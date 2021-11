Ivonne Reyes, tajante, responde a Pepe Navarro: "Álex es su hijo legítimo. Está juzgado y no cabe recurso"

El pasado sábado 27 de noviembre, el presentador Pepe Navarro (70 años) accedía a ser entrevistado en el Deluxe, tras varios años de negativas. El mítico comunicador decía "sí" con un claro objetivo: aclarar de una vez por todas, con "documentación", que Alejandro Reyes (21) no es su hijo biológico, por más que la justicia setenciara que sí lo es a nivel jurídico. Navarro se sentó y abordó abiertamente todo lo relacionado con su guerra judicial con Ivonne Reyes (54) por la paternidad del hijo de esta, Alejandro.

Como la mayoría de personas saben, existe una verdad jurídica que refleja que el presentador es el padre del joven actor. Aunque según Pepe, existe otra realidad, la realidad biológica, que demostraría, siempre según sus pruebas, que él no es el padre. En el año 2012, a Pepe Navarro se le asigna la paternidad de Alejandro Reyes -y la obligación de pagarle 850 euros mensuales en concepto de manutención- porque el comunicador no se presentó a hacerse las pruebas cuando se le exigieron y se dictó sentencia firme.

La presentadora Ivonne Reyes en una imagen de archivo. Gtres

"Yo tenía la convicción de que, al no haber pruebas, ni una sola evidencia, se apagaría lo que decía. Tuve la mala suerte de que, a pesar de demostrar que lo que decía era mentira, me adjudicaron la paternidad. Ahí están las pruebas, ahí está el documento. El juicio fue un tanto extraño", confesaba Pepe Navarro cuando Jorge Javier Vázquez (51) le preguntaba por qué no fue a hacerse las pruebas de paternidad cuando le llamaron de los juzgados. "Me equivoqué al no hacerme la prueba", concluyó. Una historia complicada perpetuada en el tiempo. Sostuvo Navarro que él no tuvo relaciones íntimas con Ivonne en el año 1999 y, por lo tanto, Álex no puede ser su hijo. Sea como fuere, tras su esperado testimonio, faltaba el de la otra protagonista de la historia: Ivonne. La venezolana ha roto su silencio este lunes 29 de noviembre para El programa de Ana Rosa. Reyes se ha mostrado "tranquila", aunque sin ocultar su cansancio ante un tema que ella entiende convenientemente juzgado y sentenciado en firme.

"Estoy tranquila porque la justicia me ha dado la razón, es algo ya juzgado", ha asegurado en conversación telefónica. La modelo ha añadido: "Alejandro es su hijo legítimo, ya que está reconocido en una sentencia judicial firme". Además, ha apostillado: "Cuando se interpuso la demanda de filiación, se solicitaba la inscripción en el registro civil de Madrid". Por lo tanto, Ivonne es firme en sus palabras: "Es su hijo con los mismos derechos que sus hermanos y es inamovible a todos los efectos legales".

Eva Zaldívar respeta la entrevista de Pepe Navarro sobre su paternidad JALEOS

Siempre según sus palabras, "no vio el programa en directo, pero sí los pedazos de la entrevista por Twitter". En un momento dado de la entrevista, se dio a entender que, una vez fallecido Pepe Navarro, sus vástagos podrían desheredar a Alejandro Reyes. Extremo que ha querido desmentir Ivonne: "Es absolutamente falso que los hermanos de su hijo le puedan desheredar en algún momento". La actriz dice que de momento se quiere "mantener al margen y no hablar con los medios". Además, ha opinado sobre su situación actual: "Yo ahora me dedico a ser coach comunicacional y doy charlas y directos desde mi cuenta de Instagram".

Ivonne junto a su hijo Alejandro Reyes en una fotografía captada en octubre de 2021. Gtres

Sobre Alejandro, Ivonne ha declarado: "Mi hijo se va a mantener al margen de todo esto y jamás va a entrar a hablar de su padre, no le interesa". Asegura que "él sigue con su trabajo de actor en Madrid por el que lleva preparándose tanto tiempo". Por otra parte, Ivonne ha añadido en AR: "Me esperaba todo lo que contó Pepe Navarro, no hubo nada que me sorprendiera, él es muy previsible".

Mientras la venezolana ha asegurado que está tranquila, que la justicia le dio la razón en su momento y que no cabe recurso sobre este tema por mucho que el presentador busque ahora reabrir el caso, Eva Zaldívar ha roto también su silencio para mostrar todo su apoyo al padre de sus hijos, Andrea y Marlo, tras su entrevista más sincera y polémica.

"No voy a comentar nada, pero me parece fenomenal", ha asegurado la exmujer de Pepe Navarro, afirmando que "tiene 70 años y me parece muy bien que haga una entrevista igual que ha hecho ella 80.000 y punto, pero no voy a comentar nada más de nada", evitando entrar en la reacción de Ivonne a las declaraciones del periodista: "No me interesa. Nosotros seguimos con nuestra vida". Además, Eva ha confesado que ahora su relación con Pepe es muy buena porque "han pasado 20 años y está todo fenomenal".

