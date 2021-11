La reina Letizia, en autobús: el vestido de Massimo Dutti con el que ha viajado desde Cibeles a Carabanchel

Estamos seguras de que hacía muchos años que Letizia (49 años) no se subía a un autobús de la EMT. En su época de estudiante los cogía cada día para ir primero al Instituto Ramiro de Maeztu y luego para acudir a la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense.

Pero de eso hace siglos, se puede hasta decir que ocurrió en su otra vida. Y mejor no hablemos del rey Felipe VI (53), que puede que la de hoy haya sido su primera vez en un bus de línea de Madrid. ¿Y qué hacían los Reyes subidos en un vehículo de transporte público? Pues que la empresa municipal de transportes de la capital española celebra su 75 aniversario y Felipe y Letizia han querido celebrarlo con ellos.

Los Reyes, este lunes por la mañana, en su acto conjunto en Madrid.

Con su billete en la mano, el jefe del Estado y su esposa han esperado en la marquesina con el resto de los viajeros, que han tenido que flipar, hasta que ha llegado el autobús de la línea 001, la que cubre el trayecto desde la Plaza de Cibeles hasta el Centro de Operaciones de la EMT en Carabanchel.

Así que Letizia este lunes por la mañana, en el Palacio de la Zarzuela, se ha tenido que sentir como miles de madrileñas que al plantearse qué se ponían. Tenía que tener en cuenta que iba a pasar frío esperando al bus, que tenía que ser algo cómodo -por si te toca de pie y no encuentras asiento- y por último, un look sencillo y que no se arrugue por si hay muchos viajeros y te toca apretarte para poder entrar.

Tras su llamativo estreno del único acto que tuvo la semana pasada, La esposa de Felipe VI ha comenzado la semana, que va a ser muy intensa, reciclando. Lo primero era protegerse del frío que en Madrid por las mañanas ya es una cosa importante. Así que ha elegido el tejido de lana tanto para el abrigo como para el vestido. El primero, el abrigo, era un modelo estilo batín.

La reina Letizia ha lucido botas de Steve Madden. Gtres

Este diseño, que tanto le gusta para las prendas contra las bajas temperaturas, en color negro. Son patrones sin botones, de solapa ancha que llevan un cinturón para atarse. Es una prenda firmada por la marca alemana Hugo Boss, que tiene en varios colores y que usa muchísimo.

La segunda capa de punto era en forma de vestido. Un modelo que tampoco era nuevo y que está firmado por Massimo Dutti. Hecho en canalé, de corte midi con el cuello en pico y con un cinturón en forma de lazo para marcarle bien la cintura. Se trata de la tercera vez que lo luce y lo estrenó en el 2020 durante una visita al Matadero de Madrid. Nos gusta la idea del contraste del abrigo negro con el vestido azulón, aunque nos choca que este primero sea más corto que el diseño de la firma de Inditex, haciendo un efecto un poco raro.

La tercera condición, el ir cómoda, se ha cumplido también en el outfit elegido por Letizia para subir al autobús esta mañana porque se ha puesto sus botas más famosas. Se trata de un modelo XL con tacón y de caña muy alta y ajustada a la pierna. Un calzado que lleva el sello de Steve Madden y que se convirtieron en uno de los estrenos más comentados del 2018, cuando las lució por primera vez en el aniversario de un periódico.

La reina Letizia con bolso de Nina Ricci y anillo de Karen Hallam. Gtres

Las joyas han pasado completamente desapercibidas, cosa que esperemos no ocurra este martes, cuando deseamos ver toda la artillería del joyero real durante la cena de gala al presidente italiano, Sergio Mattarella (80) y su hija, Laura (52), que tendrá lugar en el Palacio Real de Madrid.

