lo tenías muy claro no te hubieras sentado con este señor, me parece, tal y cómo están las cosas, irresponsable y muy ventajistas por tu parte sacar este tema a la una de la madrugada...", dijo el de Badalona con el semblante serio. "Estoy profundamente decepcionado como presentador y te digo una cosa: 'Por mí, y por ahora, no me gustaría coincidir contigo en varios programas'", añadió Jorge Javier, quien dejó sin palabras a la periodista y a los espectadores de Sábado Deluxe.

