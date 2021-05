La madre de Jorge Javier Vázquez, vacunada: "Después de más de un año le he podido dar un beso"

Jorge Javier Vázquez (50 años) ha vivido este fin de semana un momento muy emotivo. Después de más de un año sin tener contacto con su madre, María Morales (79), el presentador ha podido tener un cauto contacto con ella. Esta ha sido vacunada contra la Covid-19. Y con esa inmunización ha llegado el ansiado reencuentro y un beso comedido, pero muy deseado.

El badalonés ha compartido una imagen en su cuenta de Instagram este lunes, 10 de mayo, en la que aparece demostrando ese gesto de cariño hacia el máximo pilar de su vida y junto a la que ha escrito: "Mi madre ya está vacunada y, después de más de un año sin acercarme a ella, le he podido dar un beso. Un beso sin mucho condimento, no vaya a ser que la liemos, pero el caso es que después de un año la he podido tocar". Porque, si bien es cierto que pasaron las Navidades juntos, lo hicieron poniendo distancia entre ellos. Sin el más mínimo roce para evitar disgustos. Tampoco en verano: sí, se vieron, pero sin acercarse.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jorge Javier Vázquez (@jorgejaviervazquez)

La relación entre madre e hijo es muy estrecha. Así ha quedado patente en las redes sociales del comunicador en los últimos años, con el paréntesis obligado por la pandemia de 14 meses. Un tiempo en el que, por precaución ante la condición de población de riesgo de María, han reprimido el deseo de estar juntos. Ahora, con esa vacuna ya recibida, podrán recuperar la normalidad y, según vaya siendo más seguro viajar, poder hacer alguna de esas escapadas de las que han sido testigos los más de 825.000 followers que tiene uno de los rostros más populares de la televisión.

Al margen de esos buenos momentos que han mostrado juntos tomando el sol en varias ocasiones, ella no se separó de su hijo durante los momentos de salud más duros de Jorge Javier cuando sufrió el ictus, en marzo de 2019. Si bien es cierto que tardó en darle la noticia para evitarle un disgusto mayor, una vez puesta al corriente de la situación médica, no lo dudó y se desplazó hasta Madrid para estar junto a él en el hospital.

Jorge Javier junto a su madre en una imagen de archivo, de 2013. Gtres.

También ejerció de consejera cuando Vázquez se aventuró a buscar el amor desde el plató de Mujeres y Hombres y Viceversa. "Mi madre me ha dicho que vaya con cuidado y que no me mientan. Me ha insistido en que tenga cuidado, cuidado y cuidado, porque a veces la gente miente mucho", explicaba Jorge Javier sobre esa preocupación de María por quien es, sin lugar a dudas, la gran debilidad de su vida. Algo recíproco.

[Más información: La amenaza de Jorge Javier a Kiko Hernández: "Si te vas a las mañanas abrimos tu cajón de la mierda"]