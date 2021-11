Jorge Javier Vázquez, obligado a suspender de nuevo su obra de teatro por motivos de salud

Este domingo 14 de noviembre, el presentador Jorge Javier Vázquez (51 años) tenía una cita con su público en el Teatro Guerra de Lorca (Murcia), donde estaba previsto que representara su función, Desmontando a Séneca. Esa era la razón, presumiblemente, de que no presentara Sábado Deluxe este pasado 13 de noviembre. No obstante, el catalán se ha visto obligado a suspender de nuevo su obra de teatro por motivos de salud. Así se ha anunciado desde el ayuntamiento de Lorca: "El Ayuntamiento de #Lorca informa de la suspensión de la actuación de Jorge Javier Vázquez en el Teatro Guerra por motivos de salud".

Y se añade desde el consistorio: "A partir del próximo lunes, 15 de noviembre, comenzará el proceso de devolución del coste de las entradas en la taquilla del Teatro y para aquellos que adquirieron las entradas a través de plataforma digital, será la empresa la que se ponga en contacto directo con los compradores". En esa línea, la concejala de Cultura del citado ayuntamiento, María Ángeles Mazuecos, ha asegurado lo que sigue: "Lamentamos tener que comunicar la suspensión de la actuación del presentador de televisión Jorge Javier Vázquez".

Hasta el momento, el presentador de Telecinco no se ha pronunciado al respecto en sus redes sociales, ni por ninguna otra vía de comunicación. Eso sí, este domingo sí ha regresado a Instagram después de seis días fuera de la red social por una buena causa: apoyar a las personas que padecen diabetes tipo 2. "La diabetes tipo 2 es una enfermedad crónica y silenciosa. Yo me uno a #EsDiabetesEstuVida de #AlianzaXladiabetes porque toda prevención es poca cuando se trata de la salud. ¿Has visto el documental Interconectados? Te animo a que lo hagas y me cuentes que te ha parecido".

No es la primera vez que Jorge Javier cancela su función en los últimos meses. Hizo lo propio el pasado 19 de septiembre en el Teatro Bretón de Logroño, y también por motivos relacionados con la salud. En aquel momento, fue la agencia Europa Press la que habló de una "indisposición" del actor protagonista de la obra de teatro. Tal y como ha ocurrido en la actualidad, Vázquez no emitió ningún comunicado ni parte médico explicando las razones, como sí hizo en anteriores ocasiones.

El 16 de marzo de 2019, hace dos años y medio, el catalán tenía que cancelar su obra, Grandes éxitos, en Tudela, Navarra, después de sufrir un ictus y un aneurisma tal y como desveló él mismo en un post en su blog de Lecturas días más tarde.

"Diagnóstico: aneurisma congénito que ha desembocado en una pequeña hemorragia. Ha sido leve. Podría haber sido peor. Muchísimo peor", expresaba el presentador estrella de Mediaset. El médico explicó que también había sufrido un ictus que podría haber hecho que el resultado de todo este mal trágico pasara de ser malo a trágico.

Por suerte, todo salió bien, aunque meses más tarde, en octubre, Vázquez desveló que debía volver a pasar por quirófano. "Hay un stent que tiene un estrechamiento muy leve, de menos de un 15%. Me tienen que colocar otro o una bolita para abrirlo un poquito más, pero sin más complicaciones", contó él mismo en sus redes sociales.

Desde el programa Sálvame en todas sus versiones -Limón, Naranja, Tomate y Deluxe-, Jorge Javier Vázquez anunciaba, feliz, semanas atrás que este pasado domingo estaría en las fiestas de San Mateo en Logroño. Allí, entre las tradicionales dianas en la calle Doce Ligero y en la calle La Ribera y la primera jornada de suelta de vaquillas -algo que seguramente no le haría mucha gracia por su sentimiento animalista-, iba a tener lugar la doble función teatral que el productor y empresario ahora ha tenido que cancelar por problemas de salud.

Desmontando a Séneca es una comedia muy especial para Jorge Javier Vázquez. En ella se combina la personalidad del intérprete, uno de los comunicadores más famosos y valorados de España, con las enseñanzas morales del filósofo Lucio Anneo Séneca, a ritmo de proyecciones, música, filosofía y mucho humor.

