Massiel llama "gran maltratador" a Jorge Javier Vázquez durante su entrevista más tensa

La cantante Massiel hizo que Jorge Javier Vázquez tuviera que hacer frente a una de las entrevistas más tensas de su carrera. La ganadora de Eurovisión 1968 se sentó en el plató de Sábado Deluxe para, como ya es costumbre, revelar algunos de los secretos de su vida y dar su parecer acerca de la actualidad que acontece. Un ejercicio que acabó con una acalorada discusión entre entrevistador y entrevistada.

Uno de los temas que se tocaron durante la conversación, fue la postura de Miguel Bosé en lo referente a la pandemia de la Covid y la relación que tiene el artista con la prensa española. Un asunto en el que Massiel mostró su apoyo al que es su compañero de profesión, mientras que el presentador defendió el papel de los medios y denunció el trato que los periodistas reciben por parte del divo de la canción.

"No se puede maltratar a todo el mundo por ser Miguel Bosé", esbozó el de Badalona, que inmediatamente recibió una fulminante contestación por parte de la apodada 'tanqueta de Leganitos'. "Tú has sido un gran maltratador de la gente", dijo Massiel mirando directamente a los ojos a Jorge Javier y recibiendo el aplauso del público. "Que tú me quieras, que nos repetemos, no quiere decir que tú, de vez en cuando, tengas también un lado tremendo", añadió la artista mientras el presentador trataba de callar el alegato de la invitada.

Jorge Javier: "No se puede maltratar a todo el mundo por ser Miguel Bosé"

Jorge Javier: "No se puede maltratar a todo el mundo por ser Miguel Bosé"

Massiel: "Tú has sido un gran maltratador de la gente"

Visiblemente molesto, y consciente de la acusación que Massiel estaba vertiendo sobre él, Jorge Javier invitó a que algún miembro de su equipo saliera a decir si se había sentido maltratado por él en alguna ocasión. Una defensa que la eurovisiva no dejó escapar: "No se van a atrever nunca". Esta postura provocó un gran enfado al polifacético presentador, que pedía, por favor, que la invitada rectificase sus palabras. "Bueno, eres muy bueno..." decía la madrileña en tono complaciente y ante el semblante serio del entrevistador.

Pero las discrepancias entre ambos no habían hecho nada más que empezar. Y es que una vez comenzada la entrevista grupal con el resto de los colaboradores, Massiel habló acerca de la impresión que le generaba una de las políticas más populares del momento, la ministra de Trabajo Yolanda Díaz. "La parte del Gobierno 'podemita' no me interesa nada. Llevan una vida que no tiene nada que ver con lo que predican, que la vicepresidenta vaya a ver al papa para rascar votitos ya es la estrategia de la araña", dijo la cantante. "Pues a mí me encanta Yolanda Díaz", contestó el presentador, una puntualización de la que Massiel también sacó partido. "Sí, desde que se pone trajes de 4.000 euros y se peina y se tiñe está estupenda", respondió la estrella, que fue, de nuevo, reprendida por Jorge Javier Vázquez, que negó que la política de Podemos utilice atuendos de ese elevado coste.

Massiel critica a Yolanda Díaz por el vestido que lleva y no por su gestión como Ministra de Trabajo, qué vergüenza de señora.

Sin lugar a dudas esta, y no era tarea fácil de conseguir, ha sido una de las entrevistas más polémicas de la estrella musical española. Una visita al Deluxe que se suma a otras cuantas en las que la artista que ganó Eurovisión ha dejado claro que impone su criterio, equivocado o no, ante cualquiera sin importarle las consecuencias.

