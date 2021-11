Pepe Navarro rompe su silencio: "Sólo tengo cuatro hijos. El de Ivonne Reyes no es mío"

Cinco años han tenido que pasar para que Pepe Navarro (70 años) diga "sí" a la invitación del Deluxe. Este sábado, día 27 de noviembre, el veterano presentador por fin aceptaba la propuesta de La Fábrica de la Tele y de Telecinco para conceder su entrevista más sincera.

Un programa histórico en el que quien fuera cabeza pensante de exitosos formatos de televisión como Esta noche cruzamos el Mississippi habló sin tapujos sobre su relación con Ivonne Reyes (54) y también de Alejandro Reyes, hijo de la venezolana y también su hijo legal, aunque "no biológico", según su testimonio.

Efectivamente, Navarro se sentó y abordó abiertamente todo lo relacionado con su guerra judicial con Ivonne Reyes por la paternidad del hijo de esta, Alejandro Reyes (21). Como la mayoría de personas saben, existe una verdad jurídica que refleja que el presentador es el padre del joven actor.

Aunque según Pepe, existe otra realidad, la realidad biológica, que demostraría, siempre según sus pruebas, que él no es el padre. En el año 2012, a Pepe Navarro se le asigna la paternidad de Alejandro Reyes -y la obligación de pagarle 850 euros mensuales en concepto de manutención- porque el comunicador no se presentó a hacerse las pruebas cuando se le exigieron y se dictó sentencia firme.

"Yo tenía la convicción de que, al no haber pruebas, ni una sola evidencia, se apagaría lo que decía. Tuve la mala suerte de que, a pesar de demostrar que lo que decía era mentira, me adjudicaron la paternidad. Ahí están las pruebas, ahí está el documento. El juicio fue un tanto extraño", confesaba Pepe Navarro cuando Jorge Javier Vázquez (51) le preguntaba por qué no fue a hacerse las pruebas de paternidad cuando le llamaron de los juzgados. "Me equivoqué al no hacerme la prueba", concluyó.

Por si la sentencia originase alguna duda, Ivonne Reyes envió pruebas de ADN tanto del presentador como de su hijo a un laboratorio para hacer una prueba de paternidad por privado y el resultado, que se conoció en 2017, fue determinante: negativo. Tras enterarse de esto, Pepe Navarro decide por fin hacerse las pruebas, contacta con Ivonne, pero esta, según la versión de Navarro, "se echa para atrás porque ya sabía la verdad".

A partir de este momento, Pepe lleva al mismo laboratorio una prueba de ADN de Alejandro Reyes y una suya para que se analice, dando de nuevo el mismo resultado: negativo. Por tanto, hay dos pruebas científicas que determinarían que no es el padre del joven intérprete -que se encuentra actualmente trabajando en el teatro junto a Rafael Amargo-, pero ante esto hay una sentencia firme que defiende que el presentador es padre de Alejandro Reyes de manera legal.

Su relación con Ivonne Reyes

Pepe Navarro desveló que mantuvo una relación esporádica -él la ha tildado de "sexual"- con la presentadora venezolana durante dos años. "Siempre he sido muy cuidador de mi intimidad y hablar de eso en un juzgado fue dolorosísimo. Le reconocí al juez que sí había tenido una relación sexual con ella, pero Ivonne no contó ni una sola verdad. Nunca hubo una relación sentimental, yo nunca me enamoré de ella. Yo quería a Eva Zaldívar, pero teníamos ciertos problemas entonces", apuntó ante el Jorge Javier y los colaboradores.

Y continuó: "Cuando ella me dice que está embarazada recuerdo que estaba sentado en el sofá y en ese instante ni pensé que era mío porque no habíamos tenido una relación. En ese momento le pregunté si quería tenerlo y también le dije si tenía dinero". Para concluir, Pepe Navarro ha querido dejar clara una cosa: "Solo tengo cuatro hijos. Lo digo yo y es verdad. El de Ivonne Reyes no es mío".

