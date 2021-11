Jorge Javier Vázquez desvela el problema de salud que le ha llevado a cancelar su obra de teatro

Jorge Javier Vázquez (51 años) ha sido uno de los protagonistas del fin de semana tras conocerse la cancelación de la función teatral que tenía prevista para este domingo 14 de noviembre. El catalán tenía previsto viajar hasta Lorca (Murcia) para representar la obra Desmontando a Séneca, pero unas horas antes el consistorio de la localidad anunciaba la suspensión del espectáculo por motivos de salud referentes a Jorge Javier. "El Ayuntamiento de #Lorca informa de la suspensión de la actuación de Jorge Javier Vázquez en el Teatro Guerra por motivos de salud", se podía leer en el comunicado.

Ante el silencio del protagonista, la preocupación no dejó de crecer y finalmente este lunes Jorge Javier ha reaparecido en sus redes sociales para tranquilizar a sus seguidores y dejar claro que no lo sucede nada grave: "Que no cunda el pánico", ha pedido a través de una storie de Instagram, desvelando que sufre una "laringitis aguda" que le va a tener "diez días fuera de servicio".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jorge Javier Vázquez (@jorgejaviervazquez)

Unas noticias sin dudas tranquilizadoras que sin embargo llevan implícito un lado negativo, pues todo apunta a que además de tener que posponer más funciones tampoco podrá acudir a su puesto de trabajo en Sálvame y Sábado Deluxe. De hecho, según la información proporcionada por el propio presentador, tampoco podrá estar este domingo 21 de noviembre en el Auditorio Marbella Arena de Málaga, donde tenía previsto actuar a las 20 horas de la tarde. De hecho, la función ha desaparecido de la página web del teatro marbellí y también de otras páginas de ventas de entradas.

No será hasta el próximo 26 de noviembre, si todo marcha bien, cuando Jorge Javier Vázquez pueda subirse de nuevo al escenario para representar Desmontando a Séneca. Será en el Teatro Olympia de Valencia donde las localidades están prácticamente agotadas.

El presentador ha anunciado que estará "fuera de servicio" durante diez días. Gtres

Esta no ha sido la primera vez que el de Telecinco ha cancelado su espectáculo por motivos de trabajo. También lo hizo el 19 de septiembre, cuando tenía una representación en el Teatro Bretón de Logroño, y también por razones de salud. En ese momento, sin embargo, se habló de una "indisposición", según afirmó Europa Press. En la mente de todo el mundo está el ictus que sufrió el 16 de marzo de 2019 debido al cual tuvo que cancelar la obra Grandes éxitos y poner en pausa su vida. "Diagnóstico: aneurisma congénito que ha desembocado en una pequeña hemorragia. Ha sido leve. Podría haber sido peor. Muchísimo peor", explicaba días después en su blog de Lecturas.

Desde entonces, pese a seguir con un alto ritmo de trabajo en el que combina el teatro con Sálvame, Sábado Deluxe y diferentes realities como Secret Story o Supervivientes, Jorge Javier Vázquez se toma la vida de una forma más tranquila.

